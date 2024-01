Fumo rosso dall’ex ILVA, arriva l’ARPA

Si tratterebbe di due eventi di emissione non convogliata provocati dallo sversamento di ghisa liquida

Il fumo rosso che mercoledì 3 gennaio 2024 si è notato all’esterno dell’impianto siderurgico di Taranto, proveniente dall’area a caldo dello stabilimento “Acciaierie d’Italia Spa”, ha subito messo in allarme la cittadinanza, che ha segnalato l’evento all’Arpa Puglia. I tecnici sono subito intervenuti per acquisire informazioni su quanto occorso nell’impianto Acciaieria 2.

Una nota ufficiale dell’ARPA riferisce che “è stato rilevato che nel periodo in esame, dalle ore 9.00 alle ore 10.30 del 3 gennaio, sono avvenuti due eventi di emissione non convogliata, con fuoriuscita di fumi rossastri dalle pareti laterali e dal basso, oltre che dal tetto del capannone ACC2, conseguenti allo sversamento di ghisa liquida dalla siviera durante il caricamento nel convertitore. I due eventi sono stati consecutivi, per caricamenti su due diversi convertitori.

È stato anche effettuato un approfondimento dei dati orari di monitoraggio della qualità dell’aria (benzene, PM10, PM2.5, IPAtot, H2S, ozono, NO2 e CO) registrati nelle ore in cui si è verificato l’evento emissivo, sia all’esterno che all’interno del perimetro dello stabilimento, a confronto col giorno precedente e successivo.

I dati considerati sono quelli delle centraline afferenti alla Rete Regionale di Qualità dell’aria (RRQA) presenti nell’area del Comune di Taranto e quelli delle centraline afferenti alla rete privata di Acciaierie d’Italia.

L’analizzatore di PM10 (che fornisce dati con frequenza bi-oraria), ubicato nella centralina di Tamburi – via Orsini, alle ore 10:00 del 3 gennaio ha misurato una concentrazione di PM10 pari a 195 ug/m3 (195 microgrammi per metro cubo di aria ambiente). Questo valore di picco non ha tuttavia causato un superamento del valore limite giornaliero di PM10 fissato a 50 g/m3 (50 grammi per metro cubo), infatti, la concentrazione media giornaliera misurata dalla suddetta centralina è stata pari a 47 g/m3.

In tutte le altre centraline, sia interne che esterne allo stabilimento, gli andamenti degli inquinanti sono privi di variazioni anomale e non mostrano significative ricadute sulla qualità dell’aria ambiente associabili all’evento emissivo. In ogni caso, non sono stati superati i valori limite prescritti dal D. Lgs. n.155/2010, anche in considerazione della durata dell’evento.”.

L’ARPA fa sapere che tutto ciò che è stato rilevato dagli ispettori sarà trasmesso agli Enti competenti.

Tanto rumore per nulla? No. In questo caso, le precauzioni non sono mai abbastanza, la paura è concreta, mentre il tempo passa inesorabile e la politica attende.