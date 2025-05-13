Grano dal Canada, la protesta di Coldiretti sui gommoni: ma l’Italia ne ha bisogno

All’E’ successo a Manfredonia, nel Foggiano, il 7 maggio scorso, dove dal porto gli agricoltori pugliesi sono “salpati” contro l’importazione nord americana

Sui gommoni per bloccare una nave canadese, con 24mila tonnellate di grano, per difendere la produzione regionale. E’ quanto successo a Manfredonia, nel Foggiano, il 7 maggio scorso, dove dal porto gli agricoltori pugliesi sono “salpati” contro l’importazione nord americana.

“Mobilitati in difesa del Made in Italy”, il commento degli agricoltori di Coldiretti Puglia.

LEGGI ANCHE: Siccità in Puglia: Coldiretti lancia l’allarme per la situazione critica degli invasi

Difficile convivenza

Ma cosa è successo?

Secondo le dichiarazioni del vice presidente di Coldiretti Puglia “gli arrivi massicci di grano dall’estero confermano un trend che negli ultimi anni ha visto una serie di paesi, dal Canada alla Turchia, fino alla Russia, alternarsi di fatto ad inondare il mercato italiano di prodotto – il grano – spesso in coincidenza con il raccolto”.

Per questo motivo è partita la “spedizione” per dare un taglio all’importazione estera di grano, incoraggiata anche dal porto, intanto presidiato dagli agricoltori in protesta, con striscioni come: “Mamma è ora di dare battaglia” e “Mamma sei sicura che quello che mangiano i tuoi figli non contenga schifezze?”.

Proprio su questo ultimo punto si è concentrata Coldiretti: “E’ un grano – quello canadese – che viene trattato in preraccolta con il glifosato, una modalità vietata nel nostro Paese, per cui è importante tutelare le aziende agricole e i consumatori assicurando reciprocità delle regole e trasparenza in etichetta”.

All’Italia serve il grano canadese?

In realtà a noi quel grano serve. Quanto meno è la posizione del Commissario europeo per l’agricoltura, Janusz Wojciechowski: “Dato che non è autosufficiente, l’Italia ha bisogno di importare grano duro e il Canada è il principale paese terzo fornitore di grano per pasta, rappresentante, a seconda del prezzo, tra il 50 e il 70 % delle importazioni. Dopo il minimo storico delle importazioni dal Canada nel 2018/2019, queste sono cresciute del 75 % circa nel 2019/2020 fino a raggiungere 1,2 milioni di tonnellate, tornando ai livelli medi storici”.

Inoltre, ha continuato il Commissario, “il trattato economico e commerciale globale(CETA) ha creato opportunità di crescita degli scambi commerciali sia per l’UE sia per il Canada”, e tra i paesi membri anche l’Italia “ha beneficiato di un miglioramento della bilancia commerciale agricola, con un avanzo commerciale netto con il Canada pari a 485 milioni di EUR nel 2019”.

L’allarme sui conti

Un altro dei motivi della protesta di Coldiretti è legata alla perdita economica che l’importazione di grano dal Canada provocherebbe nelle aziende pugliesi.

Il prodotto sarebbe crollato sul mercato, perdendo 40 euro in un anno, “mentre solo a gennaio sono arrivati – spiega Coldiretti – 87,4 milioni di chili di grano duro dal Canada, già aumentato del 68% nel 2024”.

Tutto questo provocherebbe una diminuzione del 10% delle superfici a grano duro.