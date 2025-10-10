Il Mare di Bari ha un notevole valore

Approvato in giunta il documento strategico per la valorizzazione sostenibile del mare e delle risorse marittime e costiere della città

La giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo relative a “Mare d_Bari – programma per il sostegno all’economia del mare 2026-2028”, il documento strategico che delinea la visione e le azioni utili a valorizzare in chiave sostenibile le risorse marittime e costiere della città.

La strategia dell’amministrazione comunale nasce a seguito del percorso partecipativo “Sulla stessa barca”, realizzato nel corso dell’anno con il sostegno della Regione Puglia e caratterizzato da momenti di coinvolgimento mirato e incontri pubblici. Il processo, che ha coinvolto circa cento realtà tra operatori economici, imprese, associazioni sportive e ambientaliste, scuole nautiche, circoli velici, progettisti culturali e singoli cittadini, si è posto l’obiettivo di costruire una visione condivisa del mare come bene comune, spazio educativo, economico e identitario.

Pertanto, attraverso “Mare d_Bari” il litorale cittadino viene immaginato come rete di spazi e funzioni diffuse, da Santo Spirito a Torre a Mare, in cui riescono a convivere punti dedicati allo sport come alla formazione, all’impresa come alla cultura, all’ambiente come all’aggregazione in generale. Il documento, infatti, rappresenta la visione di una città che riconosce nel mare la propria infrastruttura naturale e sociale, un luogo dove si produce economia, si sperimenta innovazione e si coltiva cultura tramite l’esercizio in più forme del diritto di cittadinanza, grazie al quale lo scorso anno è stato raggiunto un valore economico complessivo di 930 milioni di euro, con la partecipazione di 4.000 imprese e l’impiego di 18.000 persone.

Le azioni previste si articolano in quattro assi strategici:

Asse 1 – Rigenerazione e accessibilità della costa (rendere il mare realmente accessibile e abitabile)

hub leggeri costieri: realizzazione di una rete di punti pubblici attrezzati (pontili, pedane, ombreggiature, docce, box nautici) per la socialità, lo sport e la cultura, gestiti anche grazie alla collaborazione delle associazioni e dei Municipi di riferimento

infrastrutture leggere per la balneazione pubblica: attivazione di tratti di litorale con passerelle, spogliatoi mobili e servizi minimi per garantire la balneazione libera, sicura e inclusiva, da Pane e Pomodoro a Torre a Mare.

Asse 2 – Valorizzazione economica e lavoro blu (sostenere imprese e cooperative che innovano la filiera blu)

Mare Prossimo: attivato il programma comunale per la concessione di contributi e l’accompagnamento di imprese, startup e soggetti del terzo settore che offrono servizi legati alla costa, quali sport nautici, artigianato, turismo esperienziale, educazione ambientale, ristorazione locale

hub del mare: creazione di centri servizi per l’economia blu urbana sui principali waterfront cittadini (molo Sant’Antonio, San Girolamo, Pane e Pomodoro), con sportelli per imprese, coworking, formazione, esposizioni e laboratori tematici.

Asse 3 – Educazione, cultura e formazione nautica (far crescere una nuova generazione che viva il mare come spazio di conoscenza e cittadinanza)

scuola sul mare: programma educativo permanente per le scuole, con moduli interdisciplinari, attività sportive, esplorazioni ambientali e laboratori in mare

hub del mercato di Santo Spirito: riconversione di una porzione del mercato comunale in spazio civico dedicato alla cultura del mare, alla formazione e alla memoria marittima del quartiere.

Asse 4 – Tutela ambientale e sostenibilità costiera (proteggere e rigenerare gli ecosistemi costieri)