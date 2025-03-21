Giornata Internazionale delle Foreste: una ricorrenza per alimentare la partecipazione

Si festeggiano i boschi che alimentano la vita sul nostro pianeta. L’Italia ne ha moltissimi e tanti sono i progetti presentati per la ricorrenza

Buona giornata internazionale delle foreste. Proprio oggi si festeggia la tredicesima ricorrenza di un evento, istituito dall’Assemblea Generale dell’ONU, che ha lo scopo di far riflettere e celebrare i “polmoni verdi” che sono i nostri alberi in tutto il mondo. Molti per questa occasione si sono attivati per sviluppare progetti e presentare iniziative, in modo da valorizzare quel verde che ormai viene dato troppo per scontato. Ma partiamo con qualche dato.

Lo stato delle nostre foreste

Secondo un rapporto di Legambiente, l’Italia è coperta per il 36,7% da foreste per circa 11.054.458 ettari, e questo la definisce un “Paese forestale” con una “crescita annuale media di 52.856 ettari

all’anno”. Questi dati, però, non impediscono allo Stivale di importare l’80% del suo fabbisogno di legna, che non aiuta la crisi della deforestazione mondiale, e soprattutto l’Italia non ha un vero piano di gestione per quanto riguarda la sua risorsa verde. Sempre secondo Legambiente: “ad oggi appena il 18% delle foreste ha un piano di gestione forestale vigente (che assicura il rispetto di stringenti requisiti ambientali, sociali ed economici) e solo il 10% di queste è certificata; senza contare la mancata pianificazione e vigilanza forestale delle istituzioni preposte”. A non aiutare è anche la politica del governo che non ha rinviato l’attuazione del regolamento UE2023/1115 (EUDR) che dovrebbe frenare l’importazione di prodotti legati alla deforestazione.

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Secondo quanto riportato dal WWF, le foreste “assorbono annualmente quasi un terzo delle emissioni antropiche di CO2 da combustibili fossili, forniscono materie prime a oltre 5 miliardi di persone e ospitano circa l’80% della biodiversità terrestre: basterebbero questi tre dati per far capire quanto, se in salute, le foreste globali siano ecosistemi cruciali per il nostro Pianeta. L’Unione Europea, purtroppo, anche se fa della sua attenzione al cambiamento climatico un vanto, è responsabile del 10% della deforestazione globale, con l’Italia al terzo posto come importatrice di prodotti che alimentano questo processo. Certo, esiste l’EUDR, il piano di deforestazione zero, ma dal responsabile ufficio foreste di WWF Italia, Edoardo Nevola, il messaggio arriva chiaro: “Ora servono azioni concrete”.

Cos’è l’EUDR?

Secondo un articolo pubblicato da Global Environmental Change, “il 29-39% delle emissioni di CO è riconducibile al commercio internazionale, in particolare di prodotti come carne bovina e olio di semi, un dato che contribuisce in modo significativo alla crisi climatica. Basta pensare che dell’impronta di carbonio prodotta dalla dieta alimentare media di un consumatore dell’Unione Europea afferisce alle emissioni da deforestazione”. Ecco, L’EUDR ha lo scopo di disciplinare l’immissione, la messa a disposizione e l’esportazione nel mercato comunitario di quei prodotti associati alla deforestazione. E come fare? Imponendo rigidi requisiti alle aziende.

Un problema di tutti

Per l’occasione, tra coloro che hanno deciso di alzare la voce c’è il PEFC Italia (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes), che parte ricordando come il tema scelto quest’anno, per celebrare la Giornata Internazionale delle Foreste, è “Foreste e Cibo”, ponendo l’accento, quindi, su temi come l’insicurezza alimentare e “il ruolo vitale” che i polmoni verdi ricoprono in questo senso. “Gli ecosistemi forestali forniscono cibo, combustibile, reddito e occupazione, proteggendo al contempo la fertilità del suolo, le risorse idriche e la biodiversità”, continua il PEFC sottolineando come l’importanza delle foreste sia trasversale. Il mercato illegale delle risorse naturali, incluso il legname, ha un valore stimato di 213 miliardi di euro, di cui 23 miliardi solo per specie protette, vegetali e animali. Senza contare che nel commercio illegale è coinvolta la criminalità organizzata. Per questo motivo, si continua da PEFC, “la Giornata Internazionale delle Foreste è dunque utile a ricordare come ogni scelta di consumo possa fare una reale differenza e quanto sia importante in questo senso dare certezza ai consumatori di una filiera capace di proteggere le foreste dal paese di origine al prodotto finale”.

Le iniziative

Come detto in molti si sono attivati per sviluppare progetti e piani in occasione della giornata. Primi fra tutti, per citarne alcuni, i Carabinieri Forestali, che si impegneranno “in una mirata e articolata attività di educazione ambientale con l’obiettivo di contribuire alla sensibilizzazione dei cittadini e della popolazione scolastica, sull’importanza primaria delle risorse forestali ai fini della conservazione e della sostenibilità della vita sulla terra”. L’idea è quella di coinvolgere diversi soggetti, come le amministrazioni, istituzioni, università, enti amministrativi regionali e locali, istituzioni scolastiche e associazioni ambientaliste, in modo da spiegare “come le foreste aiutino a mantenere in salute l’aria, il suolo, l’acqua e la biodiversità animale e vegetale, nonché a mitigare le conseguenze del cambiamento climatico e del dissesto idrogeologico”.

Ad attivarsi anche Husqvarna, per l’acquisto di attrezzature per la cura dei boschi, che per la ricorrenza ha stretto una nuova collaborazione con l’Associazione di Istruttori Forestali Italiani (IFI), che permetterà l’accesso a corsi di formazione per l’utilizzo di motoseghe e altri attrezzi che, se usati in modo consapevole, aiutano nella cura e nella preservazione dei boschi. Una collaborazione di cui “siamo molto orgogliosi”, ha dichiarato il manager delle vendite della società, Massimo Bertolo.

Interessante, in questo senso, anche il progetto KilometroVerdeParma, sulla riforestazione urbana, nato nel 2020 e che “ha trasformato la città emiliana in un vero e proprio laboratorio di forestazione urbana a cielo aperto”. Il progetto, strutturato come Consorzio Forestale, si basa sulla collaborazione tra pubblico e privato, coinvolgendo attivamente cittadini, imprese e istituzioni nell’ambizioso obiettivo di convertire ogni spazio disponibile in boschi permanenti e aree verdi. Proprio per la Giornata Internazionale delle Foreste, dal progetto si è tenuto ribadire come la riqualifica verde delle città è qualcosa di essenziale e dalla quale, probabilmente, non si potrà prescindere. “La Giornata Internazionale delle Foreste non deve essere solo una ricorrenza simbolica, ma un promemoria quotidiano dell’importanza vitale del verde urbano”, ha dichiarato Antonio Mortali, direttore tecnico del Consorzio.

Il tesoro verde

Insomma, sembra che delle foreste non possiamo proprio fare a meno. Centrali, non soltanto nella lotta all’inquinamento, sono centrali nei processi che equilibrano il cibo, le risorse e persino l’economia mondiale. Bisogna, però, fare attenzione e gli stati, Italia per prima, devono cercare di orientare le proprie politiche lontano da quel mercato che rafforza la deforestazione.