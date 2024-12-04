Furto e ricettazione di reperti archeologici tra Lazio e Puglia venduti all’estero

Un’organizzazione criminale aveva creato una finta casa d’aste per poter vendere gli oggetti in Belgio, Spagna, Germania e Austria

Sgominata una vasta organizzazione che trafugava e vendeva reperti archeologici dal Lazio e dalla Puglia per venderli in alcune nazioni europee.

I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bari ha eseguito in Puglia, nel Lazio, in Emilia Romagna, nella Repubblica di San Marino, in Belgio e in Spagna, un’ordinanza di misura cautelare personale, emessa dal Gip del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Procura, nei confronti di 4 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione ed esportazione illecita di reperti archeologici e numismatici.

Le indagini sono partite nel 2020 dai Carabinieri. I militari hanno accertato un gruppo specializzato di tombaroli esperti eseguiva scavi clandestini per impossessarsi illegalmente degli oggetti antichi, per rivenderli su una rete logistica organizzata ad hoc. Il gruppo occultava i reperti, ne determinava il valore, predisponeva la documentazione falsa necessaria per accertare la provenienza e il valore, e si occupava anche del trasporto con mezzi idonei o corrieri professionisti.

Per comunicare tra loro, i membri del gruppo utilizzavano canali telematici, un linguaggio criptico e false identità personali. Si occupavano anche dell’uscita e dell’esportazione illecita delle opere dall’Italia, grazie ad una rete di persone, anche straniere, che gestivano a vario titolo la catena della ricettazione.

Nel corso dell’operazione denominata “Art Sharing”, sono state indagate 32 persone, mentre le basi operative erano tra le province di Bari, BAT e Foggia, con diramazioni nel Lazio, Emilia Romagna, Repubblica di San Marino, in Belgio e Spagna. Per questo motivo è stata contestata anche l’aggravante della transnazionalità.

Una fittizia casa d’aste, creata ad hoc, “COSTA’S GALLERY”, con sede ad Anversa (Belgio), riconducibile a due degli indagati colpiti dalla misura cautelare, vendeva dei beni prevalentemente apuli ed etruschi, a gallerie e case d’asta in vari Paesi europei ed americani.

Grazie al coordinamento della magistratura barese con Eurojust, è stato possibile eseguire più Ordini Europei d’Indagine, tra Belgio, Germania, Spagna e Austria. Eseguite anche tre Rogatorie Internazionali, due in Svizzera e una nella Repubblica di San Marino. Alle indagini hanno partecipato anche la Guardia Civil spagnola e la Polizia Federale.

Sono circa 300 gli oggetti recuperati: vasi ceramici con decorazioni (in particolare due Hydria a figure rosse, tre Kylix a vernice nera, due Lekanis a figure rosse, una Oinochòe a bocca trilobata), oltre duecento monete in argento e bronzo di varie epoche, molte coniate da zecche dell’antica Puglia (in parte ancora interessate da incrostazioni terrose), anelli in bronzo e pendagli, vari metal-detectors e attrezzature per lo scavo, false attestazioni di provenienza dei reperti e apparati informatici utilizzati per le trattative e le transazioni commerciali. Emergono, fra essi, un eccezionale sarcofago di marmo risalente all’epoca romana imperiale rinvenuto in Belgio e quindici sculture etrusche rinvenute in Spagna, unitamente ad altri reperti ceramici risalenti al V-III sec. a.C. di provenienza italiana.

La florida rete commerciale creata ha provocato un danno incalcolabile al patrimonio culturale e archeologico nazionale, disperdendo così testimonianze storiche ormai irrecuperabili.