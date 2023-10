Il 10 aprile 2024 sarà la prima giornata regionale della Costa

La ricorrenza è stata istituita dalla Regione Puglia, in collaborazione con la Guardia Costiera

Il 10 aprile 2024 si terrà la prima Giornata regionale della Costa, grazie all’intesa e all’impegno condiviso tra Regione Puglia e Guardia Costiera regionale per la promozione del patrimonio costiero e marino e la sensibilizzazione della collettività verso le tematiche del rispetto e della valorizzazione di questo patrimonio.

A presentare l’iniziativa, un dibattito pubblico organizzato a Bari, in collaborazione con il Politecnico di Bari e gli atenei pugliesi, moderato dalla giornalista Donatella Bianchi. Sul palco si sono alternate diverse voci, tra cui il noto geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi, Antonio Decaro, presidente ANCI e sindaco di Bari, Francesco Cupertino, rettore del Politecnico di Bari, Giuseppe Mastronuzzi delegato del rettore dell’Università di Bari, il Contrammiraglio (CP) Vincenzo Leone, direttore marittimo della Puglia e della Basilicata Ionica, e l’Ammiraglio Ispettore capo Nicola Carlone, comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Per la Regione Puglia hanno partecipato al dibattito il vicepresidente della Regione e assessore al Demanio, Raffaele Piemontese, l’assessore all’Ambiente, Anna Grazia Maraschio, e l’assessore al Turismo, Gianfranco Lopane.

“Questo mare e questa costa non possono aspettarsi altro che condivisione, partecipazione ed entusiasmo – ha affermato il Contrammiraglio (CP) Vincenzo Leone – Noi come Guardia costiera pugliese siamo al fianco delle istituzioni per favorire un avvicinarsi alla costa in maniera nuova, 365 giorni all’anno con la convinzione che il mare non esiste solo d’estate. Per fare questo stiamo progettando tavoli di confronto nei quali far emergere idee concerete per arrivare il 10 aprile alla Giornata regionale della Costa. E quel giorno sarà un momento di condivisione di idee di piccolo respiro, cioè applicabili nell’estate del 2024, ma anche di grande respiro, perché l’auspicio è che si arrivi a progettazioni di visione sistemica della costa. Questo significa avere un’idea condivisa della costa e tutti insieme, ognuno per il proprio ambito, fare qualcosa di importante per una parte di territorio fondamentale per l’Italia, visto che l’Italia è tutta costa ed essa è la pelle del Paese: la dobbiamo proteggere, la dobbiamo curare e la dobbiamo anche preparare agli eventi climatici che ormai sono un dato di fatto. Se lo facciamo con una visione di sistema lo faremo tutti insieme e meglio, risolvendo le criticità. La Puglia parte bene perché ha una costa straordinaria, ha un mare pulito, ha dei tratti di costa tutelati e ben tenuti, quindi è qui che possiamo sperimentare per poi offrire al paese qualche idea buona.”

“La Giornata della Costa permetterà di parlare delle coste e del loro equilibrio molto delicato – ha evidenziato l’assessore Anna Grazia Maraschio – Le coste possiamo pensarle da un punto di vista paesaggistico ed economico ma essenzialmente sono un sistema fragile che necessita di una grande attenzione. Tanti sono i temi ambientali che impattano, tra cui il tema del cambiamento climatico. Il Mediterraneo quest’anno ha registrato un record, la temperatura giornaliera più alta mai raggiunta. Questo mette a serio rischio la fauna e comporta l’innalzamento dei mari con conseguenze gravi come la salinizzazione delle falde e il rischio allagamenti. Quello della tutela delle coste è un tema complesso e come tale va affrontato con strumenti che abbiano un supporto scientifico per poter declinare azioni efficaci per l’adattamento ai cambiamenti climatici. La Regione Puglia, infatti, sta delineando la sua strategia per l’adattamento ai cambiamenti climatici, ha acquisito uno studio significativo prodotto dal progetto Interreg Italia-Croazia AdriaClim, che ci riporta dati allarmanti, e ha realizzato la mappa climatica della Puglia: tutti dati da cui partire per prevenire un aggravamento della situazione.”

“Ringrazio la Regione e tutti i sindaci per la loro collaborazione – ha detto l’Ammiraglio Ispettore capo Nicola Carlone – La costa è un elemento fondamentale che la Puglia è riuscita a trasformare e valorizzare. Troppo spesso si guarda solo al mare e a quello che c’è dietro, ma questo piccolo tratto sottile di terra che unisce il territorio e il mondo marittimo è importantissimo, ed è giusto celebrarlo in una giornata dedicata. In fondo il ruolo della Guardia Costiera è quello di unire questi due mondi e tutelare i loro patrimoni. La Giornata della Costa nasce in Puglia, una regione che guarda con attenzione al mare e alle sue coste, e che ha stretto importanti collaborazioni con la Guardia Costiera, ma so che le altre Regioni guarderanno con interesse all’iniziativa.”

“Non c’è economia sana se non c’è biosfera sana – ha sottolineato Mario Tozzi – Il nostro obiettivo per il futuro deve essere la qualità, cioè mantenere in buono stato il nostro territorio, non la quantità, che fa inseguire chimere di fatto non perseguibili.”