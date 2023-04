Getta un sacchetto di rifiuti dal finestrino dell’autobus L’autista lo costringe a scendere per raccogliere la busta

Martino Milesi, 30enne di Como, è rimasto fermo finché il passeggero non ha rimediato al gesto. Per questi atti sanzioni inasprite due anni fa, fino a 866euro

«Se non lo raccogli, di qui non mi muovo. Anche a costo di chiamare i carabinieri», parola di autista. Un sacchetto con dei rifiuti gettato dal finestrino di un pullman ha costretto tutti i passeggeri a una sosta prolungata. È accaduto martedì scorso, verso le 10 del mattino, a bordo di un mezzo dell’Asf Autolinee fermo a Tremezzina, in provincia di Cuneo. L’episodio è stato riportato dal quotidiano La Provincia e ripreso da alcuni utenti dei social – anche esponenti politici -, congratulatisi pubblicamente con il conducente dell’autobus.

La vicenda

Martino Milesi, autista di 30 anni, come da cinque anni a questa parte è alla guida dell’autobus e, arrivato alla fermata del municipio di Mezzegra, accosta il mezzo per la sosta programmata. Qualche secondo più tardi, un passante si avvicina al lato guida del pullman e gli comunica che un passeggero ha appena gettato dal finestrino un sacchetto contenente lattine e resti della colazione dal finestrino. Milesi, vedendo la busta sulla carreggiata, lascia il posto di guida e si dirige verso il sedile della persona indicatagli (un uomo di circa trent’anni), invitandola a raccogliere il sacchetto. In un primo momento, l’uomo dimostra di non avere alcuna intenzione di assecondare la richiesta, ma la fermezza di Milesi, che non intende proseguire la corsa, lo convince a cambiare idea.

Le parole dell’autista

A mali estremi… Il rimedio non è stato molto soft, considerati i disagi causati alla circolazione stradale dalla sosta prolungata dell’autobus. Ma Milesi ha preferito scegliere tra il minore dei “mali”. Tra cinque minuti di pazienza e il senso civico ha optato per il secondo. «Essendo successo sul pullman che stavo conducendo io – ha dichiarato l’autista di Asf a La Provincia – non mi è parso giusto soprassedere e ho comunicato al giovane che non mi sarei mosso fino a quando lui non fosse sceso a raccogliere ciò che aveva buttato in strada, a costo di chiamare i carabinieri». «L’arroganza è piuttosto diffusa – ha aggiunto – Ma quando mi vengono segnalati dei comportamenti irrispettosi non esito a intervenire».

«Un esempio da seguire»

Ciò che è accaduto martedì scorso a Tremezzina non è passato inosservato ai cittadini e agli automobilisti nelle vicinanze della fermata. Alcuni conducenti sono addirittura scesi dai mezzi per capire quale fosse la ragione della sosta prolungata dell’autobus, che stava causando code di auto in entrambi i sensi di marcia. Tra questi c’era anche Francesco Guaita, già assessore comunale, che adesso propone un encomio sia per l’autista Milesi sia per il passante che gli ha segnalato l’atto incivile del passeggero. «Direi che è un esempio da rimarcare e da seguire – ha commentato Guaita – Troppe volte siamo abituarti a girarci dall’altra parte se le cose non ci toccano in prima persona e per questo spero in qualche riconoscimento, destinato a passare anche come messaggio positivo alla società».

Le sanzioni

Due anni fa, il governo di Mario Draghi ha inasprito le sanzioni pecuniare previste per chiunque getti da un mezzo, fermo o in corsa, qualunque cosa possa sporcare la strada o le sue pertinenze. Fino al 2021, poteva essere inflitta una sanzione da 108 a 433euro. Con l’entrata in vigore della legge n.156 del 9 novembre 2021 (che ha convertito il decreto n.121 del 10 settembre 2021), gli importi sono stati praticamente raddoppiati: da un minimo di 216euro a un massimo di 866euro.

Interventi a Bari

L’abbandono della spazzatura in strada è un problema che, da Nord a Sud, unisce il Paese. A dicembre 2021, un mese dopo l’inasprimento delle sanzioni, anche la Giunta comunale di Bari approvò una delibera per l’installazione di quindici nuove fototrappole. Strumenti utili per consentire alla polizia locale di risalire, attraverso le immagini, all’identità di chi abbandona rifiuti di vario genere ai bordi delle strade. Con il provvedimento, l’Azienda Municipale Igiene Urbana Puglia S.p.a. ha ottenuto il via libera per l’installazione i nuovi dispositivi, dislocati in tutto il territorio cittadino.

Per la gestione di questo servizio, attivo dal 1 gennaio 2022, il Comune di Bari stanzia annualmente 50mila euro alla ditta appaltatrice del servizio di gestione dei rifiuti, che provvede alla verifica del funzionamento delle videocamere e alla loro manutenzione.

Missione “sensibilizzazione” in Puglia

La Regione Puglia ha inteso avviare una vera e propria crociata contro l’abbandono dei rifiuti sulle spiagge e sulle aree pubbliche del territorio. E lo ha fatto attraverso uno spot che, nelle prossime settimane, sarà diffuso sui canali istituzionali dell’Ente e trasmesso dalle emittenti televisive pugliesi. Un video a cui hanno preso parte il gruppo musicale “I Boomdabash”, il comico barese Gianni Ciardo e altri giovani artisti pugliesi. Lo scopo, come ha spiegato il presidente Michele Emiliano, è quello di sensibilizzare la comunità, inducendo i pugliesi a una seria riflessione. Se da un alto, infatti, ci sono gli strumenti per perseguire i responsabili di un fenomeno che, dal punto di vista turistico, ha danneggiato non poco l’immagine della regione, dall’altro c’è la volontà di far sviluppare a ogni cittadino il necessario senso civico. Lo scopo delle istituzioni è dunque quello di educare la collettività – e quindi prevenire il fenomeno – piuttosto che puntare alla sola punizione, a fatto compiuto.

