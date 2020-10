Idrogeno ed efficienza energetica: i progetti di ENGIE

Per un’energia green al 100%, la multinazionale francese punta sull’idrogeno in Grecia e sulla riqualificazione degli impianti dell’Università di Teramo

Partono dalla Francia due progetti mirati alla sostenibilità e ad un’energia totalmente green, attraverso l’idrogeno e la riqualificazione degli impianti energetici.

L’azienda energetica francese ENGIE si occupa di produzione e di distribuzione di energia elettrica, di gas naturale e di energia rinnovabile. Fondata nel 2008, è il primo produttore indipendente al mondo di energia elettrica e primo fornitore al mondo di servizi energetici e ambientali. In Europa, è il punto di riferimento principale della rete di distribuzione di gas naturale.

Con queste prerogative, ENGIE ha sviluppato, anche attraverso la creazione del player industriale ENGIE EPS per sviluppare tecnologie mirate alla transizione energetica, ha deciso di puntare sull’idrogeno, realizzando sistemi di accumulo elettrochimici e di microreti per un’energia completamente green, sostenibile e rinnovabile.

L’idrogeno e il progetto Grecia

L’ENGIE EPS ha realizzato in Grecia, nella piccola comunità macedone di Agkistro, un impianto ad idrogeno finanziato dall’Unione Europea EU-H2020 “Remote area Energy supply with Multiple Options for integrated hydrogen-based Technologies” (REMOTE). L’impianto è stato premiato come miglior progetto durante la European Sustainable Energy Week 2020 nella categoria Innovazione. Il sistema permette di accumulare energia rinnovabile e 100% green, prodotta dall’idrogeno, in un luogo dove non arriva energia elettrica. “La tecnologia di ENGIE EPS – spiegano dal Gruppo ENGIE – permetterà all’operatore greco delle rinnovabili HORIZON S.A. di rendere un sistema di trasformazione agroalimentare totalmente indipendente sotto il profilo energetico attraverso la conversione in idrogeno di parte dell’energia generata dalla vicina centrale idroelettrica di HORIZON, per poi immagazzinarlo e riconvertirlo in energia quando necessario.”.

Da un punto di vista tecnico, “si tratta di un sistema a idrogeno “Power-to-Power” costituito da un elettrolizzatore, che converte l’elettricità in idrogeno (Power-to-Gas), e un sistema di celle a combustibile, fuel cell, che riconverte l’idrogeno in elettricità (Gas-to-Power) dopo averlo stoccato in grandi quantità, entrambi basati sulla piattaforma tecnologica proprietaria di ENGIE EPS protetta da più di 130 brevetti.

Il sistema beneficerà della continua disponibilità di energia idroelettrica che permette di minimizzare il dimensionamento Power-to-Gas, coprendo al contempo i picchi di richiesta energetica e garantendo energia di back-up grazie all’idrogeno stoccato per equivalenti 500 kWh netti di energia.”.

Gestione energetica dell’Università di Teramo

ENGIE Italia ha stipulato un contratto di 15 anni con l’Università di Teramo per l’affidamento della gestione termica ed elettrica e la manutenzione degli impianti di tre edifici universitari: si tratta delle facoltà di Scienze Politiche, Giurisprudenza e AgroBioVeterinaria. Verranno anche installate le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici nelle aree di sosta dell’Ateneo.

Secondo la multinazionale, con questo progetto l’Università avrà un risparmio annuo del 9% sull’energia termica e del 12% sull’energia elettrica, mentre ci sarà una riduzione complessiva di 4mila tonnellate di CO2 in atmosfera, pari alla piantumazione di 26.700 alberi nell’Ateneo. ENGIE non è nuova a questi progetti: da tempo collabora con 21 Università italiane per realizzare impianti di efficienza energetica, diventando modelli di riferimento di sostenibilità.

Sappiamo qual è stata l’impronta umana lasciata sulla natura nel passato, ma per avere un futuro, il nostro presente, qui e ora, è l’idrogeno, la sostenibilità e la transizione verso un’economia e una società totalmente green da realizzarsi in meno di 7 anni.