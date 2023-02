Grotte, vino e mare: il menù dell’Ecoweekend

Le ultime sfilate e feste di Carnevale, ma non solo. Dopo l’abbuffata di carri allegorici, il fine settimana in Puglia propone una serie di appuntamenti a contatto con la natura. Tra la scoperta di bellezze inesplorate della nostra terra e sapori enogastronomici nostrani. Ecco il tradizionale Ecoweekend con le iniziative green nella regione

Per segnalare iniziative per i prossimi Ecoweekend è possibile contattare la redazione di Ambient&Ambienti, inviando materiale a redazione@ambienteambienti.it o all’indirizzo di posta elettronica fulviodigiuseppe@gmail.com.

Bari Med Marathon

Con un ricco programma di eventi torna nel capoluogo pugliese la Bari Med Marathon. La manifestazione dedicata ai 22 paesi del Mediterraneo, alla sua seconda edizione e quest’anno dedicata all’Albania, nell’area espositiva allestita in piazza della Libertà dove si svolgeranno i numerosi eventi collaterali della manifestazione.

Sabato alle 11 workshop sul tema: “Benessere e tutela dei minori nello sport”. Dopo lo scandalo che ha investito “le farfalle” vittime di maltrattamenti e abusi, esperti si confrontano su quali strumenti mettere in campo a tutela dei minori che svolgono attività sportiva. Alle 16 il sindaco Antonio Decaro incontra il sindaco di Tirana Erion Veliaj sul tema sport, sostenibilità e turismo. Alle 18 incontro “Una vita oltre”: Marco Olmo e Giorgio Calcaterra, due ultramaratoneti e leggende dello sport si raccontano ai fan. Domenica 26 febbraio alle 9.30 partenza gare piazza della Libertà: 21 km (Med Marathon) e 10 km (Factory Run).

Pulo di Altamura

Domenica 26 febbraio trekking all’insegna della scoperta del territorio, tra natura, cultura, storia ed enogastronomia.

Raduno alle ore 9 al Pulo di Altamura, per avere spiegazioni storiche e speleologiche della dolina più grande del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Si riprende poi il cammino alla volta del fragrante Bosco Universitá per poi recarsi a Jazzo del Corvo e, alle ore 13 circa, presso la masseria La Calcara per degustare un aperitivo a base di prodotti tipici del territorio, sani e genuini. Info 3396144164.

4zampe che Passione

A Cassano delle Murge, domenica 26 febbraio torna “l’evento a 2 e 6 zampe”. Giunta alla sua 27^edizione la passeggiata ideata e organizzata da Danilo Spagnulo (Educatore Cinofilo Csen) e la sua 4zampechepassione, in collaborazione con Loredana Caporusso (Psicologa e Psicoterapeuta), Valentina Caporusso (Ingegnere per l’ambiente ed il territorio) e Alfredo Sette (Ingegnere ICT – Information and communications technology). Un’escursione naturalistica in compagnia degli amici a 4zampe aperta a tutti, anche a chi non possiede cani. Si passeggia in compagnia di 4 professionisti che lungo tutto il percorso arricchiranno di nozioni e curiosità in ramo cinofilo, psicologico e ambientale. Info 3492634715.

La Grotta di Curtomartino

Domenica 26 febbraio, lungo il cammino di circa 10 km, si avrà l’opportunità di visitare una delle grotte più interessanti e affascinanti di tutta la Puglia: la Grotta di Curtomartino (Acquaviva delle Fonti).

Lo sguardo, sin dall’ingresso, sarà letteralmente ipnotizzato dalla bellezza della grotta. Ci si renderà conto, infatti, di essere al cospetto di uno dei tanti gioielli del nostro territorio ancora poco conosciuti. Si tratta di una meravigliosa cavità naturale abitata sin dal Paleolitico, generata dall’azione dell’acqua che ha dato vita a vere e proprie sculture in pietra. Lo stillicidio dell’acqua ha generato una notevole varietà di concrezioni calcitiche, in molti casi strabilianti per forma, colori e dimensioni: dalle stalattiti bianche ai panneggiamenti, dalle larghe stalagmiti alle possenti colonne derivanti dalla fusione di stalattiti e stalagmiti.

Terminata la visita in grotta, il cammino proseguirà con un itinerario che si snoderà lungo i verdi tratturi caratterizzati della presenza di altri siti di rilevante valore, quali ad esempio l’area archeologica di Salentino, già abitata dall’età del bronzo, divenuta poi “Salentium” con i Peuceti. Info 3384071530.

Canyon del Gargano

Un viaggio nella storia nel Canyon del Gargano. Si parte da dove la potenza dell’acqua è palese, risalendo fino alla sorgente del Torrente Romandato, un viaggio geologico e antropologico all’interno del cosiddetto ”Canyon del Gargano”. Appuntamento domenica a Ischitella, nel parco del Gargano all’ombra di folti alberi, incontrando noduli di selce ed altre formazioni rocciose assaporando il viaggio slow. Info garganowunderland.it

Wine trekking

Un suggestivo Wine-Trekking alla scoperta di Supersano, tra boschi secolari e antichi vigneti, misteriosi menhir e cripte bizantine in un emozionante viaggio alla scoperta di Cantine Supersanum e della fantastica storia naturale ed enologica di questi luoghi con una visita in vigneto e cantina seguita da una Degustazione guidata di vini naturali.

Domenica 26 ad accompagnare il gruppo ci sarà la Guida Ambientale – per guidare in un viaggio alla scoperta della storia naturale e delle peculiarità ambientali di questo territorio – e il Sommelier, tra sentori ed essenze che, si ritrovano poi nei calici di vino che degusta in cantina, in un viaggio originale e affascinante alla scoperta della vera essenza di questo territorio. Info www.naturalmentesalento.it

L’enoturismo che verrà

A Manduria, sabato 25 febbraio nel museo civico è in programma l’incontro – dibattito “L’enoturismo che verrà: un viaggio all’interno del territorio jonico”. L’evento fa parte di “Maestrie: creatività, arte e scienza”. Un viaggio tra le eccellenze del territorio. Ingresso libero.

Mercati della Terra

Edizione straordinaria dei Mercati della terra di Martina Franca e Crispiano, per un weekend ricco di prodotti buoni, puliti e giusti. Sabato e domenica trenta espositori pronti a raccontare i loro prodotti a KM zero e la loro storia. Un’opportunità da non perdere, nella galleria del centro commerciale Ipercoop (ore 9 – 21). Info: www.fondazioneslowfood.com

Trekking costiero

Si va Sui passi dei Cavalieri di Malta domenica 26 febbraio, in compagnia della cooperativa Serapia. Sentieri costieri tra timo, ginepri e tipiche fioriture mediterranee, lame e calette sabbiose incontaminate: è la splendida costa di Monopoli. Il cammino sul mare, che ricalca un tratto della Via Francigena del sud, darà la possibilità di ammirare piccole calette incontaminate fino a giungere sul lato nord dell’Abbazia di Santo Stefano (Porto Ghiacciolo), set cinematografico e di molte fiction italiane. L’abbazia, vero gioiello architettonico incastonato su di un promontorio tra due porti naturali, fu scelta dai Cavalieri di Malta quale quartier generale dell’omonimo feudo Gerosolomitano. Sarà nuovamente il mare Adriatico a fare da bussola per il ritorno al punto di raccolta, non prima di aver ammirato scorci incantevoli della piana olivetata con la lussureggiante collina murgese a far da sfondo. Info 3470081412.

Trekking da Fulcignano ai Cappuccini

Domenica 26 febbraio alle 10, trekking a Galatone tra città e campagna. Il viaggio nel tempo e nella storia di Galatone ha inizio dal Castello di Fulcignano. Il sito medievale, dalla storia ancora incerta e misteriosa, sorge in un contesto ancora bucolico e verdeggiante dell’immediata periferia. Lasciando il pittoresco reticolo di stradine e muretti a secco che circonda l’antico maniero, si raggiunge la Chiesetta dell’Odegitria che, tra gli altri tesori, custodisce una statua in pietra della Madonna di Costantinopoli. Oltrepassata la Porta San Sebastiano, sarà piacevole lasciarsi guidare nel vorticoso labirinto di vicoli e piazze del centro storico. Chiese, corti e palazzi condurranno al cospetto del Santuario del Crocefisso con la splendida facciata in pietra di carparo. Sul lato opposto, non potrà mancare la tappa al palazzo Marchesale. Il cammino prosegue tra i palazzi di fine ‘800 e ‘900 lungo l’extramurale, fino a raggiungere località Cappuccini. Info: www.fluxuscooperativa.com

Passeggiando sotto l’Isola di Taranto

Al di sotto del piano di calpestio della città vecchia di Taranto si nasconde un mondo straordinario, una storia meravigliosa tutta da scoprire tra passaggi al mare, antiche mura e segreti camminamenti. Domenica 26 febbraio sarà l’occasione per viverla: la visita guidata si propone infatti di far conoscere alcuni ipogei dell’Isola, ambienti caratterizzati da una stratificazione millenaria dove sono ben leggibili le vicende storiche e le dominazioni che si sono succedute nel tempo. Questi furono utilizzati come cave, frantoi e luoghi per la conservazione delle derrate alimentari, su di essi sorgono infatti i bei palazzi della nobiltà tarantina di fine Seicento e Settecento. Info 3335029991.

Passeggiata nei vicoli a Galatina

L’associazione Puglia Megalitica propone una passeggiata mattutina tra le bellezza del centro storico di Galatina, uno dei più estesi e ricchi della provincia di Lecce. Domenica 26 la visita sarà accompagnata da una guida locale della Regione Puglia per scoprire vicoli nascosti, palazzi e corti, deliziandosi con racconti di aneddoti e storie del passato. Il tutto sarà arricchito da tante sorprese: aperture speciali dedicate al nostro gruppo e una degustazione finale. Info: 3393453623