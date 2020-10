Grano, quanto costa alla Puglia

È la prima regione d’Italia per produzione ma ne importa tanto dal Canada. Ora, però, sta puntando sul 100% Made in Italy

La Puglia è il principale produttore italiano di grano duro, con 346.500 ettari coltivati e 9.990.000 quintali prodotti mentre il valore della filiera della pasta in Puglia è pari a 542.000.000 euro.

Con questi dati forniti da Coldiretti è paradossale che la Puglia sia la regione che ne importa di più, fino a rappresentare un quarto del totale del valore degli arrivi di prodotti agroalimentari. La provincia di Foggia e quella di Bari sono quelle più produttive. Il grano, invece, viene importato soprattutto dal Canada, dove si usa il glifosato, che in Italia è vietato. Dopo il crollo delle importazioni del 2018, nel 2019 sono salite al 700% mentre nel 2020 sono salite ulteriormente del 59%, nel primo trimestre, e 34%, nel secondo trimestre.

Questa anomalia è risultata evidente durante il lockdown. La Puglia, tra marzo e aprile, ha distrutto enormi quantitativi di latte fresco, prodotto e non venduto, mentre ha continuato ad importare svariate tonnellate di latte dall’estero. Stesso problema per il grano. Alcune aziende produttrici di pasta sembra che abbiano bisogno del grano canadese per abbassare i prezzi del prodotto finito, a discapito spesso della qualità.

Fortunatamente, “In questo contesto – sottolinea la Coldiretti – un segnale positivo viene dal moltiplicarsi di marchi e linee che garantiscono l’origine nazionale al 100% del grano impiegato, impensabile ?no a pochi anni fa: da La Molisana ad Agnesi, da Ghigi a De Sortis, da Jolly Sgambaro a Granoro, da Armando a Fabianelli, da Alce Nero a Rummo, da Antonio Amato a Voiello, dai prodotti certificati FdAI – Firmato dagli agricoltori italiani, ?no a Barilla, che proprio quest’anno ha annunciato di rinnovare la sua pasta classica con grani 100% italiani. L’Italia è il paese con il più elevato consumo di pasta per un quantitativo di 23,5 chilogrammi a testa, contro i 17 chili della Tunisia, seconda in questa speciale classi?ca, seguita da Venezuela (12 kg), Grecia (11 kg), Cile (9,4 kg), Stati Uniti (8,8 kg), Argentina e Turchia a pari merito (8,7 kg). Durante il lockdown si è veri?cato un aumento degli acquisti del 17% per i derivati dei cereali come la pasta, secondo Ismea, mentre sono stati completamente azzerati i consumi nella ristorazione con i locali chiusi. L’Italia – continua la Coldiretti – è prima in Europa e seconda nel mondo nella produzione di grano duro destinato alla pasta con una stima dell’Istat di 1,23 milioni di ettari seminati nel 2020 in aumento dello 0,5% con una produzione attorno ai 4,1 miliardi di chili.”. Ma la ricerca del 100% Italiano deve scontrarsi con anni di disattenzione e abbandono del settore che, solo nell’ultimo decennio, hanno cancellato 1 campo su 5, con la perdita di quasi mezzo milione di ettari coltivati. Inoltre, bisogna fare i conti con la crisi del settore agricolo e la perdita di oltre un quarto della terra coltivata, sia per abbandono, sia per incuria, sia per speculazioni economiche e sia per la cementificazione. Tutto ciò porta conseguenze gravissime all’economia, all’occupazione e all’ambiente.

I cambiamenti climatici, poi, stanno influendo negativamente e pesantemente sul raccolto, tanto da registrare quest’anno un calo del 20% del raccolto. Questo influisce sul costo del raccolto, sui costi della filiera e sul costo del lavoro, contraendo il mercato, riducendo i guadagni e impoverendo ulteriormente il settore.

Ciò nonostante, la Puglia ha esportato il 25% di pasta in più, rispetto all’anno precedente. Ciò dimostra che il Made in Italy funziona ma è necessario apportare radicali modifiche al settore e agli accordi internazionali dal parte delle istituzioni per tutelare i nostri prodotti e salvare la filiera, i prodotti della nostra terra e l’ambiente. Sui tavoli nazionali e internazionali è necessario puntare sulla qualità dell’ambiente e della nostra terra, sui metodi sostenibili produttivi e sulla gestione naturale di tutta la filiera. Sono queste le uniche armi che l’Italia e la Puglia hanno per far valere il proprio prodotto e spingere gli altri produttori internazionali ad adeguarsi al nostro “protocollo produttivo naturale e sostenibile” che ne certifica evidentemente la qualità e quantità. E i mercati internazionali ringraziano e apprezzano.