Giornate Fai, kayak, trekking e grotte: l’Ecoweekend “giallo” è ricco di eventi

Finalmente un weekend in zona gialla. La Puglia si gode, dopo mesi, il primo fine settimana con l’allentamento delle restrizioni e la possibilità di spostarsi tra Comuni senza dover giustificare il motivo del proprio viaggio.

E riprendono così – sempre però nel massimo rispetto delle norme di contenimento del contagio – escursioni, visite guidate ed eventi all’aperto.

È, in particolare, il weekend delle Giornate Fai di Primavera. Da vivere – come recita lo slogan – con coraggio, orgoglio e generosità. È racchiuso in queste parole lo spirto delle iniziative in programma per sabato 15 e domenica 16 maggio 2021. Le Giornate FAI di Primavera sono il primo grande evento nazionale dedicato ad arte e cultura organizzato dopo l’ultimo periodo di lockdown. Anche quest’anno la grande manifestazione di piazza del FAI, dal 1993 il più importante evento dedicato al patrimonio culturale che celebra arte, storia e natura, torna a coinvolgere gli italiani – dopo i mesi difficili vissuti – nell’entusiasmante scoperta delle bellezze che ci circondano, grazie all’apertura di 600 luoghi in 300 città, molti dei quali poco conosciuti o accessibili in via eccezionale, visitabili in totale sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti. I posti disponibili sono limitati; prenotazione obbligatoria sul sito www.giornatefai.it fino a esaurimento posti disponibili ed entro la mezzanotte del giorno precedente la visita.

Ecco alcuni degli appuntamenti più interessanti delle Giornate FAI di Primavera 2021 in Puglia. Qui l’elenco completo.

Taranto, Concattedrale Gran Madre di Dio

Ideata dal celebre architetto e designer Gio Ponti e considerata come una delle più rappresentative architetture del Novecento, la nuova cattedrale di Taranto (1964-1970) è nata dall’esigenza di creare un centro religioso vicino al nuovo asse di espansione della città, che doveva comprendere anche una scuola, un auditorium e alcune abitazioni che non sono mai state realizzate. Fin dall’inizio le intenzioni di Ponti sono quelle di legare il progetto della cattedrale alla tradizione religiosa pugliese integrata con i canoni dell’architettura moderna dal carattere monumentale. Un luogo di rarefatta bellezza. Apertura: sabato dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 17 e domenica dalle 12:30 alle 17

Castel Fiorentino, parco archeologico

Al 20° posto nella classifica nazionale dei “Luoghi del Cuore”, il Parco Archeologico di Castel Fiorentino, passato alla storia come il luogo in cui Federico II di Svevia esalò l’ultimo respiro, è un luogo molto suggestivo. Situato a 9 km a sud di Torremaggiore (FG), il parco archeologico presenta i resti di una importante sede vescovile, edificata tra il 1018 e il 1023, e inserita nel sistema strategico-difensivo della frontiera settentrionale della Puglia, allo scopo di fronteggiare gli attacchi dei nemici dell’impero di Bisanzio. Apertura: sabato 15 e domenica 16 maggio, dalle ore 10 alle 17

Masseria Palaziata di Murgia Albanese

Situata a 10 km da Noci in provincia di Bari, la storica Masseria palaziata di Murgia Albanese offre ai visitatori un’esperienza esclusiva immersi nella natura. Affiancati da un esperto apicoltore, sarà possibile seguire un’attività sulla evoluzione dell’apicoltura nella tradizione pugliese e visitare un raro esempio di apiario seicentesco in muratura. La masseria, edificata nel 1600, assume l’attuale aspetto verso la fine del 1700, in seguito a un’ambiziosa ristrutturazione voluta dalla famiglia Albanese. Apertura dedicata alla proprietaria, Fiorella Schirone Francese, venuta a mancare il mese scorso. Apertura: sabato 15 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17; domenica 16 maggio dalle ore 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 17

Bari, ex Caserma Rossani

L’ex Caserma Rossani è nel cuore di Bari, cerniera tra la stazione ferroviaria, l’Università degli Studi, le eleganti vie dei negozi e l’antico quartiere Carrassi. È un enorme complesso, costruito nel 1908 e dal 1939 intitolato al Maggiore Mario Rossani (1890-1918), medaglia d’oro al Valor Militare, nato a Cassano delle Murge. È costituito da grandi edifici: la palazzina del Comando, la Casermetta, i depositi militari e il campo da calcio, dove si disputarono le prime partite di calcio della squadra del Bari. L’ex caserma appare oggi come un parco sostenibile, progettato dall’architetto Massimiliano Fuksas, con il giardino centrale intitolato allo scrittore siciliano Leonardo Sciascia; un’agorà di culture e saperi che, dopo il restauro della palazzina del Comando e della Casermetta, ospiterà la più grande biblioteca pubblica del Meridione, nelle cui 40 sale sarà custodito il patrimonio bibliotecario del Sud. Apertura: sabato 15 e domenica 16 maggio dalle ore 10 alle 20

Andria, Museo Diocesano San Riccardo

Situato nel cuore del centro storico di Andria, il Museo Diocesano “San Riccardo” è stato oggetto di un accurato e paziente intervento di restauro e riqualificazione, terminato solo nel 2019. Questo lavoro ha dotato la città di Andria di un polo museale di grande prestigio, finalizzato a contenere le importanti opere in esso esposte, tra cui un busto attribuito al Laurana e alcune tavole di Francesco Vivarini. Apertura: sabato 15 e domenica 16 maggio dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. L’apertura rientra nel progetto di collaborazione con la Commissione europea.

Lecce, Chiesa dei SS: Nicolò e Cataldo

Il complesso monumentale dei SS. Niccolò e Cataldo costituisce una memoria storica importante di Lecce. La Chiesa, preziosa gemma del romanico pugliese, è oggi annessa al Cimitero monumentale e costituisce la parte più antica del complesso monasteriale. Fondata nel 1180 d.C., fu inizialmente affidata ai Benedettini per passare quindi alla Congregazione degli Olivetani nel 1494. Apertura: sabato 15 maggio dalle ore 9.30 alle 12

Gallipoli, Masseria di Punta Pizzo

Diviso in due zone, isola di S. Andrea e area di Punta Pizzo, il Parco di Gallipoli nasce per salvaguardare i caratteri di quella chorà erema –terra deserta- ricordata da Tucidide, uno straordinario ecomosaico in cui convivono ambienti estremamente diversificati e si intersecano rotte migratorie che vanno dal Nordafrica all’Europa centrale e ai Balcani. Il litorale ha in Punta Pizzo è il regno di una macchia-gariga “a pulvino”, con prevalenza di timo, cisto, rosmarino e della rara Anthyllis hermanniae, inserita nella Lista Rossa regionale. Apertura: sabato 15 e domenica 16 maggio dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 19

Cisternino, Palazzo Lagravinese

Palazzo Lagravinese è una graziosa residenza privata nobiliare del XVIII secolo, situata ai confini dell’antico borgo medievale cistranese, considerata uno degli edifici più rappresentativi per la comunità locale, come dimostra la sua storia e quella dei suoi proprietari. Appartenuto alle famiglie Termetrio-Lagravinese, il palazzo presenta accanto al portale d’ingresso una lapide commemorativa dei germani Lagravinese: Maria Luisa e Immacolata Rita, poetesse e cultrici delle arti, e Nicola e Pasquale, padri costituenti e professionisti di fama internazionale, essendo Nicola medico dei Savoia e del poeta Gabriele D’Annunzio. Apertura: sabato 15 e domenica 16 maggio, dalle ore 10 alle 18.

Il Trappetello

Il sito scelto dal Fai a Monopoli per l’edizione 2021 è il Trappetello, residenza storica fortificata del XVIII secolo costruita per volere del Barone Manfredi nel 1753.

A soli pochi minuti d’auto dal caratteristico centro storico di Monopoli, a metà strada tra Ostuni e Polignano a Mare, il Trappetello gode di una posizione strategica circondato dalle poetiche campagne della Valle d’Itria guarda il blu intenso del Mar Mediterraneo raggiungibile anche in bicicletta. Storicamente luogo d’incontro dei Cavalieri di Malta, il Trappetello è oggi Hotel e location per eventi esclusivi.

Trekking sulle “Tracce di donne”

Dopo tanti appuntamenti ‘virtuali’ si torna in presenza con Murgia Enjoy. L’attività escursionistico-culturale riprende domenica 16 maggio con la diffusione gratuita di una pubblicazione dedicata alle donne che hanno “fatto storia” a Cassano, ciascuna nel proprio ambito, ciascuna con le personali peculiarità, che unite a grande passione e sacrificio, hanno tracciato la via per tutte le altre donne che si sono succedute nel tempo. Donne che hanno vissuto anche il dramma delle guerre e che hanno lasciato un forte messaggio ai loro posteri. Ospite dell’evento sarà la Prof.ssa Angela Diceglie, già socia Murgia Enjoy, nonché Presidente dell’Associazione culturale “Amici della Biblioteca”, che ha fortemente voluto la realizzazione di questo libro.

L’incontro dei partecipanti, ai quali sarà distribuito gratuitamente materiale informativo del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, oltre alla plaquette, è previsto sul piazzale del Convento di Cassano alle ore 9:00 di domenica 16 maggio. Info www.murgiaenjoy.it

PugliArte

Tra gli appuntamenti di PugliArte, sabato 15 ore 10.30 si va alla scoperta di “Mola di Bari: la città di Carlo I d’Angiò”. Nella stessa giornata, alle 17, c’è “Bari Sotto la Città” . Un percorso attraverso i secoli, dalla città imperiale romana a quella rinascimentale, documentato dalle evidenze architettoniche e archeologiche che attestano la millenaria storia di Bari. A chiudere le visite guidate di sabato, alle 17.30 “Puglia Archeotrekking – La costa dei pastori – Costa Ripagnola”, percorrendo i sentieri lungo la costa di Polignano.

Domenica 16 ore 10.30 appuntamento con “Bari Sotto la Città” . Un percorso attraverso i secoli, dalla città imperiale romana a quella rinascimentale, documentato dalle evidenze architettoniche e archeologiche che attestano la millenaria storia di Bari. Nel pomeriggio, alle 17.30 l’itinerario “Bari e i suoi Teatri”. Attraverso l’analisi degli edifici, la storia della città fra ‘800 e ‘900. Allo stesso orario si va anche alla scoperta di “Monopoli la città greca“ e alle 18.30 appuntamento con l’archeo trekking teatrale “Sogno di una notte di mezza estate alla Foresta di Mercadante”.

Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite WhatsApp al 3403394708.

BiodiversiTrek

Domenica 16 maggio nella riserva naturale di Torre Guaceto è in programma un “BiodiversiTrek”. Un percorso per tornare a respirare la natura di Torre Guaceto, sulle tracce della Biodiversità che rende questa Riserva Naturale conosciuta in tutto il mondo.

Terra e mare, acqua e cielo: Torre Guaceto è un cammino intenso da fare lento, passo dopo passo, per godere di ogni sfumatura e per comprendere fino in fondo il senso di un luogo d’incanto. Si percorre la linea di costa e ci si perde nella macchia mediterranea, prima di raggiungere l’Antica Torre di Guaceto e terminare con la scoperta della zona umida, luogo di riposo degli uccelli in migrazione.

Il percorso sarà guidato da una delle guide ambientali esperte e qualificate della Cooperativa Thalassia, che saprà segnare il cammino, garantire la sicurezza e raccontare l’anima nascosta di un luogo magico, passo dopo passo. Info: 331 92 77 579 o info@cooperativathalassia.it

In kayak sul lago

Trekking & kayak sul percorso panoramico del Lago di Varano. E’ questa la proposta di Gargano NaTour, per un’esperienza unica e avvincente, spostandosi prima in kayak (grazie alla collaborazione con I Lake Varano) e poi trekking in una delle zone più belle e sconosciute del Gargano, il Lago di Varano.

A colpi di pagaie si costeggia la falesia a sud della laguna costiera più grande d’Italia fino ad arrivare all’inizio del percorso trekking che, passando tra ulivi secolari dalle forme curiose, porterà alla Grotta di San Michele Arcangelo di Cagnano Varano, antico luogo di culto carico di suggestione e significati. Info garganonatour.it

Il Sentiero delle Orchidee

Altra proposta del 16 maggio targata Gargano NaTour è il Sentiero delle orchidee Abbazia di Monte Sacro con laboratorio di degustazione formaggi. Si trascorre la giornata nel territorio di Mattinata, nel Parco Nazionale del Gargano. Si cammina lungo il sentiero dove fioriscono le orchidee spontanee, salendo nella lecceta fino a 850 metri di quota e raggiungendo uno dei luoghi più suggestivi del Gargano: le rovine dell’abbazia medievale di Monte Sacro.

Immersi nei colori e negli odori che sono anche parte del pascolo di mucche, capre e pecore, protagoniste della tradizione casearia mattinatese. Dopo aver scoperto ed esplorato le rovine dell’Abbazia, guidati da Matteo Granatiero, esperto di prodotti del territorio, si degustano diverse tipologie di formaggio approfondendo caratteristiche sensoriali e tecniche di lavorazione. Info qui

Le grotte di Castellana

Con la Puglia che si colora di giallo, le Grotte di Castellana saranno ufficialmente riaperte al pubblico da sabato 15 maggio 2021. Il sito carsico, tra i principali attrattori turistici in Puglia, è ora pronto nuovamente a riaccogliere i visitatori in sicurezza, con l’ausilio di un protocollo di prevenzione anti Covid-19 appositamente studiato e che lo scorso anno si è dimostrato estremamente efficace.

In attesa di definire il più completo calendario estivo, fra visite regolari e appuntamenti speciali, a maggio le grotte saranno visitabili tutti i giorni, dal lunedì alla domenica. Due le modalità di visita disponibili: quella completa (itinerario di circa 3 chilometri che conduce alla Grotte Bianca e della durata di 100 minuti) alle ore 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00 e 16:00 e quella parziale (itinerario di circa 1 chilometro da percorrere in 50 minuti) alle ore 10:30, 11:30, 13:00, 14:30, 15:30 e 17:00. Previste, inoltre, anche la visita completa in lingua inglese alle ore 11:00 e 16:00, e quella parziale sempre in inglese alle ore 9:30 e 14:30. Info 080.4998211 o via mail a segreteria@grottedicastellana.it.

La grotta del Sergente Romano

Tra le proposte della cooperativa Serapia nella Murgia, c’è l’escursione nel bosco fino alla grotta del Sergente Romano e degustazione in masseria.

Appuntamento il 15 maggio: nel bosco, sui passi dei briganti, si percorre un’antica mulattiera sul fondo della Gravina del Vuolo, nella Riserva Naturale Bosco delle Pianelle, in uno degli angoli più affascinanti e selvaggi della Murgia, fino alla grotta che diede rifugio al Sergente Romano, bandito di Gioia del Colle che qui, nell’agosto del 1862, riorganizzò la sua banda.

Si parte da Masseria Signora e ci si immerge nella surreale atmosfera del bosco. Gravine, boschi, macchia mediterranea, grotte e masserie favorirono il fenomeno del brigantaggio postunitario e durante l’escursione se ne conosceranno i motivi. Sarà un percorso nella storia e nella natura tra maestose querce, pascoli di cavalli murgesi, pareti rocciose e la genuinità dell’agriturismo Masseria Signora.

Rientrati dall’escursione, come veri briganti, ci si rifocilla in masseria, con formaggi freschi e stagionati, salumi, focaccia, frittata e vino aziendale. Info 366 5999514.

Sospesi tra Adriatico e Valle d’Itria

Trekking naturalistico, ancora con le guide della Cooperativa Serapia, tra antiche contrade e l’Acquedotto Pugliese.

Sabato 15 maggio il cammino prenderà avvio dal borgo rurale di San Marco, situato nel territorio di Locorotondo ed immerso nella lussureggiante campagna tra il Canale di Pirro e la Valle d’Itria. Da qui è possibile ammirare anche l’azzurro dell’adriatico tra le folte chiome di boschi di fragno e roverella, un posto davvero unico della nostra Puglia.

Percorrendo piccoli sentieri e antiche mulattiere, ci si ritrova all’interno di un bosco di fragni, lecci e roverelle. Il percorso intercetta stradine di campagna, disegnate dai muretti a secco che limitano piccolissimi fazzoletti di terra dove antichi uliveti spadroneggiano, lasciando un po’ di spazio solo a qualche isolato trullo-palmento. Si giunge poi al canale principale dell’Acquedotto Pugliese, oggi divenuto per buona parte un percorso naturalistico ambito da escursionisti provenienti da ogni parte d’Italia. Proprio questo tratto dell’Acquedotto Pugliese, e cioè quello che da Locorotondo si spinge verso Alberobello e Putignano è tra i più interessanti dal punto di vista paesaggistico, naturalistico, architettonico e storico. Info 347 0081412.

Otranto, Giurdignano e Il Giardino Megalitico

Una escursione guidata in bici per esplorare Otranto, La Valle delle Memorie, Giurdignano con il suo Giardino Megalitico e il Parco Agricolo dei Paduli, immersi fra le campagne di Giuggianello, lungo un percorso ricco di elementi naturalistici, storici e archeologici di grande pregio. A proporla domenica sono Naturalmente Salento, Puglia Routes e Glocal Tour.

SI pedala in bici da Otranto, dalla Stazione a Sud Est, per immergersi subito nella Valle delle Memorie, tra sentieri naturalistici, mura megalitiche e grotte rupestri. Osservando poi graffiti navali sulle Mura megalitiche delle Memorie, si prosegue nella valle circondati da ulivi e muretti a secco. E ancora, si esplora il Parco Agricolo dei Paduli e la “collina dei fanciulli e delle ninfe”, con i caratteristici Massi della Vecchia. Si pedala in un paesaggio tipicamente rurale, tra ulivi secolari, pajare e muretti a secco, querce e altre essenze della macchia mediterranea .Si visita inoltre la Grotta Rupestre di San Basilio e il bosco degli ulivi secolari. Info: 338-7799477.