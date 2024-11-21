Giornata internazionale degli alberi, le iniziative tra piantumazioni, letteratura e informazione

Alleati dell’ambiente e del pianeta. Gli alberi rappresentano una grande risorsa per l’umanità con innumerevoli benefici per l’uomo e l’intero ecosistema e a loro è dedicata la giornata del 21 novembre. Sono tanti gli eventi che costellano tutta l’Italia e che mirano ad aumentare la consapevolezza dei cittadini sui benefici degli alberi. Treedom lancia una nuova sfida: raggiungere i 4.5 milioni di alberi piantati entro la fine dell’anno

Aiutano ad eliminare la CO2, tutelano la biodiversità, depurano l’acqua e contrastano l’erosione del suolo. Questi sono solo alcuni dei benefici che ogni giorno gli alberi garantiscono a noi e al nostro pianeta. Per sottolineare l’importanza degli alberi e per tenere sempre a mente le azioni positive che essi producono, ogni 21 novembre si celebra la “Giornata internazionale degli alberi”, con in programma una serie di attività che percorrono tutta la penisola.

Alberi e pianeta: i dati dei benefici delle aree green

L’Italia infatti con la sua superficie forestale di oltre 11 milioni di ettari ha un territorio verdeggiante che copre quasi il 37% del territorio nazionale e di conseguenza i servizi “gratuiti” forniti dagli alberi al nostro Paese non sono indifferenti, anzi rappresentano una vera e propria risorsa economica.

Secondo un report del Ministero dell’Ambiente del 2018, “Più di metà del Pil mondiale – circa 40.000 miliardi di euro – dipende dalle risorse naturali”. Nello specifico, stando alle ultime ricerche effettuate dal ministero, il valore di un servizio di purificazione delle acque svolto dalle radici degli alberi risulta pari a 1,1 miliardi di euro, mentre quello di controllo dell’erosione del suolo risulta compreso tra i 35 e i 149 miliardi di euro – una cifra molto più alta, ad esempio, della manovra finanziaria 2024 ferma sui 24 miliardi di euro.

Tra i benefici di alberi, boschi e foreste non ci sono solo quelli climatici ed economici ma anche quelli legati alla filiera legno-arredo. Il comparto nazionale infatti si compone di 71.534 imprese e occupa oltre 307.000 addetti, con un saldo commerciale attivo di 7,6 miliardi di euro. D’altra parte, la filiera della carta e della grafica vede coinvolte oltre 16mila aziende e più di 160mila addetti, per un fatturato che nel 2023 ammonta a 27,2 miliardi di euro.

Sul grande potenziale degli alberi si è espresso Giuseppe Bonanno, direttore di FSC Italia: “Gestire una foresta in maniera responsabile è sempre un buon affare, in termini ambientali, sociali ed economici. Le foreste possono essere una bottega, una farmacia e una ferramenta allo stesso momento; da qui infatti ci arrivano prodotti alimentari, di cura e legname per l’edilizia. Dobbiamo lavorare affinché tali benefici non rimangano solo per pochi, ma possano esser goduti e apprezzati dalla generazione presente e da quelle future”.

Una giornata per informare gli italiani sui benefici degli alberi

Su un campione di 1000 intervistati solo 3 persone su 10 sanno che gli alberi presenti nelle città sono in grado di assorbire il monossido di carbonio, mentre 1 su 3 non sa che gli alberi nelle città sono in grado di assorbire la CO2.

Dati allarmanti quelli emersi dalla ricerca sul “grado di conoscenza dei cittadini sul ruolo che gli alberi ricoprono nel contrastare e mitigare gli effetti del cambiamento climatico” e condotto dall’associazione non profit “Prospettiva Terra” che ha indagato il fenomeno soffermandosi sull’analisi di cinque città d’Italia: Milano, Torino, Roma, Napoli e Palermo.

Dall’indagine risulta che quasi 3 intervistati su 4 (73%) sanno che gli alberi abbassano la temperatura laddove sono piantati, limitando la formazione delle cosiddette “isole di calore”, che solo 1 italiano su 5 non sa che gli alberi sono in grado di mitigare gli effetti della pioggia intensa e limitare gli allagamenti, mentre 1 su 3 non sa che gli alberi nelle città sono in grado di assorbire la CO2.

“Sappiamo ancora troppo poco del nostro pianeta e questa ricerca ce lo dimostra – afferma il professor Stefano Mancuso – Il disastro di Valencia o le alluvioni in Emilia-Romagna e in Sicilia, ci impongono un’azione forte e non più rimandabile. Il 2024 sarà l’anno più caldo di sempre e il primo con una temperatura media globale di 1,5 gradi sopra i livelli preindustriali. Per questo bisogna educare le persone, fare formazione e informazione su come proteggere il nostro pianeta e limitare i danni”.

Un dato che sembra mettere tutti d’accordo è l’effetto positivo che il verde e nello specifico gli alberi producono sulle persone: “l’idea di essere circondati da alberi dona benessere mentale, serenità e gioia per la quasi totalità del campione (96%)”.

Bari, la piantumazione è già iniziata e va per quartieri

La città metropolitana festeggia la “Giornata nazionale degli alberi” con la piantumazione, nei vari quartieri, di alberi di limone, mandarino, gelso e tiglio selvatico.

“Siamo molto felici di accompagnare i cittadini e le associazioni che, in occasione della festa dell’albero, ci hanno donato o sollecitato a piantumare nuovi alberi individuando, insieme al responsabile del settore Giardini, i siti idonei a ospitare le essenze scelte – dichiara Elda Perlino, assessora al Clima, Transizione Ecologica e Ambiente – In questo modo l’amministrazione intende tener fede all’impegno di rendere la nostra città sempre più bella, verde, sostenibile e inclusiva, assecondando allo stesso tempo il desiderio di cittadini e associazioni che si fanno portavoce dell’esigenza di rendere più verde e sostenibile la nostra città”.

L’aumento delle aree verdi e la nascita di nuovi alberelli a disposizione della cittadinanza è già partito nei giorni scorsi su richiesta del Circolo didattico Re David che ha avanzato la proposta di piantumare, nelle aree esterne del plesso Iqbal Masih di via Omodeo, 7 alberelli di limone. Sulla stessa linea anche l’asilo nido Costa di San Girolamo che ha provveduto alla piantumazione di 2 esemplari di gelso, 1 di mandarino e 1 di tiglio selvatico all’interno del giardino della scuola.

La piantumazione proseguirà nel pomeriggio al parco Rossani, dove saranno messi a dimora 15 giovani alberi (tra cui esemplari di carrubo, quercia vallonea, bagolaro, albero di giuda, alloro, melocotogno, pino d’Aleppo, tamerice) donati da privati cittadini all’associazione “Amici di Ernest Verner”, promotrice dell’iniziativa “Ti pianto per amore” che, ispirandosi alla figura dell’artista Ernest Verner, acceso ambientalista e animalista, intende contribuire a incrementare il patrimonio arboreo cittadino e lavorare, in collaborazione con altre associazioni e con i Municipi, alla creazione di una mappa interattiva che individui aree e porzioni di città carenti di verde.

A partire dalle 10 di venerdì invece, nell’ambito del progetto nazionale di educazione ambientale “Un albero per il futuro”, la Regione Carabinieri Forestale Puglia – Gruppo di Bari procederà a piantare 20 alberi – tra carrubi, corbezzoli, allori e sughere – nel giardino del Villaggio dell’accoglienza Agebeo e amici di Vincenzo onlus (I traversa via Camillo Rosalba).

A Corato Legambiente promuove la piantumazione di alberi e semi

A Corato la “Giornata nazionale degli alberi” si amplia con l’iniziativa della “Festa dell’albero”, una novità sul territorio coratino promossa da Legambiente che va ad aggiungersi alle celebrazioni del 21 novembre.

L’obiettivo di far coincidere la Festa dell’albero con la Giornata nazionale degli alberi è quello di rendere la città più green e di fare un passo in più verso il contrasto del cambiamento climatico mettendo a dimora gli alberi attraverso la piantumazione di arbusti e di semi messi a disposizione di scuole, associazioni e parrocchie da Legambiente.

“Ogni anno il 21 novembre celebriamo gli alberi e il loro indispensabile contributo alla vita – commenta Giuseppe Faretra, presidente del circolo – Assorbono anidride carbonica e restituiscono ossigeno, proteggono la biodiversità, hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione del dissesto idrogeologico. Insieme ai giovani studenti delle scuole italiane mettiamo a dimora giovani alberi per riqualificare aree degradate, per fare più belle e verdi le nostre città. Con questo importante appuntamento vogliamo celebrare la vitalità degli alberi, il cui fondamentale ruolo, specialmente nelle aree urbane, è sempre più riconosciuto grazie alle numerose funzioni che svolgono come alleati contro la crisi climatica”.

La Giornata dell’albero a Bari dura fino al weekend: tra libri e piantumazioni

Sabato e domenica doppio appuntamento con l’associazione Legambiente Eudaimonia Bari APS-ETS che, grazie al supporto dei soci di Coop Alleanza 3.0, provvederà alla piantumazione, in due giornate, di oltre 50 piantine di Ligustrum Texanum, Rose, Lavanda Angustifolia, Bouganvillea, Metrosideros.

Il 23 novembre l’appuntamento si terrà dalle 10 a largo 2 giugno e vedrà la prima fase della piantumazione di alcuni arbusti. Poi, domenica 24, al Park&Ride di via Vittorio Veneto si concluderà la seconda fase di estensione del verde urbano con le ultime piantumazioni per incrementare la bellezza e la biodiversità in città.

Domenica, invece, l’autrice Grazia Lops presenterà a Bari, in occasione della Festa degli alberi, il suo nuovo libro dal titolo “Parto di cuore”. L’evento si terrà alle 10,30 all’interno dell’Orto Domingo in via Lucarelli e si colloca all’interno della promozione della cura degli alberi, delle persone e della terra.

A Torre Guaceto apertura straordinaria della riserva, visite guidate e piantumazione

Non solo piantumazione ma anche un’apertura straordinaria della riserva da parte del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto con annesse due attività gratuite che si snoderanno in un percorso di circa 3 chilometri.

Anche Torre Guaceto celebra la “Giornata nazionale dell’albero” e lo fa programmando visite guidate alla scoperta del ginepro coccolone e proponendo una piantumazione di comunità.

Dalle 9 alle 13 di domenica il Consorzio di gestione dell’area protetta e le guide della cooperativa Thalassia accompagneranno i partecipanti alla conoscenza del ginepro coccolone, pianta ultracentenaria localizzata nel cuore della riserva.

Invece il secondo evento, in programma dalle 10 alle 13, mira a riforestare un’area della riserva e per questo ciascun partecipante potrà mettere a dimora una piantina, che troverà sul posto, e contribuire così alla crescita del polmone verde di Torre Guaceto.

Oltre la piantumazione: l’esempio virtuoso dell’hub ispirazionale nei boschi del Monferrato

“Gli alberi sono tutto e dobbiamo molto a loro”. Sono le parole di Enea Nepentini, co-fondatore e CEO di Consilium Comunicazione che a Milano, con la sua agenzia di comunicazione, si prepara ad acquisire crediti di CO2 grazie a un investimento nei boschi del Monferrato che diventeranno un vero e proprio hub ispirazionale.

Situata tra le regioni Bossoleta, Prati e Presa di Rivalta Bormida e immersa nel tipico contesto agricolo dell’Alto Monferrato caratterizzato da vigneti, la foresta gestita da Consilium si compone di un bosco, una tartufaia, un noccioleto e un orto, per un totale di 5 ettari di cui molti sono caratterizzati da piante secolari, querce e alberi selvatici. Un contesto totalmente green e in perfetta armonia con due piccole coltivazioni biologiche gestite in un’ottica di totale riciclo e recupero portata avanti dall’azienda.

“Nella Giornata nazionale degli alberi – conclude Nepentini – festeggiamo i nostri mille alberi, un ecosistema in grado di contribuire all’abbattimento di oltre 50 tonnellate di CO2 all’anno, dove intraprendere percorsi a beneficio della vita professionale e dello sviluppo personale”.

La sfida di Treedom: piantare oltre 4 milioni di alberi entro l’anno

Anche Treedom, una realtà che ha fatto del miglioramento ambientale e sociale tramite la piantumazione di alberi la propria missione, partecipa alla Giornata nazionale degli alberi e lo fa invitando la sua community a unirsi intorno a un nuovo obiettivo condiviso: raggiungere i 4.5 milioni di alberi piantati nel mondo entro la fine dell’anno, riforestando il pianeta e aiutando da un punto di vista economico e sociale le popolazioni locali.

“Quella che stiamo vivendo è una situazione di profonda crisi climatica su scala globale – afferma Martina Fondi, Partner, business developer & Head of forestry di Treedom – In questo contesto, piantare alberi significa mettere in campo azioni rigenerative allo scopo di rallentare il più possibile tutto questo. Abbiamo scelto la Giornata degli alberi per lanciare un’importante sfida, una giornata nazionale per un obiettivo di portata globale”.