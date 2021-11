Giornata nazionale dell’Albero, l’Atlante degli Alberi Monumentali di Puglia

Ogni lettore può scaricare gratuitamente l’Atlante, per conoscere 101 alberi monumentali, «beni culturali viventi»

In Puglia a oggi sono stati censiti 101 alberi monumentali, circondati dal fascino della loro età, custodi del nostro passato e testimoni di cambiamenti del nostro territorio. Tutte le province pugliesi sono infatti rappresentate nell’Atlante regionale degli Alberi Monumentali di Puglia, un’opera che deve essere vista come un contributo di conoscenza e valorizzazione.

La maestosità legata a dimensioni, età e portamento, il pregio biologico dovuto alla rarità botanica e al valore ecologico e infine la sacralità per l’uomo, derivante dall’importanza culturale, religiosa o semplicemente paesaggistica, fanno sì che un albero possa definirsi monumentale. A stabilirlo, prima che fosse un decreto (D.M 23/10/2014), era l’innato senso di meraviglia che i “patriarchi verdi” suscitavano. Il rispetto e la valorizzazione degli alberi monumentali non sono stati tuttavia sufficientemente coltivati nella popolazione, portando nel tempo alla perdita di una grande parte di questo patrimonio vegetale, a favore di progetti apparentemente più utili ai cittadini.

Alberi monumentali: cosa sono e come vengono tutelati

Con il protocollo di Kyoto, ratificato anche in Italia (con legge n.120 del 2002), si è voluto tra l’altro ricordare che attraverso la valorizzazione dell’ambiente e

del patrimonio arboreo e boschivo, si previene il dissesto idrogeologico, si protegge il suolo e si migliora la qualità dell’aria, ma si ricorda anche che la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero migliora la vivibilità degli insediamenti urbani. Con la legge n.10 del 14 Gennaio 2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” (art. 7), si è giunti anche a una definizione giuridica univoca di “albero monumentale” e a disposizioni per la sua tutela. L’albero monumentale è un elemento paesaggistico di assoluto rilievo capace di caratterizzare un luogo, che sia una città, un giardino o un paesaggio. Può rappresentare un eccezionale testimonial per un determinato territorio. Rappresenta una ricchezza eccezionale che può smuovere un turismo specifico oppure arricchire di contenuti e fascino gli itinerari naturalistici e culturali. A volte gli alberi monumentali sono rimasti ancora in vita perché testimoniano eventi storici, o semplicemente perché danno refrigerio con le loro grandi chiome. Altri ancora sono alberi sacri, carismatici, piantati nella notte dei tempi, ex voto, come la stupenda quercia virgiliana del Crocefisso di Taurisano (LE). Alcuni fitotoponimi prendono il nome di alberi storici, molti ormai scomparsi, come ad esempio “Pignu ranne”, il vecchio Pino a Tricase (LE), o ancora “via vecchia Madonna della Gigiola” a S. Donato di Lecce, in riferimento a un grande albero di giuggiolo presente lungo la strada, masseria La Castagna a Supersano (LE). Anche la presenza attuale di alberi monumentali sopravvissuti al tempo e all’uomo ha contribuito a caratterizzare le formazioni forestali di quel territorio, come ad esempio, il monumentale leccio di Pisignano (LE) conosciuto come “la lizza te lu Motta”, il Leccio del Motta – dal nome del proprietario a Lizzanello (LE)] – o la “lizza dei briganti”, perché offriva rifugio alle bande di malviventi e alle loro refurtive, o ancora la “Falanida dei 100 cavalieri”, la monumentale quercia Vallonea di Tricase (LE), sotto la cui enorme chioma la storia vuole che durante una battuta di caccia l’imperatore Federico II e il suo seguito di cavalieri trovarono riparo durante un violento nubifragio. Gli alberi monumentali sono veri e propri “beni culturali viventi”.

Le specie pugliesi rappresentative del territorio

Gli alberi sono una risorsa dal valore inestimabile per il loro ruolo ecosistemico, legato alla regolamentazione del clima, al sequestro di anidride carbonica, al contrasto all’inquinamento e al dissesto idrogeologico, alla tutela della biodiversità; in modo più incisivo, gli alberi vetusti uniscono a tutte queste funzioni anche il loro fascino di testimoni del tempo.

Nell’Atlante regionale alcune specie sono più rappresentate perché più rappresentative degli ambienti pugliesi. Il leccio è una quercia sempreverde e costituisce in Puglia la specie dominante dei boschi di latifoglie sempreverdi alle quote inferiori. Lo si rinviene anche nelle formazioni a pino d’Aleppo, nella macchia alta oppure sporadicamente nei boschi decidui. La roverella (in senso ampio) è una quercia caducifoglia, che tuttavia solitamente durante tutto l’inverno mantiene sull’albero le foglie ormai secche. Il faggio è una specie mesofila, che in Puglia si rinviene solo sul Gargano e in un piccolissimo nucleo nel Subappennino Dauno. Famosa è la faggeta della Foresta Umbra, di cui alcune parti sono da alcuni anni patrimonio dell’Unesco. Specie montana, che in Appennino si rinviene solitamente a quote superiori a 800 m s.l.m., sul Gargano scende fino a quote molto basse (270 m s.l.m.), in situazioni in cui entrano nel bosco di faggio anche numerose specie submediterranee. Anche il carpino bianco è specie mesofila. In Puglia lo si rinviene come specie dominante o nei boschi di faggio o ancora in boschi misti mesofili, spesso in valli umide. Il tasso è presente sia come specie autoctona che come pianta coltivata. Famosi sono i pluricentenari tassi della Foresta Umbra, sul Gargano. Il pino d’Aleppo costituisce i boschi di aghifoglie sempreverdi della fascia costiera pugliese, in particolare nel Tarantino e sul Gargano.

Alberi monumentali di Puglia, il primo Atlante realizzato dalla Società Botanica Italiana

In occasione della Giornata nazionale dell’Albero, vi consigliamo la lettura dell’Atlante, che potete scaricare gratuitamente, con foto bellissime, correlate da descrizione della monumentalità, storia, legenda, aneddoti e itinerario di accesso. Il volume, curato dalla Sezione Regionale Pugliese della Società Botanica Italiana, non è in vendita, cliccare qui per scaricare la versione pdf.

Per chi volesse consultarlo nella versione cartacea, è possibile prenderne visione nella sede della biblioteca regionale, Teca del Mediterraneo. A breve l’Atlante sarà distribuito anche nelle biblioteche comunali della Puglia.

Domenico Campanile, Gian Pietro Di Sansebastiano, Rosabella Milano, Francesco Tarantino (a cura di), Atlante degli Alberi monumentali di Puglia, Editrice Salentina, 2020, p. 154 , non in vendita