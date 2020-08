Gasdotto TAP: dove è finita la pace sociale?

Il gasdotto TAP va fatto, e per vari motivi. Ma le strategie nazionali, o sovranazionali, non possono calpestare le realtà locali.

Gasdotto TAP: le strategie devono spiegare che non c’è veramente rischio e individuare chi potrebbe essere d’accordo a diventare protagonista di un futuro energetico non interrotto, funzionale allo sviluppo del Paese.

Già altre volte siamo intervenuti sul tema del TAP, il gasdotto che dal giacimento di Shah Deniz in Azerbaijan porterà in Italia 10 miliardi di metri cubi di gas naturale all’anno, una risorsa importante per il bilancio energetico europeo.

Avevamo scritto, nel 2017, “E’ lotta dura per impedire la realizzazione del gasdotto TAP. Ma perché non si passa dalle aule giudiziarie alle aule del confronto? Forse qualcosa di illegittimo c’è davvero: è mancato il confronto”. Ne siamo sempre più convinti, come siamo convinti che molti non abbiano capito nulla su come confrontarsi civilmente e su come risolvere i problemi dei cittadini, quelli che protestano a torto o a ragione, ma a cui il Paese deve risposte.

Gasdotto TAP, la ragioni dei cittadini

Il muro contro muro è pericoloso e non risolve i problemi, come non li risolvono le aule giudiziarie, dove si giudica un operato ma purtroppo non si costruisce il futuro.

In questi giorni è nuovamente guerra aperta, con scontri violenti nel mondo politico, con accuse di teppismo e risposte di incapacità, in cui si inseriscono le parole del governatore della Puglia Michele Emiliano, che in questi giorni denuncia che la Regione è stata di nuovo presa in giro a Roma, seguendo un copione visto, quello governato dalle lobby. Sarà vero? Emiliano sostiene che “le strutture tecniche della regione Puglia avrebbero sbrindellato le stupidaggini che sono state propinate al popolo del M5S” in un confronto che forse proprio per questo non si vuole.

Lo abbiamo scritto: “Lo Stato potrà avere anche ragione, ma prima di imporre qualcosa si deve avviare un dialogo vero e dare risposte non scontate, senza lasciare tanti dubbi e tanti errori sparsi che inficiano la procedura per la costruzione del gasdotto”. Noi non realizzeremmo mai un’opera in contrasto con il sentire dei cittadini, ma non per questo si possono accettare dagli stessi rifiuti ingiustificati. Si apra allora il confronto, quello vero, mai tentato perché fa paura.

Una strategia che va oltre il gasdotto TAP

Il gasdotto TAP va fatto. Serve per una diversificazione energetica, serve perché è strategico il gas che porta in Europa, serve perché le strategie energetiche di un Paese guardano dove l’obiettivo locale non riesce a rivolgersi.

Ma le strategie nazionali, o sovranazionali, non possono calpestare le realtà locali; devono spiegare che non c’è veramente rischio e individuare chi potrebbe essere d’accordo a diventare protagonista di un futuro energetico non interrotto, funzionale allo sviluppo del Paese. La realtà territoriale che è d’accordo va premiata con incentivi non fini a se stessi, ma che servano per attuare politiche locali di sviluppo e crescita, che possano restaurare il territorio portando occupazione, recupero ambientale, rigenerazione edilizia e sociale, sviluppo di start-up a sostegno del capitale intellettuale. Insomma: se il gasdotto guarda lontano, va inserito in un contesto di futuro laddove è anche il territorio che si eleva e guarda lontano, diventa protagonista di progetti pilota che appartengono ad un livello superiore rispetto a quello del progetto di costruzione di un tubo.

Ridefinire la Valutazione Ambientale Strategica

Allora che fare? Ritorniamo indietro, alla Valutazione Ambientale Strategica che mai c’è stata, alla discussione sulle alternative alla localizzazione di San Foca: discussione che mai è stata affrontata veramente nella VIA, che ha bocciato in maniera semplificata proposte alternative solo perché c’era già una decisione, cioè San Foca. Quel dibattito sulla VAS (mai ritenuta necessaria seppure giustamente invocata) e sulle alternative VIA farlocche, va ripreso senza indugio. Era questo, forse, che si sperava potesse fare il nuovo governo, era forse questo che andava fatto. La forza del cambiamento non andava vista nel banale ripercorrere una procedura che i boiardi di Stato hanno blindato e che è inattaccabile; la forza del cambiamento andava misurata sulla strada delle idee, dei pensieri, della capacità e della volontà di guardare laddove nessuno ha guardato.

Ci vuole un mese per decidere un tavolo di confronto, per elaborare la strategia per un nuovo approdo da scegliere all’interno di un quadro di sviluppo che coinvolga tutti i possibili siti di approdo, da quelli fissati nella VIA ad altri non considerati, ma da ricercare con una pubblicizzazione del programma di rigenerazione territoriale che ne scaturirebbe.

Siamo certi che non pochi comuni si candiderebbero, specie in considerazione del fatto che tutti gli organi dello Stato hanno offerto garanzie sulla non pericolosità dell’intervento. Insomma, serve una grande partecipazione pubblica con una cabina di regia non burocratica ma di sapienti e lungimiranti figure, quelle che abbiamo noi in Puglia (finora non tutte e non sempre ascoltate con la dovuta serenità) ed in Italia e che sappiamo essere distanti dalle lobby e dal ripiegarsi sul potere politico fine a se stesso.

Perché ripartire? Perché il potere del cambiamento può prendere atto della volontà popolare che non deve intralciare il gasdotto, ma che può ben richiedere una riflessione velocissima.

Gasdotto TAP, quanti errori

Numerosi sono stati gli errori compiuti con il decreto di compatibilità del TAP del Ministero dell’Ambiente (il n. 223 dell’11 settembre 2014): è stato scritto che il progetto è compatibile dal punto di vista ambientale, ma con tante contraddizioni, mai spiegate, al punto da lasciare il dubbio concreto sulla legittimità della procedura. Non si è mai detto perché sono state escluse alternative progettuali riferite a diversi approdi, o lo si è fatto male. La Regione Puglia lo ha fatto ribadendo un chiaro no.

Si è parlato di ben 14 alternative discusse: non vogliamo mettere in dubbio che sia vero, ma possiamo chiedere che lo Stato ci dica quali sono e seriamente dubitare che la discussione sia avvenuta con i soggetti portatori di interesse. Avremmo voluto che in questi giorni venisse detto.

E poi, nell’adottare il provvedimento ministeriale, erano rimaste incertezze tali da determinare in futuro variazioni al progetto. Una procedura alquanto atipica, specie in considerazione dell’assurda richiesta di una nuova possibile Verifica di Assoggettabilità a VIA per un progetto ritenuto compatibile. Ci siamo già chiesti: perché a suo tempo venne chiusa la VIA? È sempre mancata una risposta.

Ma abbiamo sostenuto che è soprattutto mancata la valutazione di impatto sociale o, meglio, che l’approfondimento dell’impatto sociale ha evidenziato una guerra con i cittadini. È stato giusto aver chiuso così? La valutazione sociale avrebbe dovuto suggerire la revisione dell’intera procedura e proporre la verifica di soluzioni alternative, che pure c’erano. La si è ignorata, si è ignorata la legge vera, non quella scritta dagli organi giurisdizionali, ma quella legge che autorizza il popolo a scendere in piazza a protestare per far sì che non vengano spente la discussione e la democrazia.

È possibile un percorso verso la pace sociale?

Il Consorzio TAP è fatto anche di persone serie: lo vediamo dall’attenzione e cura prestata agli ulivi temporaneamente espiantati e pronti a essere ricollocati in sede. Noi pensiamo che, per avere la pace sociale, il Consorzio TAP possa ben accettare una riapertura della discussione rapida, di breve durata, giusto per lanciare il progetto pilota del futuro (la rigenerazione energetica, ambientale, sociale dei territori attraversati) e sentire chi, nel territorio salentino, è disposto a candidarsi, “a prendersi il TAP”.

Siamo certi che si perderà un po’ di tempo (ma se vogliamo sarà ridotto), siamo certi che si rischia di rimetterci del lavoro già fatto, cioè risorse già investite: ma queste risorse non pesano quanto i 20 miliardi di “danni” nel fermarsi. Cosa sono pochi milioni per garantirsi un progetto sostenibile ed accettato dal territorio? Cosa sono pochi milioni di fronte ad una pace sociale?

Noi non stimiamo mai il valore della pace sociale, il valore della tranquillità, il valore dell’accettazione di un’opera sul territorio, il valore del sorriso riconquistato dalla gente. Si tratta di quel valore economico che fa pendere l’ago della bilancia da un’altra parte e che consente di stringersi di nuovo la mano e di guardare veramente al vero cambiamento.

Noi non diciamo “si sospenda tutto e si torni a discutere” bensì “si continui a lavorare ma si torni senza indugio al tavolo di discussione per innovare”.