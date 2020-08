Halloween 2018: è tempo di viaggi, le mete preferite dagli italiani

Aumentano gli italiani che partono per Halloween: in cima alle preferenze mete esotiche, crociere, destinazioni in Italia, capitali europee. Uno studio di SpeedVacanze.it

Per Halloween 2018 gli italiani scelgono di partire. «Halloween è l’occasione migliore per concedersi un viaggio» puntualizza Giuseppe Gambardella, ideatore di SpeedVacanze.it, il tour operator che ha inventato l’esclusiva formula dei viaggi per single, che quest’anno proprio per il periodo della festa di Ognissanti sta riscontrando una maggiore propensione da parte degli italiani a scegliere di concedersi una vacanza più o meno breve.

Tra vampiri, zucche, streghe, in cima alla lista delle preferenze ci sono proprio le mete esotiche (33%), le crociere (26%) e le destinazioni in Italia (24%), mentre a scegliere le capitali europee è il 12%.

Dove si va ad Halloween?

Tra le destinazioni extraeuropee, boom di iscrizioni per Marsa Alam, luogo incantato per un Halloween strepitoso e mozzafiato tra murene, tartarughe giganti, barriera corallina e acque limpide come piscine, luogo ideale per chi ama il mare. Ma per chi può concedersi una vacanza più lunga, sta andando molto bene anche il pacchetto per Cuba, dove attende i turisti un Halloween caraibico, tra spiagge bianche ed acque cristalline.

Per quanto riguarda le crociere, il boom è invece per la Crociera Msc a Barcellona e Costa Azzurra, che tocca anche la suggestiva Marsiglia, non molto lunga e tagliata per chi ha i giorni contati, dato che si svolge dal 31 ottobre al 3 novembre.

Halloween in Italia

Per le mete in Italia le più gettonate quest’anno sono Toscana e Lago di Garda. In queste due località SpeedVacanze.it propone un dopo Halloween pazzesco, tra serate, giochi e divertimento, con partenza -in entrambi i casi- il primo novembre e ritorno il 4 novembre 2018.

E per chi infine privilegia le capitali europee, ad andare per la maggiore è Praga, con il suo centro medievale caratterizzato da strette vie e vicoli che rendono questa capitale la città perfetta per vivere la magia di Halloween. Anche in questo caso la partenza è il primo novembre ed il ritorno il 4 novembre 2018.

Partire ad Halloween perchè…

Cosa spinge gli italiani a partire proprio in questo periodo? SpeedVacanze.it lo ha chiesto ad un campione di mille iscritti al sito -prevedendo risposte multiple- e la maggior parte sostiene che è la nostalgia della spiaggia (63%) a spingere verso questa scelta. Tra le motivazioni più ricorrenti anche il desiderio di ritrovare il benessere (49%) o più semplicemente il desiderio di essere altrove (48%).