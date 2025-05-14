“Tramonti di speranza”: un fumetto per raccontare la sostenibilità in modo innovativo

Una graphic novel unica nel suo genere, capace di fondere arte e scienza per raccontare la sostenibilità in modo innovativo, emozionante e coinvolgente. E’ “Tramonti di speranza”, il volume nato dalla collaborazione tra l’Università di Foggia e la scuola di fumetto Gulliver

Secondo le previsioni più catastrofiche, redatte dalle più illustri agenzie e comitati scientifici europei, a seguito del costante declino delle condizioni climatiche del pianeta, nell’immediato futuro, l’umanità si troverà a fare i conti con i primi “tramonti di speranza”. Sono quei momenti in cui l’umanità assapora la vera essenza della vita, ovvero la paura. Attimi in cui tutto sembra essere perduto, in cui si scorge all’orizzonte la fine della vita. Per evitare questo, due scienziati inviano un messaggio nel passato con tutto quello che succederà e come evitarlo. All’interno, ci sono dei punti chiave da seguire per evitare la catastrofe climatica.

Un fumetto per ispirare il cambiamento ambientale. Una graphic novel per fondere sapientemente arte e scienza, intrecciando parole e immagini per raccontare le sfide ambientali con sensibilità e passione. E’ “Tramonti di speranza”, l’opera scritta e illustrata da Alessandro Guida, Giusi Antonia Toto e Giuseppe Guida. Un volume nato seguendo “Le 10 Regole del Green”, l’evento organizzato dall’Università di Foggia per trasformare la sensibilizzazione ecologica in un’avventura visiva e coinvolgente.

La storia

E’ un’opera che prende vita in un mondo non troppo distante dal nostro, dove un gruppo di giovani protagonisti scopre il potere delle proprie azioni nel plasmare un futuro più sostenibile.

Seguendo Le 10 Regole del Green, i personaggi affrontano sfide, compiono scelte e mostrano come anche i piccoli gesti possano generare un impatto duraturo. Il racconto, ricco di emozioni e colpi di scena, offre una riflessione concreta sul nostro rapporto con l’ambiente e sull’urgenza di un cambiamento collettivo.

La collaborazione

Il libro (pubblicato all’interno della collana “Comics” de La Ruota Edizioni) è il risultato di una prolifica collaborazione tra il Learning Sciences institute (LSi) dell’Università di Foggia, diretto dalla prof.ssa Giusi Antonia Toto, ordinaria di Didattica e Pedagogia Speciale, e l’arte del fumettista Giuseppe Guida. L’obiettivo è chiaro: rendere accessibili i temi della sostenibilità attraverso un linguaggio immediato e visivamente coinvolgente, capace di parlare soprattutto ai giovani.

Da questi incontri la professoressa Toto ha raccolto le testimonianze e il contributo degli studenti e degli speaker durante questi incontri. Il risultato è stato sceneggiato da Alessandro Guida, chiamato a creare una storia partendo dal materiale raccolto durante le lezioni, raccontando una storia che trae fortemente ispirazione dal mondo videoludico e artistico. In particolare, il legame del racconto con le nuove frontiere narrative proprie soprattutto dei giovani è stata la sfida più grande nella scrittura del soggetto, creando una finestra su un mondo alternativo come fosse un avventura d’azione simile ad una trama cinematografica.

La riflessione

Una narrazione che non si limita a intrattenere, ma offre spunti di riflessione profonda, rendendo il lettore partecipe del viaggio dei protagonisti. Ogni tavola è disegnata con cura per trasmettere il messaggio con forza visiva ed emotiva, rendendo la storia un’esperienza immersiva e di grande impatto. La sinergia tra il mondo accademico e quello artistico ha permesso di coniugare il rigore scientifico con la potenza espressiva del fumetto, trasformando dati e concetti in una storia appassionante e comprensibile per tutti. Un esempio virtuoso di come la comunicazione ambientale possa evolversi e adattarsi ai nuovi linguaggi.

Al Salone del Libro

Questo fumetto, infatti, rappresenta una straordinaria opportunità per trasmettere messaggi fondamentali sulla sostenibilità in modo innovativo e coinvolgente. Non è solo un fumetto, ma un vero e proprio strumento educativo che invita lettori di tutte le età a riflettere e a prendere parte al cambiamento. Un’opera che dimostra come la creatività e la divulgazione scientifica possano unirsi per costruire un futuro più verde e consapevole.

Già presentato in alcuni appuntamenti istituzionali – tra cui anche il Festival del Nerd che ha portato migliaia di visitatori a Foggia -, la graphic novel verrà presentata al Salone del Libro di Torino (il 15 maggio, presso lo stand della Regione Puglia).Il fumetto è disponibile nelle librerie e online.