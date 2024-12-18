FS Trenitalia, i nuovi orari invernali… sostenibili in Puglia

Tra le novità, Frecciarossa notturno Milano – Lecce il 21 e 22 dicembre e il 4 e 5 gennaio, mentre da gennaio 2025, indennizzo automatico per il biglietto digitale regionale

Il nuovo orario invernale del Gruppo FS punta sulla sostenibilità, intermodalità e confort. Cento collegamenti giornalieri Alta Velocità tra Milano e Roma e 50mila posti disponibili ogni giorno, di cui oltre 35mila tra Milano e Napoli; prolungamento dei collegamenti Intercity verso Bardonecchia, Lecce, Bari, Milano e Bolzano e nuove soluzioni digitali per chi viaggia con Regionale. Sono alcune delle novità introdotte da Trenitalia (Gruppo FS). Anche quest’anno servizi e novità a misura di passeggero contraddistinguono le azioni messe in campo per soddisfare al meglio le esigenze di chi si sposta in treno e in bus per lavoro, studio, svago o semplicemente per raggiungere le mete più leisure in occasione delle festività natalizie. Sostenibilità, intermodalità e innovazione sono infatti alla base della nuova offerta per Frecce, Intercity e Regionale, che nel 2024 hanno registrato circa mezzo miliardo di passeggeri.

Le novità in Puglia

Nelle giornate a più?alta mobilità (21 e 22 dicembre e 4 e 5 gennaio) circolano 2 Frecciarossa notturni tra Milano e Lecce: il Frecciarossa 9561 (Milano Centrale p. 22.45 – Lecce a. 8.09) che effettua fermate intermedie a Milano Rogoredo (22.53/22.55), Parma (23.39/23.41), Reggio Emilia (23.55/23.57,) Modena (0.11/0.13), Bologna Centrale (0.37/0.40), Foggia (5.09/5.12), Barletta (5.39/5.41), Bari (6.16/6.24), Monopoli (6.51/6.53), Fasano (7.02/7.04), Ostuni (7.16/7.18), e Brindisi (7.42/7.44) e il Frecciarossa 9562 (Lecce p. 20.55 – Milano Centrale 7.40) con fermate intermedie a Brindisi (21.15/21.17), Ostuni (21.40/21.42), Fasano (21.53/21.55), Monopoli (22.02/22.04), Bari Centrale (22.31/22.35), Barletta (23.13/23.17), Foggia (23.51/23.54), Bologna Centrale (5.31/5.34), Modena (5.58/6.00) Reggio Emilia (6.15/6.17), Parma (6.32/6.34) e Milano Rogoredo (7.24/7.26).

Frecciarossa sulla linea adriatica

Confermata l’offerta sulla linea Adriatica con 20 Frecciarossa al giorno tra il nord Italia (Milano/Venezia/Torino/Bologna) e la Puglia: due coppie?Venezia – Lecce, tre coppie?Milano?- Lecce, una coppia Torino – Lecce, tre coppie Milano – Bari e una coppia Milano – Taranto.

Frecciarossa e Frecciargento Roma-Puglia

16?collegamenti?al giorno tra la Capitale e le città pugliesi: 4 coppie?Roma – Lecce, una coppia?Milano – Lecce (via Roma), una coppia?Roma – Bari, una coppia?Milano – Taranto e rientro Taranto – Torino (via Potenza) e una coppia?Milano – Foggia.

Intercity Giorno e Notte

Confermata anche l’offerta di Intercity Giorno e Notte con 14 coppie di treni al giorno sulle 3 principali direttrici a cui si aggiungono 6 treni nel weekend.

Sulla linea Adriatica circolano 3 coppie di treni Intercity Milano – Bari/Lecce, una coppia Bolzano – Bari/Lecce, una coppia Bologna – Lecce. Il sabato circola anche l’Intercity Milano – Lecce e la domenica il Lecce – Milano. Di notte circolano 2 coppie di treni ICN Milano – Lecce e una coppia Torino – Lecce.

Sulla linea Tirrenica circolano ogni giorno una coppia di treni Intercity Roma – Bari Centrale, 2 coppie Roma -Taranto (via Potenza) e una coppia Napoli – Bari Centrale. Il venerdì circolano l’Interciry Roma-Taranto e l’Intercity Notte Roma Termini – Lecce e la domenica l’Intercity Taranto-Roma e l’Intercity Notte Lecce – Roma Termini.

Sulla linea Jonica (via Sibari) circolano ogni giorno una coppia di treni Intercity Reggio Calabria – Lecce?e una coppia Reggio Calabria – Bari Centrale.

Regionale: il nuovo brand sempre più smart, sostenibile e capillare

Con oltre 400 milioni di passeggeri all’anno e più di 6.000 corse giornaliere, Regionale offre un servizio capillare lungo tutto il Paese. Grazie ai suoi 180 Link – bus, navi e altri mezzi acquistabili in un’unica soluzione sui canali Trenitalia in connessione con il Regionale – ha la capacità di raggiungere un ricco numero di destinazioni, tra cui anche quelle più remote. Con il rinnovo della flotta e l’introduzione di nuovi servizi, Regionale si riconferma il motore della mobilità sostenibile in Italia, con un impegno concreto nella creazione di un sistema di trasporto sempre più digitale, efficiente e attento alle persone e all’ambiente.

Con l’inizio del nuovo anno Regionale introdurrà un nuovo sistema completamente automatico per l’erogazione dell’indennizzo da ritardo riservato a chi sceglie di acquistare?il biglietto digitale con carte di pagamento. In caso di ritardo del treno di almeno 60 minuti non sarà più necessaria una richiesta specifica del cliente. L’accredito avverrà, entro 30 giorni dal viaggio, sullo stesso strumento di pagamento utilizzato per l’acquisto, semplificando ulteriormente l’esperienza di viaggio. Tra le novità anche la possibilità di acquistare il biglietto digitale regionale direttamente in biglietteria, per un’esperienza paperless e sostenibile.

Regionale Puglia

In Puglia è stato da poco completato il rinnovo integrale della flotta composta da treni elettrici moderni. L’offerta nel dettaglio:

dal lunedì al venerdì, 235 treni al giorno , con circa 130mila posti totali offerti e 2.000 posti bici

, con circa 130mila posti totali offerti e 2.000 posti bici il sabato, 171 treni , con oltre 90mila posti totali offerti e 1.300 posti bici

, con oltre 90mila posti totali offerti e 1.300 posti bici la domenica e festivi, 84 treni, con circa 50mila posti totali offerti e 750 posti bici.

Sulla linea Adriatica, nei giorni feriali da Foggia a Lecce è attivo il modello cadenzato con treni veloci tra Bari e Foggia e tra Bari e Lecce e nell’area metropolitana di Bari.

Durante i weekend è possibile sperimentare il Salento Line, il servizio tra Bari e Lecce a vocazione turistica che serve tutte le località della linea.

Tutti i giorni è attivo l’Apulia Express, un collegamento tra Lecce e Bari del Regionale, richiesto dalle Associazioni di pendolari e dalla Regione Puglia, che in solo un’ora e 25 minuti consente di viaggiare tra le due città, con fermate intermedie a Brindisi e Monopoli, con la garanzia del posto a sedere. Il servizio è disponibile a una tariffa speciale fissata dalla Regione Puglia sia per il biglietto singolo che per l’abbonamento mensile, parte la mattina da Lecce alle 7.20 e arriva a Bari alle 8.45 e riparte il pomeriggio da Bari alle 17.45 con arrivo a Lecce alle 19.45.

Per incentivare l’utilizzo del treno anche per chi arriva in regione con l’aereo, Regionale ha attivato dei collegamenti da e per i 2 aeroporti pugliesi. È attivo con Ferrotramviaria un accordo che consente a Trenitalia di vendere soluzioni combinate tra tutte le località servite da Regionale e la stazione dell’aeroporto di Bari Palese “Karol Wojtyla”.

Il Brindisi Air&Portlink, la navetta operata in accordo con STP Brindisi collega la stazione di Brindisi allo scalo “Aeroporto del Salento” in 15 minuti. La stessa navetta collega anche il porto di Brindisi alla stazione, con un servizio circolare che costituisce un unicum in Italia.

Per collegare anche le località di grande interesse turistico non raggiungibili direttamente con il treno, Regionale, in collaborazione con le imprese territoriali di trasporto pubblico locale, completa la propria offerta assicurando soluzioni di viaggio combinate, con dei bus che assicurano dei collegamenti coordinati con gli orari dei treni di Trenitalia dalle principali stazioni della Puglia.

L’offerta di Ferrovie del Sud Est

Ferrovie del Sud Est conta su oltre 200 treni al giorno e 1500 corse bus che servono le province di Bari, Taranto, Brindisi e Lecce

Da quest’anno, la domenica e nei giorni festivi circolano anche 10 treni al giorno sulla linea Bari – Martina Franca con fermate nelle località turistiche di Alberobello e Locorotondo. Dal 22 dicembre al 6 gennaio sono inoltre attivi 6 collegamenti bus terra&mare tra Alberobello, Polignano a Mare, Locorotondo, Fasano e Monopoli per visitare la Valle d’Itria. Il 16 gennaio previsti collegamenti straordinari in treno per l’accensione della Fòcara di Novoli.

Esperienza di viaggio ancora più conveniente

Viaggiare con Trenitalia in inverno è più conveniente grazie alle numerose offerte e promozioni pensate per ogni tipo di passeggero. Frecciarossa, Intercity e Regionale offrono agevolazioni per famiglie, bambini, giovani under 30, per gli over 60, per chi viaggia in due, ma anche in gruppo. Con FrecciaDaYS sconti fino al 60% per viaggiare il martedì, mercoledì, giovedì e sabato; con FrecciaFRIENDS gruppi da 3 a 5 persone possono viaggiare con sconti fino al 50% su Frecciarossa e Frecciargento. Chi viaggia con Intercity potrà usufruire dell’offerta Insieme, riservata ai gruppi composti da 3 a 5 persone, che consente di acquistare biglietti con sconti variabili fino al 60%; mentre con promo Italia in Tour si potrà viaggiare liberamente per 3 o 5 giorni sui treni di Regionale e Trenitalia Tper. Grande novità per la Promo Italia in Tour con la possibilità di cambiare la data della partenza fino al giorno prima del viaggio inizialmente previsto e fino ai 6 mesi successivi. Disponibile fino ad aprile la Regionale Revolution 50%, che consente di acquistare un biglietto alla metà della tariffa ordinaria su oltre 700 treni al giorno. L’elenco è disponibile su www.trenitalia.com nella pagina dedicata all’offerta.

Dall’8 dicembre all’8 gennaio, inoltre, cani, gatti e altri animali domestici, sia di piccole che di grandi dimensioni, potranno salire a bordo delle Frecce e degli Intercity gratuitamente. Sui treni del Regionale, gli animali di piccola taglia possono sempre viaggiare gratis a bordo di un trasportino.

Programmi di loyalty per un’esperienza personalizzata

L’offerta di Trenitalia non si limita alle soluzioni di viaggio, ma propone anche programmi di fedeltà dedicati ai propri clienti, come CartaFRECCIA – che propone ai suoi soci iniziative sempre più personalizzate in collaborazione con nuovi Partner, tra cui ITA Airways, Best Western e Virgin Active – e X-GO, il programma riservato ai passeggeri del Regionale e Intercity, che a novembre ha raggiunto un milione di iscritti e che si rinnoverà a partire dal primo gennaio 2025 per offrire nuove opportunità di accumulare punti e trasformarli in cashback.