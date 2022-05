“Idrogeno Il Nuovo Oro”, a Mola un libro e un dibattito

Idee e prospettive per il territorio, doppio appuntamento a Palazzo Roberti col presidente dell’Associazione Green Hydrogen Community Nicola Conenna e con un talk show

Idrogeno Il Nuovo Oro, questo il titolo del del nuovo libro di Nicola Conenna, che darà l’avvio martedì 31 maggio 2022 alle ore 17:30 al Convegno Idrogeno Verde ORA! – promosso dal Comune di Mola di Bari e dall’associazione Green Hydrogen Community.

L’incontro-dibattito, che si terrà presso Palazzo Roberti in Piazza XX Settembre a Mola di Bari vuole partire dalla presentazione del libro per avviare la riflessione ed approfondire tematiche che sono e che sono state oggetto della cronaca attuale, strettamente legate alla crisi energetica. Infatti, il libro, in un momento di attualità, punta ad introdurre immediatamente il modello energetico delle rinnovabili e dell’idrogeno verde, un modello alternativo, diffuso, decarbonizzato e completamente pulito già approvato dall’Unione Europea e ancora immobile in Italia. Un modello, che può essere adottato subito in questo difficile momento energetico, nel quale vi è una profonda crisi del gas e dove si vede triplicato il costo dei carburanti anche a causa delle tensioni dovute alla guerra.

I lavori si apriranno con il saluto del Sindaco di Mola di Bari, Giuseppe Colonna con l’assessore all’ambiente e alla bioeconomia, Elvira Tarsitano. La direttrice del web magazine Ambient&Ambienti, Lucia Schinzano modererà i lavori e dialogherà con l’autore.

Seguirà la presentazione del libro Idrogeno Il nuovo Oro del prof. Nicola Conenna, presidente dell’Associazione Green Hydrogen Community. Annalisa Boni dell’associazione Green Hydrogen Community, presenterà l’autore.

A seguire il talk show Idee e prospettive per il territorio con Francesca Portincasa, Direttore Generale di Acquedotto Pugliese e Nico Berlen, assessore all’urbanistica, pianificazione e assetto del territorio di Mola di Bari, su un ipotesi progettuale di produzione di idrogeno in loco.

Alla fine della presentazione seguirà dibattito pubblico.