Filiera corta con il progetto CRE.DI Smart

Presentati i risultati del progetto che ha sviluppato nuovi distributori automatici

Il progetto CRE.DI Smart si è distinto per l’obiettivo primario di accorciare la filiera agroalimentare, avvicinando produttori locali e consumatori attraverso un modello distributivo innovativo e sostenibile ottenuto grazie allo sviluppo di distributori automatici intelligenti e una piattaforma online che facilitano l’acquisto diretto di prodotti locali freschi e trasformati, garantendo qualità, tracciabilità e sostenibilità. Il contributo scientifico dell’Università di Foggia ha permesso di monitorare e analizzare l’impatto del nuovo sistema distributivo, evidenziandone i benefici economici, sociali e ambientali.

CRE.DI Smart – Cooperazione per la creazione e divulgazione di un prototipo distributivo di filiera corta è un’iniziativa supportata dal Programma di Sviluppo Rurale della Puglia nell’ambito del bando della sottomisura 16.2, promossa dal GAL Ponte Lama in collaborazione con autorevoli partner regionali.

Soddisfatto l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, che ha parlato a margine della presentazione di CRE.DI Smart come di un progetto “frutto di una concertazione e di un cambio di passo rispetto ad una nuova visione di futuro e alla possibilità di stare insieme, di fare cooperazione. Un percorso – ha commentato Pentassuglia – volto a creare tutte condizioni che permettano all’agricoltore di stare sui mercati nel miglior modo possibile, vicino al consumatore, di avere una filiera corta, produzioni di qualità e beneficiare di un mix di azioni nelle quali ognuno è responsabile del proprio fare e del proprio agire”.

Nel corso di un convegno sono stati presentati i risultati raggiunti, che includono il miglioramento della soddisfazione dei consumatori e la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari pugliesi. Il progetto rappresenta un passo avanti significativo nella promozione di un’agricoltura sostenibile e nella costruzione di una filiera corta più efficiente e trasparente.

“La filiera corta è una delle risposte più importanti da dare ai nostri agricoltori – ha detto Gianluca Nardone, direttore del Dipartimento Agricoltura e Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia – per recuperare quella quota di valore aggiunto che oggi è appannaggio della grande distribuzione o della trasformazione. La filiera corta è anche un modo per avvicinare i consumatori alle aziende agricole, ai valori dell’agricoltura e della ruralità. Ecco perché apprezziamo particolarmente questo genere di progetti”.

“Il progetto Cre.Di.Smart è stata l’occasione per riflettere sul senso vero dell’innovazione, – ha ricordato Francesco Contò dell’Università di Foggia RTS del Progetto CRE.DI Smart – che non è solo connessa alla tecnologia, ma anche al mondo di agire e pensare. Il progetto è destinato ad offrire nuove prospettive agli agricoltori e in particolare ai giovani, che possono raggiungere più facilmente i consumatori grazie ad una filiera corta che si fonda su una macchina che diventa non solo erogatore di prodotto, ma anche strumento di promozione della nostra cultura enogastronomica.”

“L’innovazione si fa con il cuore – ha commentato il presidente del Gal Ponte Lama, Giacomo Patruno – e le idee non si fermano. Cred.Di.Smart. è stata l’occasione per offrire ancora una volta nuovi strumenti ai nostri agricoltori per affrontare il mercato in maniera sempre più moderna e competitiva”.