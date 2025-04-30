Il mare pugliese è eccellente

A confermarlo i dati sulla qualità delle acque di balneazione 2025 dell’ARPA

Sulla base delle valutazioni del quadriennio 2021-2024 effettuate da ARPA Puglia, la Regione Puglia con delibera di giunta ha preso atto della classificazione delle acque di balneazione in tutte le province regionali per la stagione balneare 2025. Le acque pugliesi, quindi, sono eccellenti. Una notizia importante per l’imminente stagione balneare.

Emiliano: “Aqp efficiente”

“Una Puglia che conferma ancora una volta la sua posizione da podio in Italia per qualità delle acque di balneazione – dichiara il presidente della Giunta regionale, Michele Emiliano – Un risultato che ci rende orgogliosi perché dimostriamo anche per quest’anno la validità di una gestione accurata dei nostri mari, attraverso un monitoraggio continuo da parte di Arpa Puglia e un sistema di depurazione efficiente di Acquedotto pugliese”.

Triggiani: “gli impianti di depurazione funzionano bene”

“La qualità delle aree di balneazione regionale classificate è eccellente – fa sapere l’assessora all’Ambiente della Regione Puglia, Serena Triggiani – È quanto emerso dalle analisi microbiologiche che Arpa Puglia ha effettuato e trasmesso ai nostri uffici. L’azione capillare di Arpa Puglia e gli impianti avanzati di depurazione gestiti da Aqp ci consentono di ottenere questo risultato straordinario e di mantenerlo nel tempo, come dimostrato. Al contempo siamo certi poter confermare, con una stagione estiva alle porte, un’offerta turistica sicura per la salute e l’ambiente marino. Perché la bellezza e, soprattutto, la qualità dei nostri mari influenza e indirizza la scelta di una località turistica e determina la qualità dell’esperienza vacanziera. È difatti indissolubile il legame tra ambiente, paesaggio, natura e qualità dell’offerta turistica. In attesa di conoscere gli esisti della classificazione nazionale della qualità delle acque di balneazione, possiamo comunque e per certo dire che siamo, ad oggi, in grado di garantire una qualità, sicurezza e salubrità di una delle nostre risorse più importanti e identitarie per la Puglia, ovvero la risorsa mare”.

Acque eccellenti e buone

Tutti i punti di prelievo hanno registrato, in prossimità dell’inizio della stagione balneare, una qualità “Eccellente”, tranne solo tre punti (fogna Molfetta in provincia di Bari, Fiume Lauro in provincia di Foggia e località Fiume a Ginosa) con qualità classificata “Buona”.