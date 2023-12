Filiera legumi, parte il progetto sperimentale di agricoltura rigenerativa

100 ettari a disposizione tra Puglia e Basilicata, con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità e aumentare la produttività

È partito dalla Puglia e dalla Basilicata, per un totale di circa 100 ettari coltivati, il progetto di Andriani Spa, Società Benefit, e xFarm Technologies, la tech company che punta alla digitalizzazione del settore agroalimentare, che mira alla prima grande sperimentazione italiana di agricoltura rigenerativa applicata a una filiera di leguminose.

La sperimentazione, iniziata nel gennaio 2023 con realtà pilota locali che sono destinate a crescere nel corso dei tre anni di collaborazione, ha come obiettivo quello di migliorare la sostenibilità delle produzioni, raccogliendo importanti dati agronomici attraverso le tecnologie di Agricoltura 4.0 implementate da xFarm Technologies. Grazie al supporto tecnico di dss+, le informazioni raccolte saranno usate per creare un protocollo validato di agricoltura rigenerativa, uno dei primi in Italia, da estendere a tutta la filiera di Andriani Spa.

Il monitoraggio dei terreni su cui verranno attuate pratiche di agricoltura rigenerativa su questo tipo di colture permetterà inoltre di valutare gli eventuali benefici, anche in un’ottica di inserimento all’interno di schemi di rotazioni colturali, ad esempio nel contesto delle filiere cerealicole.

Andriani ha presentato il progetto in occasione dell’appuntamento annuale di fine ottobre con gli agricoltori aderenti alla filiera, il cui scopo è consolidare il rapporto tra produttori di materie prime e addetti alla trasformazione in ottica di una collaborazione etica, virtuosa e di co-evoluzione, durante il quale sono anche stati esposti gli ottimi risultati raggiunti nel corso dell’annata 2022/2023.

Andriani, da sempre impegnata nell’implementazione di modelli produttivi via via sempre più virtuosi, ha deciso di fare uno step ulteriore verso una produzione ancor più sostenibile. Proprio per questo, con l’obiettivo a lungo termine di preservare non solo la fertilità dei terreni, ma anche risorse preziose quali ad esempio quelle idriche, e di diminuire le proprie emissioni in campo, ha deciso di intraprendere questo nuovo percorso verso l’agricoltura rigenerativa.

Quali sono dunque le pratiche che verranno messe in atto per salvaguardare queste risorse? Riduzione della lavorazione dei terreni e semina su sodo, mantenendo il suolo ricoperto da vegetazione o da altro materiale organico nei periodi di assenza della coltura, in modo da promuovere la diversità biologica e aumentare il contenuto di carbonio nel terreno, rotazione delle colture, e limitazione dell’uso di input agronomici quali fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ma non solo.

Inoltre, con l’obiettivo di individuare pratiche facilmente replicabili, promuovendo il solo utilizzo del parco macchinari già in dotazione, i tecnici di xFarm Technologies hanno svolto un sopralluogo presso le realtà coinvolte nella fase pilota, individuando le pratiche di agricoltura rigenerativa già attuabili all’interno degli appezzamenti. Attraverso la piattaforma di xFarm Technologies le aziende agricole saranno poi chiamate a tracciare ogni operazione svolta all’interno dei vari lotti, anch’essi mappati. La tipologia di coltura, la rotazione, le fasce mellifere inserite e le cover crops impiegate, saranno altri elementi inseriti nella piattaforma. Infine, al termine della prima fase di test, il protocollo attuato subirà un’ulteriore revisione di perfezionamento, prima di essere applicato lungo tutta la filiera, per riuscire così a salvaguardare l’ambiente e operare una rigenerazione del suolo replicabile su una scala più ampia.