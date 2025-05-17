Il florovivaismo a sostegno dell’agricoltura

È un importante volàno ma serve più aggregazione e innovazione secondo la Confagricoltura

L’agricoltura pugliese è sorretta dal “florovivaismo”.Le aziende pugliesi del comparto generano un fatturato complessivo di circa 180 milioni di euro, pari al 4,7% della produzione lorda vendibile agricola regionale. Una cifra che fotografa un settore in crescita, con un incremento del 10% registrato nell’ultimo anno. «Parliamo di una realtà che merita maggiore rappresentatività nel panorama agricolo regionale – sottolinea Michele Ferrandino, presidente della Federazione Florovivaistica Pugliese di Confagricoltura, – anche perché la qualità made in Puglia è apprezzata non solo sul mercato nazionale, ma soprattutto all’estero, dove i buyer spesso programmano le produzioni direttamente con aziende pugliesi certificate secondo standard internazionali».

Tante variabili

Il settore, tuttavia, resta un comparto esposto a forti variabili. La domanda è influenzata da fattori climatici, economici, bellici e sociali, trattandosi di un prodotto a forte componente d’impulso e ad alta deperibilità. «Solo un assetto aziendale solido e moderno – prosegue – consente di affrontare le fluttuazioni di mercato, posizionando il prodotto nel momento e nel luogo giusto grazie a una rete commerciale efficace».

Promuovere l’aggregazione tra i produttori

Per l’organizzazione degli agricoltori pugliesi è dunque fondamentale incentivare l’aggregazione tra produttori attraverso distretti, cooperative e piattaforme logistiche. Un modello che premia la collaborazione rispetto alla frammentazione, e che permette alle imprese di raggiungere mercati più ampi e strutturati. «Le esperienze di successo nel settore – spiega – dimostrano che unendo le forze è possibile ottimizzare i canali di distribuzione e accrescere la competitività complessiva».

I costi energetici

Tra le criticità, anche l’aumento esponenziale dei costi energetici, ma che ha spinto molte aziende a investire in impianti per le energie rinnovabili, anche grazie ai fondi PNRR. Un orientamento virtuoso, che andrebbe ulteriormente sostenuto con risorse mirate all’innovazione e alla difesa della redditività aziendale. «È questo – osserva – l’unico modo per incentivare davvero il ricambio generazionale e avviare la tanto attesa transizione digitale delle imprese florovivaistiche, ancora troppo spesso agli esordi».

La manodopera

Altro nodo cruciale è quello della manodopera. La stagionalità dei cicli produttivi richiede lavoratori, qualificati e non, che oggi mancano. Da qui l’appello di Confagricoltura Puglia ad aprire canali di ingresso regolati per la manodopera extracomunitaria, così da garantire la tenuta e l’efficienza delle filiere.

«Il florovivaismo – conclude – non è solo un settore economico: è un presidio ambientale, un fattore di sostenibilità e qualità della vita. È giunto il momento che venga sostenuto con maggiore convinzione e concretezza dalle istituzioni, per valorizzare un patrimonio che la Puglia non può permettersi di trascurare».