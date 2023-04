Fridays For Future Italia, a Bari l’assemblea nazionale del Movimento per il clima

L’evento da domani fino al 30 aprile presso il Padiglione della Regione Puglia della Fiera del Levante

Da domani e fino al 30 aprile i giovani di Fridays For Future saranno a Bari per discutere e fare proposte su come agire per arginare il cambiamento climatico, che sta influendo drammaticamente sulla vita delle nostre città. Una tre giorni ricca di dibattiti e proposte che vedrà Movimento per il clima “figlio” dello slancio di Greta Thunberg in riunione presso il padiglione della Regione Puglia alla Fiera del Levante,

Decisiva per la realizzazione dell’evento a Bari, la spinta organizzativa voluta dall’assessorato all’ambiente. Per gli attivisti e le attiviste del Movimento per il clima Fridays For Future Italia quello di Bari sarà anche un momento importante di riflessione, con l’obiettivo di confrontarsi circa importanti tematiche interne.

Maraschio: “La Regione Puglia contro il climate change”

“Abbiamo deciso, in sinergia con l’assessorato allo sviluppo economico, di dare ospitalità negli spazi regionali a un movimento che pone l’attenzione su una sfida cruciale per tutti noi. Da quando mi sono insediata come assessora all’ambiente, il tema del contrasto ai cambiamenti climatici è stato uno dei capisaldi del nostro operato politico – dichiara l’assessora Anna Grazia Maraschio – alla luce del lavoro che stiamo portando avanti per la redazione della Strategia regionale di adattamento ai cambianti climatici e l’impegno preso come coordinatori territoriali per il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, sosteniamo con forza il movimento dei Friday for Future, perché solo creando comunità consapevoli e responsabili potremo affrontare il tema dei cambiamenti climatici. La forza dei giovani non può che apportare linfa vitale alle politiche sul territorio ed emancipare la cittadinanza per favorire un cambio radicale di stili di vita più sostenibili”.

In 200 da tutta Italia

“È prevista la partecipazione di circa 200 giovani da tutta Italia e nel perseguimento dei temi legati alla giustizia climatica e sociale. Quello dell’assemblea di Bari diventa momento nevralgico per un incontro che ha un’importanza cruciale per il movimento – sottolinea Adriana Angarano, di Fridays For Future Bari – . Battendosi per vincere le distanze culturali e di approccio, Fridays For Future Bari si è scontrata con le grandi difficoltà che si sono presentate nell’organizzare un evento di tale portata sul nostro territorio e la Regione Puglia, attraverso gli assessorati all’ambiente e sviluppo economico, si è mostrata disponibile e comprensiva ad inquadrare le richieste degli spazi assembleari. Riteniamo molto importante la scelta di un capoluogo del Sud per questa assemblea nazionale. Il Meridione, infatti, ha bisogno anche dello spontaneismo dei giovani per risollevarsi”.

“Per creare la nuova cultura di cui abbiamo bisogno, per costruire una società che non si ritenga più estranea alla natura e che non la sfrutti più all’infinito, abbiamo bisogno di tutte le identità, di tutte le territorialità, di tutte le diverse modalità di azione – spiega Marco Modugno, portavoce di Fridays For Future Italia – abbiamo bisogno che il movimento per il clima conservi e anzi sviluppi la ricchezza che rappresenta la propria eterogeneità, ma che al contempo sappia diventare voce unica e inclusiva, affinché sia la fucina della nuova società. Una nuova società, un nuovo immaginario, che non solo è già possibile, ma che abbiamo la responsabilità di applicare già da domani”.