FoodExp 2023, gli ‘explorers’ della cucina internazionale in scena a Lecce

Il 12 e 13 aprile nel Chiostro dei Domenicani è in programma la sesta edizione del Forum Internazionale dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.

Il tema sarà “Explorers – Audaci sfide | Originali visioni”. L’idea nasce da una riflessione sul vantaggio che ricevono tutti quei professionisti che investono nello studio e nella ricerca, spinti dal desiderio di percorrere rotte lontane dalla propria comfort zone e trovare nuovi stimoli da metabolizzare e rielaborare in modo personale e distintivo, per offrire esperienze uniche ai loro clienti. «In questa edizione vogliamo dare spazio a chi sperimenta, rischia, mettendoci la faccia e lasciando emergere la propria personalità in cucina come in sala. Gli ospiti sui palchi saranno portatori di sana e contagiosa energia, capaci di anticipare nuovi trend e farli propri, rivisitandoli con risultati spesso sorprendenti», spiega l’organizzatore dell’evento Giovanni Pizzolante, professionista nel mondo dell’hospitality management.



Cultura enogastronomica e manageriale, formazione, convivialità e intrattenimento saranno i focus tematici della kermesse. FoodExp, iniziativa rivolta agli addetti ai lavori, agli studenti degli istituti alberghieri e agli appassionati, ha l’ambizione di essere un evento culturale, una finestra su un mondo in costante divenire, capace di generare l’interesse e il coinvolgimento del territorio e, di conseguenza, la crescita professionale degli operatori del settore. Si confronteranno fra loro chef, maitre, restaurant manager, bartender, amministratori pubblici, giornalisti e comunicatori, giovani talenti under 30, docenti e studenti degli Istituti alberghieri di Puglia.



Le attività di FoodExp si svilupperanno durante il corso della giornata in aree specifiche. I Talk : sul palco racconti e approfondimenti tematici con uno o più ospiti; incontri istituzionali. I Teatri del Gusto: sono vere e proprie performance live, dove chef, bartender e pasticceri, svelano i segreti del mestiere in un’atmosfera informale. C’è interazione tra il protagonista e il pubblico, con l’opportunità di assaggiare quello che viene preparato sul palco. Pizza Show: seminari rivolti ai pizzaioli. La Project Room: sala destinata alle attività didattiche dei ragazzi degli Istituti alberghieri regionali. Il Ristorante del Chiostro: ospita i pranzi Memorabili, che offrono l’opportunità di vivere l’eccezionale esperienza di sedersi a tavole stellate. La cripta: sede delle masterclass food&wine guidate da sommelier professionisti. Only the Best: banchi d’assaggio sotto il porticato del Chiostro. Garden: area FoodExp Gourmet, attiva in pausa pranzo, dove assaggiare il finger food proposto da una selezione di ristoranti pugliesi.

Tra le novità di questa sesta edizione, tre nuove sezioni: The new food generation, dedicato ai giovani talenti; Food & Pairing, nuova frontiera della mixology nelle cucine, con vedrà il contribuito di Domenico Carella, che lo ha sviluppato insieme a FoodExp; Grill & BBQ, interpretati in maniera impeccabile da grandi chef.

Tra gli appuntamenti da non perdere, il 12 aprile, alle 15.15, segnaliamo il talk “S. Pellegrino Young Chef Academy: la sfida del futuro” con Antonio Zaccardi (Pashà, Conversano, una stella Michelin), Andrea Borroni (Pashà Conversano, finalista alla Regional Final S. Pellegrino Young Chef Academy), Vincenzo Dinatale (Ognissanti Trani, Mentore di Maria Chiara Brannetti) ed Elisa Pozzi (Events & Sponsorship Manager Sanpellegrino). Il 13 aprile, invece, alla 11.30 sarà volta di Bibite Sanpellegrino: tra creatività e accostamenti gourmet, le sfide della miscelazione analcolica con Edoardo Sandri (Head Bartender di Atrium Bar, Four Seasons Hotel, Firenze).

Ancora, tra gli chef e i bartender che parteciperanno all’evento, segnaliamo Davide Oldani del Ristorante D’O, Himanshu Saini di Trèsind Studio, Jessica Rosval di Casa Maria Luigia, Domenico Carella di Cà-ri-co, Giulia Caffiero del Geranium, Martina Bonci di Gucci Giardino 25, Giacomo Giannotti di Paradiso a Barcellona, Yoji Tokuyoshi di Bentoteca, Davide Di Fabio di Dalla Gioconda, Paolo Griffa del Caffè Nazionale, Errico Recanati di Andreina, Franco Pepe di Pepe in Grani, Chiara Pavan e Francesco Brutto di Venissa, Alessandro Pipero di Pipero, gli chef stellati della regione Puglia.