Frane nella provincia di Genova, con una politica di prevenzione si sarebbero potute evitare

Il geologo Paliaga: “L’effetto della saturazione del terreno ha causato fenomeni con i quali la popolazione si trova sempre più spesso a confrontarsi, mettendone a repentaglio l’incolumità e causando l’interruzione della viabilità locale”

“Dopo una decina di giorni di piogge numerose frane si sono innescate sul territorio della Liguria centrale causando danni, interruzione della viabilità e disagi alla popolazione. L’effetto della saturazione del terreno ha causato fenomeni con i quali la popolazione si trova sempre più spesso a confrontarsi, mettendone a repentaglio l’incolumità e causando l’interruzione della viabilità locale” Così il geologo Guido Paliaga, Presidente sezione Liguria della Società Italiana di Geologia Ambientale, commentando gli effetti del maltempo in Liguria, in particolare a Genova e nei dintorni.

Paliaga individua due distinte tipologie di frane: nelle città si tratta per lo più del collasso di muraglioni di contenimento la cui presenza è diffusa (è il caso del cedimento del muraglione in cemento e pietre a Cancelletto , che si aggiunge a quello in via Cinque santi e in numerose altre parti di Genova), mentre nel resto del territorio si tratta di vere e proprie frane che hanno per lo più interessato la coltre superficiale e che hanno causato la caduta di numerosi alberi che spesso hanno bloccato le strade e per la cui rimozione è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. “La causa delle due tipologie è da ricercare nella regimazione delle acque di scorrimento superficiale: spesso la loro insufficiente o errata regimazione – continua Paliaga – rispetto alla concentrazione che si verifica dopo piogge intense o prolungate, determina un aumento della spinta verso il basso e il conseguente collasso di strutture e del terreno”.

Come agire?

Non è più il caso di parlare di fenomeni imprevedibili, perché, come certifica il portale IdroGeo dell’ISPRA, sono oltre 13.500 i fenomeni franosi individuati in Liguria, di cui la metà circa a Genova. In questi casi ci sono numerosi segni premonitori di un “collasso” del terreno in arrivo, sia che interessino i muraglioni sia che si tratti di frane. Quindi è possibile agire in prevenzione, ovvero prima che il collasso si verifichi risparmiando disagi, danni e costi, perché, precisa il geologo, “il rapporto tra i costi della prevenzione rispetto a quelli della rifusione dei danni è dell’ordine di uno a dieci”.

La prevenzione del rischio idrogeologico in un territorio dalla morfologia complessa come quello ligure richiede un adeguato monitoraggio: la conoscenza è la base di ogni azione di prevenzione, sostiene a buon diritto Paliaga. “Occorre identificare le zone dove con maggiore probabilità possono innescarsi frane di neoformazione e gli strumenti per farlo sono disponibili. Altrettanto per i collassi di strutture quali i muri di contenimento è possibile realizzare un database delle situazioni di criticità a scala cittadina, individuando quelle di più elevato rischio e di conseguenza agire in modo da prevenire i fenomeni o segnalando al privato la necessità di farlo, intervenendo prima in modo da contenere il danno o peggio”.