Gestione sostenibile dei rifiuti, la Giunta approva il Politecnico di Bari

Approvato lo schema di Accordo per la ricerca e l’innovazione nel settore, attraverso monitoraggi e sperimentazioni come previsto dal Piano regionale di Gestione dei rifiuti urbani

La Giunta regionale ha approvato lo schema di Accordo tra la Regione Puglia e Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica (DICATECh) del Politecnico di Bari, con il quale, fa sapere l’assessora regionale all’Ambiente, Serena Triggiani, “assicuriamo, a valere sulle risorse stanziate con il bilancio pluriennale 2024-2026, il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti dal piano di gestione dei rifiuti urbani. Difatti, con una dotazione di 200 mila euro per il 2025, potremo implementare e sviluppare le attività di ricerca sulla gestione sostenibile dei rifiuti urbani, ottimizzare alcuni processi di trattamento e definire, con il supporto scientifico e tecnico del mondo universitario, forme di gestione dei rifiuti innovative e virtuose. Tutto questo per raggiugere gli obiettivi strategici regionali in materia di gestione dei rifiuti e intervenire, se necessario, con misure correttive e migliorative. Il protocollo d’intesa – prosegue l’assessora – prevede la realizzazione di attività di ricerca e sperimentazione per l’ottimizzazione del trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati e per lo sviluppo di nuove filiere di trattamento dei rifiuti urbani e fanghi di depurazione”.

“Abbiamo degli obiettivi di qui al 2030 che ci impone l’Ue in materia di riciclo e per la riduzione del conferimento in discarica: il nostro documento programmatico, il PRGRU, ci indica, pertanto, soluzioni gestionali e impiantistiche per migliorare ed efficientare il nostro sistema di gestione dei rifiuti, anche attraverso investimenti in azioni innovative, che solo il mondo della ricerca può suggerirci e offrirci. Siamo consapevoli dei disagi che subiscono i territori sedi di discariche – motivo per cui abbiamo anche previsto per quei comuni risorse aggiuntive da impegnare per investimenti nel campo dello sviluppo territoriale sostenibile – ma si tratta di sforzi, cui sono chiamati, che avranno un termine e, ci auguriamo, il prima possibile. E il contributo che ne verrà dal mondo universitario e della ricerca, come previsto nel nostro Piano, sarà prezioso e utile a tutti grazie a un miglioramento del nostro ciclo dei rifiuti”.