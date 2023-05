I Cammini per bambini e per ragazzi della Compagnia dei Cammini

Avventure e amicizie a passo lento dai 4 ai 17 anni esplorando la natura selvaggia del Belpaese con Wildfox e Gufo Gigi

Accendere un fuoco, camminare scalzi, costruire una capanna o montare una tarp, salire un pendio ripido, osservare le orme degli animali, tuffarsi in un torrente e osservare le stelle della notte: sono queste alcune delle esperienze previste nei viaggi in cammino per i bambini e i ragazzi della Compagnia dei Cammini che, per l’estate 2023, ha ideato tanti viaggi a piedi per i più piccoli e per gli adolescenti dai 4 ai 17 anni con o senza genitori.

Avventura, selvaticità, libertà, esplorazione, amicizia, bushcraft, condivisione, wilderness: sono queste alcune delle parole chiave di questa esperienza che si svolge dai 3 ai 7 giorni in modo stanziale o itinerante con o senza trasporto bagagli, in appoggio a strutture spartane o tenda o tarp o all’aperto. Ci si immerge nei ritmi lenti della natura, si compiono piccole avventure passo dopo passo sperimentando la sorpresa della scoperta e degli imprevisti, si vive in condivisione esplorando cosa ci circonda. Per la durata del campo si rinuncia a cellulari e agli strumenti tecnologici per disconnetterci e goderci l’esperienza intensa del gruppo, ma la guida manterrà i genitori aggiornati con dei messaggi quotidiani su come sta andando il viaggio. L’attenzione al cibo, il più possibile sano, locale e biologico, è parte integrante dell’esperienza della Compagnia dei Bambini e dei ragazzi, chiamata Wildfox.

“Il nostro progetto di cammini per bambini quest’anno si arricchisce di una proposta specifica per gli adolescenti e per i ragazzi. L’abbiamo chiamata ‘volpi selvatiche’ proprio perché sono viaggi per veri esploratori, per chi cerca un’immersione in natura e ha voglia di vivere il gruppo come una bella possibilità di nuove relazioni e amicizie – spiega Luca Gianotti coordinatore della Compagnia dei Cammini –. Ci rivolgiamo a genitori consapevoli che sanno quanto sia importante riscoprire il lato selvatico per i nostri figli e vivere in compagnia una esperienza forte e avventurosa, un vero e proprio viaggio dell’eroe.”

Viaggi per bambini e famiglie in mezzo alla natura….

Tra le proposte per l’estate per i più piccoli dal 16 al 18 giugno in Piemonte il viaggio La Compagnia della montagna magica per famiglie con bambini dai 4 agli 8 anni. Una breve avventura di Gufo Gigi e del suo amico Orso Artoo, dedicata a persone che amano la vita in gruppo e aprirsi al nuovo. I bambini saranno veri e propri piccoli esploratori in cammino e saranno i principali protagonisti di questo fine settimana in Alpe Devero, a 1.630 metri di altitudine, un’area montana di rara bellezza e fascino. Un’immersione in natura, scoprendo le meraviglie e i doni che ci saranno offerti: a passo lento e in “punta di piedi” tra boschi, prati e accanto a ruscelli spumeggianti. Un’avventura che darà spazio ai ritmi del cuore e che vedrà i piccoli protagonisti coinvolti anche in semplici attività creative, osservazioni “selvatiche” e giochi esperienziali, valorizzando l’esperienza corporea e il coinvolgimento di tutti i sensi nel rapporto con la Natura.

Dal 3 all’ 8 luglio e dal 7 al 12 agosto invece, con Wildfox i ragazzi dai 13 ai 17 anni potranno fare un’esperienza in cammino senza genitori in Appennino tosco-emiliano per volpi selvatiche, un itinerario tra le province di Pistoia e Prato, in parte nella Riserva naturale Acquerino-Cantagallo. Da vere Volpi Selvatiche si farà esperienza di indipendenza e libertà: ogni notte si montano le tende in spazi aperti sotto il cielo d’estate con i profumi e i suoni del bosco e si cucina insieme nella condivisione del gruppo. Da giovani viandanti si va in esplorazione di un territorio selvatico ma ricco di storia, sul quale popolazioni di tutte le epoche hanno lasciato le loro orme: sentieri di lupi tra antiche mulattiere, borghi fantasma e paesini ancora abitati, antichi mulini (alcuni ottimamente restaurati) e cannicciaie legate alla cultura della farina di castagna. Il percorso avventuroso, le pozze in cui fare il bagno e la vista a 360 gradi dalle sommità dei monti ripagheranno ogni fatica! Le tappe dalle mille emozioni regalano ricordi indelebili, come quello di dormire nei pressi del borgo fantasma di Chiapporato e camminare sui resti di vecchie mulattiere tra antichi casali abbandonati e terrazzamenti.

…ma anche senza genitori però bilingue

E ancora per ragazzi/e dai 13 ai 16 anni, senza genitori dal 9 al 15 luglio nelle Marche ci sarà il cammino Into the Wild – Sibillini in English con guide bilingui e alcune attività in inglese. Non si tratta di un corso di lingua in cammino ma un’opportunità di divertirsi imparando insieme, vivendo un’esperienza in totale spensieratezza e giocosità, consapevoli che ognuno porta con sé livelli di conoscenza della lingua molto diversi. Si percorrerà un anello nelle zone più suggestive e affascinanti del Parco nazionale dei Monti Sibillini, partendo e ritornando ad Amandola, piccola località ai piedi delle vette. In un susseguirsi di saliscendi, i paesaggi mutano rapidamente: dalle aspre radure ai verdi boschi, dagli altipiani alle creste. Talvolta si scorge dall’alto il Mare Adriatico o la grande piana di Castelluccio di Norcia; altre volte si attraversano irte gole o piccoli borghi antichi.

Si cammina con zaino completo di tende, tarp o amache, scegliendo dove fermarsi per la notte ed esplorando il territorio in libertà. Si fa amicizia con le erbe spontanee a scopo alimentare e curativo sotto lo sguardo attendo delle guide.

Sempre con Wildfox per ragazzi/e dai 13 ai 17 anni, senza genitori c’è anche Cammino del lupo: sulle sue tracce tra Italia e Francia dal 15 al 23 luglio. Un cammino di confine, tra due Parchi naturali, quello delle Alpi Marittime e quello del Mercantour, in Francia, all’insegna di paesaggi spettacolari di alta montagna, dormendo nei rifugi o in tenda. Un’immersione completa in tratti di natura selvatica, ispirati dalla presenza del lupo su queste montagne, tornato finalmente negli anni Novanta a ripopolarle; lupo che difficilmente sarà avvistabile, mentre molto più probabile sarà la possibilità di incontro con altre specie, come camosci, stambecchi, marmotte e rapaci, tra cui lo splendido gipeto.

In sintonia con la natura

Un itinerario simile a quello in inglese ma senza l’aspetto bilingue è quello dal 20 al 26 agosto per i ragazzi/e dagli 11 ai 14 anni, senza genitori nelle Marche: dai Sibillini al mare,un viaggio a piedi da Montemonaco, piccola località incastonata tra le vette dei Sibillini, fino al mare Adriatico. Un percorso dai monti alla costa su e giù per le colline poste lungo la vallata del fiume Aso, nel Piceno con pernottamenti in strutture spartane e alcune notti in tenda o sotto le stelle. Le giornate di cammino si snoderanno lungo campi, boschetti e strade bianche, andando a stimolare le suggestioni e il senso di orientamento dei ragazzi. Si attraversano paesi e frazioni alla scoperta ricca e genuina del territorio, anche per mezzo dell’incontro e della conoscenza di coltivazioni e prodotti tipici. Si godrà di albe e tramonti per vivere ritmi in armonia con quelli della natura. L’attenzione durante il giorno sarà rivolta al proprio corpo e alle proprie emozioni, ma anche alla natura intorno e ai rapporti ecologici di interdipendenza, anche attraverso il contatto con degli elementi naturali che ci circondano, terra e acqua su tutti. La sera, ove possibile, si accenderà un fuoco o ci si dedicherà all’osservazione del cielo, dando spazio ai pensieri e alle riflessioni dei ragazzi sulle giornate trascorse e su quelle a venire, coniugando emozioni, esperienze e attesa.

