Giornata mondiale del consumo di suolo: l’imperativo è salvare la biodiversità

Il 5 dicembre di ogni anno si celebra la giornata mondiale del suolo. L’iniziativa, le cui basi sono state poste dalla FAO mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su una componente essenziale per la sopravvivenza non solo degli esseri umani, ma di interi ecosistemi. Misurare, monitorare e gestire sono i tre moniti di quest’anno per cercare di contrastare l’avanzata del deserto antropico.

Tra le tante piaghe che le prossime generazioni erediteranno ci sarà anche quella dell’eccessivo consumo di suolo. Un problema che andrà a ingigantire tutti gli altri mali del secolo, di cui conosciamo tristemente le conseguenze. L’urbanizzazione, le attività agricole intensive e l’impermeabilizzazione stanno, infatti, compromettendo le funzioni ecosistemiche del suolo, lasciando le città scoperte e difese più labili di fronte ai sempre più frequenti eventi meteorologici estremi. Da dieci anni il 5 dicembre la FAO (Food and Agricolture Organization) celebra la giornata mondiale del suolo. Un punto fermo nel calendario per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di mantenere un suolo sano e per gestire in maniera sostenibile le sue risorse. Quest’anno è stato scelto come motto “Caring for soils: measure, monitor, manage” (Prendersi cura del suolo: misurare, monitorare, gestire), sei parole per sottolineare l’importanza di fornire dati precisi per comprendere il suolo e le decisioni da prendere per ragionare attorno a politiche mirate. Il suolo, infatti, fornisce il nutrimento essenziale per la vita sul nostro Pianeta, producendo il 95% di quello che mangiamo. Ma non solo, è il fondamento della biodiversità, regola i cicli idrici e mitiga gli effetti del cambiamento climatico.

L’organizzazione delle Nazioni Unite, con sede a Roma, ha stimato che l’attività di degradamento del suolo ha toccato circa 1.600 milioni di ettari di terreno in tutto il mondo a causa delle attività umane, il 40% della totalità delle terre. Un fenomeno che mette a rischio le città in cui sempre più consumiamo i nostri giorni, ma anche i terreni agricoli, tramite cui ci nutriamo. Un tema scottante di cui si sta discutendo durante la Conferenza sulla desertificazione (evento collaterale della COP16), in corso – dal 2 al 13 dicembre – a Riyadh, in Arabia Saudita. “La FAO sottolinea il ruolo cruciale del ripristino dei terreni agricoli degradati per garantire le future forniture di cibo, mangimi, fibre e biocarburanti – ha dichiarato nei giorni scorsi Abdul Hakim Elwaer, vice direttore generale della FAO – Un ripristino che contribuisce alla biodiversità, al sequestro del carbonio, alla ritenzione idrica e ad altri servizi ecosistemici essenziali”, ha sottolineato Abdul Hakim Elwaer, vice direttore generale della FAO.

Consumo di suolo in Italia: lotta alla biodiversità

Nei giorni scorsi, invece, Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) ha presentato a Roma l’undicesima edizione del rapporto “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e ambienti ecosistemici”, un’analisi dei processi di trasformazione del territorio italiano. I dati, anche se in leggerissima diminuzione rispetto allo scorso anno, restano alquanto allarmanti. Da una parte le nuove coperture si sono estese per altri 72,5 km², per una media di circa 20 ettari al giorno; dall’altra non c’è stato un vero ripristino delle aree naturali, pari a poco più di 8 km². A fare scalpore – come ha sottolineato Slow Food – è che l’avanzata del consumo di suolo non è proporzionale alla crescita dei cittadini italiani, da anni in diminuzione.

Un altro dato in contrasto con alcune politiche “green” riguarda gli impianti fotovoltaici a terra, posizionati in campi un tempo agricoli. Stando ai dati del rapporto Ispra, tra il 2006 e il 2023 il 12,5% del consumo totale italiano è a loro imputabile. “Il dato è estremamente rilevante, tanto più se si mette a confronto con le altre voci, come la costruzione di edifici e fabbricati (16% del totale) o strade pavimentate (8%) – continua l’associazione internazionale no profit – nel 2023 gli ettari consumati per far posto a impianti fotovoltaici a terra è aumentato del 60% rispetto all’anno precedente, con Veneto, Piemonte e Sicilia in testa a questa triste, quanto assurda classifica”. Non a caso, da qualche mese, è corso ai ripari anche il Ministero dell’Agricoltura, con a capo Francesco Lollobrigida, proponendo l’alternativa dell’agrivoltaico. Una mossa che potrebbe rappresentare una rivoluzione, così come un clamoroso flop.

“Il suolo rappresenta il punto di incontro tra natura e artificio. Prendersene cura permette di ridurre fenomeni come le isole di calore, le alluvioni, le inondazioni e l’erosione del terreno”, ha affermato Niccolò Calandri, CEO dell’azienda 3Bee, da anni attiva proprio nella misurazione del consumo di suolo nelle grandi città italiane. L’ultimo monitoraggio è stato effettuato con la Element-E Platform, la prima piattaforma che consente alle imprese, ai comuni e ai parchi naturali di tenere sotto controllo gli impatti dell’uomo sul suolo, valutando così l’impatto dell’urbanizzazione e delle attività agricole sul suolo urbano. Un sistema che consente, grazie a soluzioni scalabili e basate sui dati, di definire quali strategie climatiche sia meglio applicare per la situazione specifica, al fine di trovare un equilibrio tra sviluppo economico e tutela ambientale.

La ricerca, portata avanti in alcuni grandi centri con una popolazione di oltre 200mila abitanti, si è concentrata su quattro indicatori chiave: la superficie naturale, la superficie agricola, la superficie artificiale e il rischio idrogeologico. Emerge un dato preoccupante: la trasformazione del suolo urbano, sempre più con elementi naturali (strade, marciapiedi, edifici e industrie) a discapito delle aree verdi. A proposito di queste ultime, spicca (in negativo) tra le città italiane prese a campione Bari, che registra la percentuale più bassa di superficie naturali (16,72%), seguita da Padova, Catania e Milano. A far paura è anche il rischio idrogeologico che metterebbe in pericolo almeno la metà delle città coinvolte nello studio, a partire da Torino, Milano, Padova e Genova. Tra le cause c’è indubbiamente l’urbanizzazione massiccia, da una parte, e il cambiamento climatico dall’altra. Riducendo le superfici permeabili e quindi la capacità dei territori di gestire le acque meteoriche, infatti, aumenta sensibilmente per le nostre città la probabilità di esondazioni improvvise.

I numeri e i dati fanno capire l’importanza di agire in controtendenza, tramite politiche mirate. Non si può più chiudere gli occhi davanti al cemento che si prende le città, le giostrine e le panchine negli spazi verdi. L’Italia, in particolare, si distingue rispetto al resto del mondo proprio per la sua biodiversità. Una ricchezza dovuta anche e soprattutto alle proprietà del suolo.