Forestami, siamo a quota 560 mila piantumazioni

Le piantagioni Forestami in corso a Milano, Inveruno, Albairate, Arese, Bollate, Rosate, Vittuone, Legnano. Obiettivo: 3 milioni entro il 2030

Ripartono nel corso della imminente stagione invernale le nuove piantagioni di Forestami. Durante il mese di novembre le piantagioni sono state realizzate nei Comuni della Città metropolitana di Inveruno (2.291 piante) e di Albairate (1.953 piante). Entro la fine dell’anno saranno avviate e portate a termine le piantagioni nel Comune di Milano in via Lampedusa, nel quartiere Porto di Mare, a Cava Ongari e in via Bovisasca, mentre via Belgioioso vedrà la messa a dimora di alberi e arbusti tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera 2024. Entro la fine del 2023 nei Comuni di Città metropolitana saranno realizzati i progetti di piantagione di Arese, Bollate, Rosate, Vittuone. Il Comune di Legnano (2 interventi, uno in via Abruzzi e uno in viale Sabotino) sarà interessato con l’anno nuovo. Queste piantagioni porteranno alla messa a dimora complessivamente tra novembre 2023 e marzo 2024 di circa 14.184 piante.

Forestami: a che punto siamo?

Il progetto Forestami, basandosi su una ricerca del Politecnico di Milano e un’attenta mappatura del territorio, ha fin dal suo avvio l’obiettivo di mettere a dimora 3 milioni di piante entro il 2030, una per ogni abitante del territorio del Comune di Milano e dei Comuni della Città metropolitana. Un obiettivo ambizioso ma che trova il proprio fondamento nell’ambito del Green Deal, delle direttive europee e in importanti riconoscimenti internazionali da parte dei massimi esperti del settore (ad esempio nell’ambito dell’UNECE – Commissione economica per l’Europa – e del WFUF – World Forum on Urban Forests).

Oggi lo stato di avanzamento di Forestami è in linea con quanto previsto dalla timeline stimata: alla chiusura della stagione agronomica passata (primavera 2023) si registrano 560.001 nuove piante messe a dimora dal 2018, anno di partenza del progetto stesso, tutte rigogliose o in buono stato di salute. Questo numero è l’aggregato delle piantagioni direttamente progettate e gestite da Forestami (finanziate dal Fondo Forestami), degli interventi messa a terra dal Comune di Milano (che ammontano a 22.473 piante per la scorsa stagione) e dai Comuni della Città metropolitana e di altre piantagioni effettuate da altri enti e soggetti, tra cui Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud ed ERSAF.

In particolare, durante la scorsa stagione agronomica, Forestami si è occupata direttamente della messa a dimora di 9.626 piante attraverso 10 interventi totali nei Comuni di Busto Garolfo, Cassinetta di Lugagnano, Cesano Boscone, Inveruno, Rosate, Vittuone e Milano. Dalla nascita del Fondo Forestami (2021) a primavera 2023, Forestami ha seguito direttamente 42 interventi di piantagione per un totale di 45.194 nuove piante messe a dimora.

La partecipazione dei cittadini

Molte piantagioni sono aperte alla partecipazione dei cittadini, in particolare dei “custodi” ovvero coloro che hanno aderito a Custodiscimi, iniziativa congiunta di Forestami, ERSAF e Legambiente Lombardia, che ha coinvolto attivamente 2.500 cittadini nella cura e crescita di altrettante piantine forestali per 7 mesi. Dopo essersi presi cura della pianta forestale per farla crescere al meglio, e averla riconsegnata per i progetti della stagione agronomica 23-24 di Forestami, i cittadini sono stati coinvolti, e verranno ancora coinvolti, in piantagioni collettive, rinnovando così il legame diretto che corre tra uomo e natura, responsabilizzando il singolo cittadino nel custodire e difendere l’ambiente.