Halloween in natura: tra borghi stregati, zucche e spiriti nel bosco

Anche una notte come quella di Halloween si può colorare del verde della natura. Sono numerosi, infatti, gli eventi a sfondo green che accompagnano la sera del 31 ottobre. Tra brividi nel bosco, borghi stregati, ombre erranti e merende da paura, ecco una guida degli eventi proposti in giro per la Puglia

Fucacoste

Tra gli appuntamenti più attesi, c’è quello di Orsara di Puglia che celebrerà una ricorrenza antichissima, quella dei Fucacoste e cocce priatorje (Falò e teste del Purgatorio). I falò sono quelli che la sera del 1° novembre, con le loro faville, tracciano la via tra la terra e il cielo, tra il mondo dei vivi e quello dei morti; le teste del purgatorio, invece, sono le zucche con sembianze umane che, al loro interno, ospitano un lumino, così da diventare lanterna e indicare la strada di casa alle anime dei defunti. È il 1° novembre che si accendono i falò, mentre le zucche-lanterna sono già disposte in ogni strada e vicolo.

Ma l’appuntamento a Orsara è già partito e giovedì 31 ottobre sono in programma i laboratori delle zucche e la Giornata Nazionale del Trekking Urbano, poi alle 20.30 il Requiem di Mozart in Chiesa Madre e alle 21.30 un’assoluta e affascinante novità, il Ghost Tour, una visita guidata notturna alla scoperta dei segreti e delle tradizioni occulte di Orsara di Puglia.

Venerdì 1° novembre ci saranno attività dal mattino fino a notte fonda. I laboratori delle zucche e le visite guidate cominceranno rispettivamente alle 9.30 e alle 10. Alle 11.45 sarà aperta “La via delle zucche”. Gli spettacoli e i momenti musicali cominceranno già dalle ore 13. Alle 15.30 la visita guidata al paese. Alle ore 19, in ogni angolo del borgo saranno accesi i falò. Dalle ore 20, prenderanno il via gli spettacoli musicali itineranti. Alle 23.30 la processione della Confraternita Santa Maria delle Grazie.

Halloween fra i trulli!

Una passeggiata serale ad Alberobello alla scoperta delle antiche storie di paura. Il 31 ottobre si percorrono le vie della città, ascoltando racconti da brivido, che un tempo venivano tramandati dai più anziani. Un’occasione per scoprire anche le origini di una tradizione locale ormai scomparsa: “L’anème di muorte”. Luogo di incontro: Parco della Rimembranza, monumento delle croci, nei pressi della pista di pattinaggio. Info 3284819482

Una merenda da paura

Ci si diverte parlando di alimentazione con «Una merenda da paura», lo spettacolo prodotto dalla storica compagnia calabrese Teatrop. Al Teatro Casa di Pulcinella di Bari, l’1, 2 e 3 novembre va in scena una favola divertente sulla qualità della vita con la quale i protagonisti di Teatrop, compagnia fondata circa mezzo secolo fa da Piero Bonaccurso, si propongono di esortare il pubblico a mangiar sano, per un benessere non solo fisico ma anche psicologico.

Nello spettacolo si racconta la storia degli abitanti di Puzzo Stregato, amanti di cibi stregoneschi, glassati e ricchi di burro e zucchero. Nella cucina della pasticceria di Strega Lucrezia e Stregone Bartolomeo, suo cugino, sono tante le sorprese per gli abitanti del fantastico villaggio. Da un lato Bart, dopo il suo ultimo viaggio, ha scoperto l’importanza di un’alimentazione salutare che vuole far conoscere a tutti gli abitanti di Puzzo Stregato. Dall’altro Lucrezia, golosissima e insofferente, ha fretta di completare l’ordine che risolverà tutti i loro problemi economici: entro mezzanotte dovranno infatti consegnare ad un’importante azienda un’enorme quantità di dolci zuccherati. Lo scontro tra i due è inevitabile. E alla fine si vedrà chi avrà la meglio. Info 0805344660

Ombre erranti

Quando le luci si spengono e le ombre si allungano tra i sentieri delle colline di Monopoli, la natura invita a esplorare il suo lato più misterioso. Nella notte di Halloween, il trekking sarà un viaggio tra leggende locali e storie di antichi passaggi. Con torce accese e cuori pronti al brivido, ci si lascerà guidare dal fascino del buio, dove ogni passo è un’avventura e ogni suono un segreto da svelare. Info 3760358327

Halloween nel castello

L’animazione adotta il teatro nella notte di Halloween, che quest’anno ha luogo nell’incantevole castello di Deliceto, vicino Foggia sui Monti Dauni, alla scoperta di presenze inquietanti che si celano nelle sale silenziose. Promossa dall’agenzia GoEvent in collaborazione con Atomic Animation, la serata del 31 ottobre con accesso a gruppi di spettatori ogni ora a partire dalle 20.30 fino a mezzanotte vede, in un contesto di animatori con costumi a tema, la partecipazione del Teatro del Viaggio diretto da Gianluigi Belsito. L’esperimento, già collaudato, è dedicato specificamente agli adulti che seguono un percorso itinerante sulle tracce dei racconti del brivido di Edgar Allan Poe e Guy de Maupassant, classici autori dell’orrore, inseriti in un’esperienza interattiva che trascina il pubblico nella penombra di crimini impuniti di anime tormentate. Dedicata ai bambini, invece, è la giornata del giorno 1 novembre, con un Halloween Family Day proposto a tutta la famiglia con orari che vanno dalle 10 alle 17.30. Anche questa volta il Teatro del Viaggio ricorre ad un autore classico, Oscar Wilde, il cui Fantasma di Canterville diventa, per il regista Belsito, lo spunto per un gioco-spettacolo con animazione finale. In un’epoca in cui i bambini passano sempre più tempo davanti agli schermi, regalare loro la possibilità di vivere un’avventura dal vivo, in un ambiente ricco di mistero e magia, significa alimentare la loro creatività e voglia di esplorare il mondo. Info 3204182250

Spiriti nel bosco

Nella notte di Halloween, quando il confine tra il mondo degli spiriti e il nostro si fa sottile, la proposta di Pugliatrekking, è per un cammino tra i sentieri del bosco, immersi nel mistero e nella magia della notte. Appuntamento a Noci, il 31 dicembre: tra gli alberi, si dice che abitino spiriti antichi e creature misteriose, come lo Spirito del Sonno, i folletti e il leggendario Diavolo del Bosco. Durante il cammino, si ascolterà la storia di questo enigmatico Diavolo, un essere capace di togliere il sonno a chi si avventura troppo oltre. Ma non temete, perché si racconta anche che questi spiriti, sebbene misteriosi, non siano malvagi. Il loro scopo non è incutere paura, ma guidarci, metterci alla prova, e, in fondo, proteggere il bosco e chi vi entra con rispetto. Info 3471152492

Sai che facciamo le calze?

“SAI che facciamo le calze dei morti?” è il titolo del nuovo appuntamento in programma a Foggia negli spazi di “centonove/novantasei” nell’ambito dei “Venerdì in Bottega”, una serie di eventi che mettono insieme storie, gusti, attività manuali per avvicinarsi al Natale. Giovedì 31 ottobre 2024, a partire dalle ore 17.00, in piazza Cavour n. 3, si svolgerà un laboratorio a cura delle beneficiarie del progetto SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione “Candela Vulnerabili” che accompagneranno i bambini e le bambine dai 7 anni in su nella realizzazione delle tradizionali calze dei morti, partendo dal cartamodello fino alla decorazione finale. La partecipazione al laboratorio è gratuita. I bambini potranno realizzare la loro calza dei morti in panno lenci, lavorando sempre in compagnia e sinergia con le migranti che hanno acquisito competenze e professionalità nell’arte della sartoria.

PugliArte

Nell’ambito degli appuntamenti di PugliArte, giovedì 31 ottobre itinerario “Bari araba”: si scopriranno le storie legate alla presenza araba nella città, ripercorrendo l’Emirato Arabo di Bari, la battaglia con i Veneziani, i simboli e l’arte legati al mondo saraceno. Info 3403394708

Il Borgo stregato

Esplorare e conoscere Torre Alemanna nel periodo più spettrale dell’anno, attraverso la visita serale a lume di torcia e lo spettacolo del teatrino delle ombre. Due attività diverse per avvicinarsi alla suggestiva storia dell’insediamento teutonico che affonda le sue radici nelle affascinanti vicende dei cavalieri legati all’imperatore Federico II. “Il Borgo Stregato” è il nuovo appuntamento in programma giovedì 31 ottobre 2024 a Torre Alemanna, Borgo Libertà, organizzato in occasione di Halloween per visitare con occhi e curiosità diverse angoli, corridoi, affreschi, stanze e torre dell’antica struttura oggi sede del Museo delle ceramiche di XV-XVI secolo. Gli eventi sono promossi da Frequenze, ente gestore del Complesso Museale di proprietà del Comune di Cerignola.

Alle ore 18:30 è previsto il ritrovo dei partecipanti, piccoli e grandi, che saranno accompagnati nella visita di Torre Alemanna alla sola luce delle torce, con la possibilità – per chi lo desidera – di venire vestito anche in costume. La serata proseguirà alle ore 19:30 con lo spettacolo del teatrino delle ombre per bambini e con una cena per i più piccoli, a cui sarà dato in dono anche un piccolo regalo a tema. Per gli adulti, invece, ci sarà l’apericena realizzata con i prodotti provenienti da “centonove/novantasei”, la bottega che a Foggia vende prodotti etici, solidali e liberati dalle mafie. Gioiello di storia, architettura e arte nel cuore della Daunia, a 18 km da Cerignola, la partecipazione a “Il Borgo Stregato” permetterà di conoscere maggiormente le bellezze storiche, culturali e architettoniche di Torre Alemanna al fine di costruire cittadini del domani partecipi della vita della comunità, inseriti e protagonisti del proprio contesto quotidiano.

Per informazioni su costi ed iscrizioni è possibile scrivere alla mail torrealemanna@reteoltre.it, chiamare o inviare un messaggio al numero 3929927977

‘A Malòmbra 2.0

La Discoverart srls organizza, il 31 ottobre, una speciale visita guidata teatralizzata tra i vicoli e gli ipogei della Città Vecchia di Taranto dedicata alle superstizioni, alle credenze popolari, al folklore tarantino. Racconti, suggestioni e visioni faranno da misteriosa cornice alla divulgazione storica, artistica e archeologica. Tutto questo avverrà alla vigilia d’Ognissanti in una serata unica! Protagonisti dell’evento il divulgatore storico Dott. Morris Franchini, l’attrice Barbara Galeandro e il Visual Artist Gianluca De Robertis. Appuntamento il 31 ottobre in Piazza Castello (di fronte alle Colonne Doriche) alle ore 22.15. Info 3279531594

Piccoli Brividi

Alle S.E.R.R.E. di Terlizzi una serata esperienziale piena di divertimento dedicata alle famiglie. Il 31 ottobre è in programma la festa “Piccoli brividi”, con laboratorio di intaglio zucche per famiglie, spettacolo di fuoco mozzafiato, racconti, foto, musica, divertimento per tutti. Info 3405088491

Bunkasai

Non mette i brividi ma è dal sapore green l’appuntamento del 31 ottobre nei giardini Baden Powell in Piazza Antonio Gramsci n. 3 a Bari. È Bunkasai, l’iniziativa gratuita e aperta alla cittadinanza, dedicata al protagonismo giovanile e all’espressività creativa, condotta dai ragazzi e dalle ragazze della 3GA e della 3GB dell’ISS “G. Marconi – M. Hack” che hanno partecipato al laboratorio Semi di cultura, gestito da Bass Culture. Nel corso del mese di ottobre, infatti, trenta tra ragazzi e ragazze sono stati guidati da esperti nel settore in un percorso di formazione multidisciplinare. Le materie hanno abbracciato diversi ambiti artistici: avvicinamento alla cultura musicale e djing, allestimento e riuso creativo, comunicazione e social media, animazione e videomapping, tecniche del suono e fonica. Un processo creativo portato avanti con l’obiettivo di promuovere la socialità, il protagonismo, la collaborazione tra pari, per contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica e che si è arricchito giorno dopo giorno grazie all’entusiasmo e alla partecipazione dei ragazzi. Si è giunti così all’evento Bunkasai, che sarà un grande momento di condivisione dell’arte in tutte le sue forme. Ogni partecipante avrà l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite, confrontandosi con il pubblico.