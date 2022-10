Halloween in Puglia tra Fucacoste, grotte, borghi stregati e cammini

Non solo ‘dolcetto o scherzetto”. Per la Notte di Halloween sono numerosi gli appuntamenti “da paura”: trekking e ghost experience, ma anche zucche, calze e falò. Ecco una serie di eventi per miscelare i brividi alle bellezze del territorio. E con le temperature tutt’altro che autunnali e le limitazioni anti-Covid ormai al minimo, sarà un Halloween ‘tutto da vivere’

Si riaccendono i falò. Dopo la pausa Covid, torna uno degli appuntamenti più attesi e sentiti nella regione: Orsara di Puglia si prepara a 72 ore intense e ricche di eventi, tutte legate alla ricorrenza dei “Fucacoste e cocce priatorje” (Falò e teste del Purgatorio) che vivrà il proprio apice nell’ultima delle tre giornate. Prima dei grandi falò, della ‘via delle zucche’ e degli spettacoli del primo novembre, infatti, ci saranno diversi altri appuntamenti.

Domenica 30 la giornata inizierà molto presto, alle ore 8.30, con la partenza da Largo San Michele per una mattinata dedicata al trekking lungo i sentieri dei boschi orsaresi (info e prenotazioni 320.8676367). Alle ore 16, in Piazza Mazzini, il laboratorio sperimentale con le zucche artistiche ed “esplosive” a cura de I Lumi della ragione (info e prenotazioni 388.1667959). Sempre domenica 30, inoltre, alle ore 18 l’aula consiliare ospiterà il convegno su “I riti del fuoco”.

Lunedì 31 ottobre, a cura dell’associazione Holladura, aprirà i battenti il laboratorio di intaglio delle zucche dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17 (info e prenotazioni 347.2355349 – 327.0122668). Alle ore 18, nell’aula consiliare, saranno presentati l’associazione I Lumi della ragione e il libro di Michele Pilla intitolato “The Working Dead”. Sia domenica che lunedì – grazie al concorso “Qui non è Halloween” rivolto ai cittadini di Orsara di Puglia – strade, balconi, scalinate, fioriere e ingressi delle abitazioni cominceranno a diventare altrettante ‘istallazioni’ artistiche attraverso gli addobbi e le zucche intagliate.

La giornata dei Fucacoste, martedì 1 novembre, comincerà alle 10.30 con la visita guidata al borgo che si muoverà dall’Info Point di via Mentana 1. Sono due le grandi iniziative dedicate ai bambini, entrambe in Piazza Mazzini (dalle 10.30 alle 12.30 e poi dalle 15 alle 17): il laboratorio de “La macchina del tempo” e quello dell’intaglio delle zucche (info e prenotazioni: 347.2355349 e 327.0122668). Alle ore 11, nella Chiesa San Nicola, la benedizione delle luci per le zucche. Alle 15.30, la visita guidata all’Abazia Sancti Angeli e alla splendida Grotta di San Michele. Alle ore 18, le zucche intagliate realizzate nei laboratori saranno esposte davanti alla Fontana dell’Angelo per il consueto concorso. Mezz’ora più tardi, in Piazza Municipio e in Corso della Vittoria si accenderanno luci e geometrie del video mapping sulla ricorrenza. L’accensione dei falò, come sempre, prenderà il via alle 19. Da quel momento, e fino a notte fonda, vie e piazze saranno attraversate dagli spettacoli itineranti degli artisti di strada e dei gruppi musicali Tarantula Garganica e Cantori di Monte Sant’Angelo. Alle 21.30, lo spettacolo musicale in Largo San Michele. Alle 23.25 avrà luogo la processione della Congrega dei morti.

Borgo stregato

Borgo Stregato, giunto all’ottava edizione, torna dopo una pausa forzata e lo fa con un doppio appuntamento.

Domenica 30 e lunedì 31 ottobre il centro di Putignano tornerà ad essere popolato di streghe, vampiri, zombie e fantasmi, in un labirinto di atmosfere tenebrose. L’itinerario, arricchito da installazioni in cartapesta, partirà dai vicoli del centro storico, e si estenderà su piazza Moro per ospitare al meglio quanti si vorranno approcciare a questa manifestazione. Non mancheranno aree gastronomiche con cibi spaventosi e buoni da morire.

In entrambe le serate sarà dato spazio anche alla creatività dei più piccoli con angoli dedicati all’interno del borgo antico e un’offerta di contenuti ludici e didattici, cosi da farli immergere in uno scenario adatto (prenotazioni in loco).

La domenica mattina, invece, turisti e visitatori potranno approfittare di una visita guidata per andare alla scoperta di una vicenda poco conosciuta della storia putignanese, quella della nobildonna Francesca Antoniano e dell’ormai estinta Confraternita della Morte e Orazione (info e prenotazioni visita guidata: 3403561149).

Un evento unico ed esclusivo in Puglia e alla portata di tutti, da vivere con la complicità dell’atmosfera conviviale e curiosa messa in scena da artisti, musicisti e figuranti, pronti ad accogliere il pubblico in una veste piacevolmente insolita all’insegna della sostenibilità e del risparmio energetico.

Ghost experience

Una Ghost experience è la proposta di Pugliatrekking. Nelle notti più tetre dell’anno, in piena natura avvolta dal buio e con l’aiuto del “teatro invisibile” verrà raccontata una storia senza tempo, un viaggio nel mito e nella leggenda tra superstizione e folklore, in un’escursione notturna lungo i sentieri dell’acquedotto fino al suo ponte più alto e maestoso dove in passato deve essere accaduto qualcosa di molto misterioso. L’appuntamento con il Trekking notturno con performance invisibile è fissato per il 31 ottobre alle 19 e martedì alle 18 a Coreggia – Alberobello. Info 3471152492.

Halloween park

A Bari Il consiglio del Municipio II, accogliendo la proposta dell’associazione culturale SDM Eventi, ha autorizzato lo svolgimento di una mostra mercato per la vendita di prodotti tipici pugliesi e manufatti artigianali nelle giornate del 29, 30, 31 ottobre e 1 novembre nel parco Rossani. Fino a martedì, all’interno dell’area verde saranno installati 20 gazebo per l’esposizione e la vendita dei prodotti, mentre gli allestimenti scelti per queste giornate saranno a tema Halloween. In occasione dell’evento, il parco sarà chiuso alle ore 23.

Zucca Day

Ad Halloween arriva lo Zucca Day per scoprire i segreti della regina dell’inverno, dalla padella all’intaglio ma anche per decorare le case. L’iniziativa è della Coldiretti Puglia che nei mercati di Campagna Amica organizza degustazioni, esposizioni, lezioni dedicate all’ortaggio più grande del mondo che è diventato il simbolo della notte delle streghe che dal Nord America ha contagiato anche l’Europa.

A Brindisi sabato 29 ottobre dalle ore 10 nel mercato di Campagna Amica in Viale Appia 226 ci sarà la prima esposizione delle zucche provenienti con diverse varietà, colori, forme e grandezze. Spazio anche ai consigli dell’agrichef per cucinarle al meglio in padella e si potranno degustare ricette a base di zucca, ma a Lecce al mercato di Campagna Amica in via 95° Reggimento Fanteria 110E ci saranno anche le lezioni di intaglio per prepararsi ad Halloween con l’esposizione di mostruose sculture. In tutti i mercati saranno organizzate esposizioni dei vari tipi di zucca con focus sulla biodiversità, lezioni di intaglio, show cooking e per i bambini laboratori didattici e omaggi gustosi.

Halloween nel bosco

Sold-out l’appuntamento con Halloween nel bosco delle Pianelle, il 31 ottobre, ma tra gli appuntamenti firmati Serapia c’è una doppia proposta per l’1 novembre. C’è infatti ancora posto per partecipare martedì alla visita guidata nel Giardino botanico e villaggio rupestre di Lama degli Ulivi (Monopoli) e con i 16 km di Trekking dei santi per scoprire in lungo e in largo la natura dell’incantevole Bosco delle Pianelle. Info cooperativaserapia.it

Giornata del Trekking urbano

E sarà un Halloween da vivere camminando. Anche la Puglia, infatti, aderisce alla “Giornata Nazionale del Trekking Urbano”, con i comuni di Ceglie Messapica e Massafra. La 19esima edizione dell’appuntamento si svolgerà ufficialmente lunedì 31 ottobre in 71 Comuni delle 17 regioni aderenti alla manifestazione.

A Ceglie Messapica c’è “uno spettacolo da scoprire”, in un connubio tra uomo e natura. Passo dopo passo si raggiungono luoghi significativi dedicati alle arti, attraverso un racconto romanzato di una terra antica e carica di simboli. Lo stretto legame tra la campagna e il borgo abitato, tra boschi e pietra calcarea imbiancata e candida sarà la cornice della narrazione. Si scoprono luoghi autentici, ispirazione di sonorità e letture (Info 0831 376123 – bibliotecagatticeglie@gmail.com).

Il 31 si scopre anche l’habitat rupestre di Massafra nella storia, nell’arte e nelle tradizioni dell’occulto. Percorso di visita alle principali testimonianze che connotano il sostrato urbano del paesaggio culturale di Massafra, “porta” del Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine che si sviluppa su 28 mila ettari di territorio tra le provincie di Taranto e Brindisi, incastonato tra l’altopiano della Murgia tarantina ed il Mare Jonio. Uno spettacolare walking tour di Massafra, città rupestre e ipogeica, che custodisce in misteriosi anfratti alcune tra le più importanti testimonianze storiche, artistiche e archeologiche del comprensorio (Info 338 5659601 info@massafraturismo.it www.massafraturismo.it).

Halloween tra Querce ed Eremi

Anche PugliArte dedica un appuntamento a tema con il periodo: lunedì 31 alle 10 appuntamento con “Puglia ArcheoTrekking – Halloween tra Querce ed Eremi “. Un percorso volto a ri-scoprire luoghi nascosti, che raccontano di radici, di riti antichi, di un passato che è stato e che non può essere dimenticato, luoghi di straordinario impatto emotivo per i partecipanti, guidati sapientemente da PugliArte in un viaggio a ritroso nel tempo. Info 3403394708

Halloween in grotta

Halloween in Grotta: il 31 ottobre visita speleologica guidata nella Grotta di Curtomartino Acquaviva delle Fonti . Lorenzo Di Liso, speleologo del team che agli inizi degli anni 90 scoprì l’uomo di Altamura, condurrà il gruppo in un viaggio tra credenze e realtà circa la frequentazione dell’uomo in questa grotta. Il sito, infatti, è unico nell’area della Murgia ed è un significativo esempio di grotta carsica, la cui parte attualmente visibile rappresenta una minima porzione dell’estensione ancora da esplorare, già oggetto di frequentazione antropica nelle fasi del Paleolitico Superiore. Il percorso si snoderà all’interno con piccole tappe, durante le quali la guida illustrerà non solo i fenomeni legati al carsismo, ma anche le fasi che hanno portato alla frequentazione del sito. Info 3923369394.

Halloween nelle grotte

Di grotta in grotta. Nuovo appuntamento nel calendario autunnale di Hell in the Cave, rappresentazione della prima cantica della Divina Commedia ambientata nella caverna della Grave. L’Inferno nelle Grotte di Castellana sarà in scena lunedì 31 ottobre alle ore 21.

Lo spettacolo unisce danza, voci, suoni e luci, e capace di abbracciare l’intero ambiente naturale della caverna della Grave come spazio scenico, nasce da una suggestione e da un grande amore per la lingua e l’opera di Dante, con la regia di Enrico Romita e la drammaturgia di Giusy Frallonardo. In scena, per ogni replica, attori, performer e ballerini regalano al pubblico un’interpretazione emozionante, mentre la potenza evocativa dei versi di Dante si mescola ad uno scenario naturale unico. Info: www.hellinthecave.it

Storie di paura fra i trulli

Una passeggiata serale ad Alberobello alla scoperta delle antiche “Storie di paura”, da sabato 29 ottobre all’1 novembre. Percorrendo le vie della città, si ascolteranno racconti da brivido, che un tempo venivano tramandati dai più anziani. Un’occasione per scoprire anche le origini di una tradizione locale ormai scomparsa: “L’anème di muorte”. Luogo di incontro: Parco della Rimembranza (ore 18:00 / 19:30 / 21:00). Partecipazione a numero limitato con prenotazione obbligatoria al 328 4819482

Il Borgo Stregato” di Torre Alemanna

Esplorare e conoscere Torre Alemanna nel periodo più spettrale dell’anno, attraverso un laboratorio artistico e la visita serale a lume di torcia. Due modalità diverse per avvicinarsi alla suggestiva storia dell’insediamento teutonico che affonda le sue radici nelle affascinanti vicende dei cavalieri legati all’imperatore Federico II. “Il Borgo Stregato” è il titolo del nuovo doppio appuntamento in programma il 30 e il 31 ottobre a Torre Alemanna, Borgo Libertà, organizzato in occasione di Halloween per visitare con occhi e curiosità diverse angoli, corridoi, affreschi, stanze e torre del Complesso oggi sede del Museo delle ceramiche di XV-XVI secolo.

Il programma prevede due iniziative: domenica 30 ottobre, alle ore 17.30, si svolgerà il Laboratorio di ceramica e pittura a tema per bambini, che realizzeranno una piccola spilla da apporre a fine serata su una calza piena di dolciumi, simbolo legato alla tradizione della festa dei Morti e di tutti i Santi; lunedì 31 ottobre, alle ore 20.00, è in programma la visita di Torre Alemanna alla sola luce delle torce, a cui seguirà in una delle stanze del Museo una suggestiva lettura che coinvolgerà i giovani partecipanti. Info torrealemanna@reteoltre.i e 392.9927977.

La Notte dei masciari

Sarà la sesta edizione di “Massafra nel Medioevo nella notte dei masciari” a dare il via, lunedì 31 ottobre, all’evento realizzato dalla Pro Loco città di Massafra, nell’ambito del progetto “Morsi e sorsi_storia, cultura, tradizione e gusto”.

Il Rione degli Ostinati di Massafra sarà teatro di una living history che grazie all’iniziativa ideata dalla Pro Loco città di Massafra renderà possibile conoscere in maniera coinvolgente e partecipata la storia e le tradizioni popolari della terra dei “Masciari”. Info: www.prolocomassafra.it

Con i Leucaspidi sotto il cielo d’Autunno

L’associazione culturale I Leucaspidi propone per martedì 1 novembre una insolita e interessante passeggiata attraverso ulivi secolari e macchia mediterranea, un evento suggestivo che vedrà gli escursionisti aggirarsi tra insediamenti rupestri e bellezze naturali. Dalla gravina del Triglio (Crispiano, TA), confluenza di numerose altre gravine, che hanno dato origine all’ Acquedotto romano (I sec. a.C), alla necropoli greco romana (VII sec. a.C.)

Un percorso ricco di una lontana umanità che in quei luoghi ha lasciato testimonianze di tante civiltà, dalla greca alla romana, alla longobarda e alla più recente civiltà pastorale e contadina. Raduno previsto alle ore 9:30 raduno a Triglie presso la Chiesa di S. Michele Arcangelo. Info: 3494412840.