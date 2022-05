“Fibronit e il Parco che verrà”, visite guidate e una pubblicazione

Iniziativa del comitato cittadino Fibronit. Emiliano: “La comunità si è organizzata dal basso con un approccio scientifico”

Da domenica 29 maggio e per tre settimane consecutive l’area su cui sorgeva l’ex Fibronit e che si appresta a diventare il Parco della Rinascita sarà aperta a delle visite guidate a cura del Comitato cittadino Fibronit. Lungo il percorso saranno installati dei pannelli con le foto più significative del sito attraverso cui saranno raccontate la storia della ex Fibronit e le battaglie condotte dal comitato cittadino.

A tutti i partecipanti verrà donata una copia della pubblicazione che racconta la storia della ex-Fibronit a Bari e del comitato cittadino grazie al contributo di quanti hanno collaborato affinché si arrivasse alla realizzazione del parco della Rinascita.

Brescia: “Coinvolgeremo le scuole”

Il progetto “Fibronit e il Parco che verrà” è stato presentato ieri nella sala Giunta del Comune di Bari. All’incontro hanno partecipato il presidente della Regione Puglia, gli assessori ai Lavori pubblici e all’Ambiente del Comune di Bari, i componenti e il presidente del Comitato cittadino Fibronit Nicola Brescia, Michele Buono, il marito di Maria Maugeri, assessora all’Ambiente del Comune di Bari, scomparsa nel 2016.

“La Puglia ha messo a punto il metodo – ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – La messa in sicurezza dell’area era già avvenuta nel 2007, ma la cosa più importante da celebrare è il metodo: un approccio dal basso da parte della comunità che si organizza addirittura a livello scientifico, studiando il problema, non solo denunciandolo, e da lì parte una rivoluzione pugliese che si sta estendendo nelle altre province della Regione, sui registri dei tumori e su tutti quegli elementi ambientali ma anche economici, che, attraverso la transizione ecologica e la transizione energetica, danno alla Puglia oggi un ruolo determinante di Regione guida di un processo dove la tutela dell’ambiente non è più un freno all’economia”.

“Da tempo avevamo in mente di realizzare questo progetto in cui crediamo tantissimo – ha dichiarato Nicola Brescia – sia per quanto riguarda la pubblicazione sia per la valenza delle visite guidate all’interno dell’area. In queste ultime crediamo particolarmente perché, per la prima volta, i cittadini potranno entrarci e calpestare quel terreno, cosa che in noi provoca un’emozione incredibile ogni volta che ci andiamo. In più, con l’avvio del nuovo anno scolastico, coinvolgeremo le scuole cui racconteremo la storia della Fibronit. “Sono tantissime le persone da ricordare per il raggiungimento di questo obiettivo, raggiunto grazie alla volontà e alle lotte portate avanti dai cittadini. – ha proseguito Brescia – Noi, però, abbiamo voluto dedicare questo progetto a quattro persone in particolare, tre delle quali del nostro comitato: Ernesto Chiarantoni, la storica del comitato Lidia Scaramuzzi, Franco Di Sabato e Maria Maugeri, per noi punto di riferimento fondamentale senza la quale non saremmo arrivati fin qui”.

“La Regione Puglia ha finanziato con 3 milioni e 500mila euro un primo lotto degli interventi, mentre con la candidatura al bando di rigenerazione urbana abbiamo ottenuto 20 milioni di euro, di cui ben 11 riservati interamente al parco della Rinascita. Ora – ha dichiarato l’assessore comunale ai Lavori pubblici Galasso – stiamo modificando il progetto di fattibilità per allinearlo agli standard previsti dal Pnrr, dopodiché abbiamo anche avviato un’interlocuzione con Terna, proprietaria degli edifici interni al sito che vorremmo recuperare per restituirli ai cittadini”.

Le visite guidate cominceranno alle ore 18.30: per prenotarsi è necessario scrivere sulla pagina facebook del comitato o inviare un messaggio whatsapp, con nome e cognome, al numero di telefono 329 7227949