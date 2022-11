Festa dell’Albero, tanti eventi in Puglia tra educazione ambientale e messa a dimora di arbusti

Torna anche quest’anno la Festa dell’Albero, che in Italia si celebra il 21 novembre. Una giornata che continua ad assumere un’importanza sempre maggiore alla luce del dibattito sulle questioni ambientali e l’emergenza legata al cambiamento climatico. Anche in Puglia sono numerosi gli appuntamenti previsti. Ecco una prima carrellata di eventi.

Educazione ambientale e messa a dimora di alberi. Sono numerose le iniziative promosse a Bari dal WWF Levante Adriatico. Si parte lunedì 21 novembre, in collaborazione con il Municipio IV e l’incontro in due plessi di Carbonara. Il pomeriggio del 25 novembre, invece, incontro con la cittadinanza alla Casa delle Culture, al quartiere San Paolo: alle 17 si affronta il tema “Alberi, ecosistemi, servizi ecosistemici: la nostra vita”.

Sabato 26 appuntamento all’Orto Domingo, con laboratori per bambini, passeggiate nell’orto e messa a dimora di alberelli.

Domenica, in collaborazione con il Teatro delle Bambole, alle 10 si torna alla Casa delle Culture per una ulteriore messa a dimora di giovani esemplari di specie arboree e arbustive autoctone.

Durante la settimana, inoltre, nelle giornate del 23, 24 e 25 novembre, Maria Panza, Referente Regionale WWF per l’Educazione Ambientale, terrà un laboratorio di semina all’istituto Carrante.

Ripiantare un albero distrutto

Ripiantare un albero distrutto da atti di vandalismo sconsiderato, come testimonianza di tenace perseveranza diffusa nella salvaguardia dell’ambiente. L’appuntamento è a Toritto (Ba), lunedì 21 novembre: per la Festa dell’Albero, alle ore 9.30, insieme ad Alfredo De Giovanni autore di “Fatti albero” – Edizioni Radici Future, alla presenza del sindaco Pasquale Regina, dell’assessore alla Cultura, Marta Mirra e degli studenti delle terze e quarte classi della Scuola Primaria “A. Manzoni” presso Zona 167 Sud. A seguire, la presentazione del libro presso l’Auditorium Istituto San Giovanni Bosco (ore 10.30). Il libro sarà accompagnato da un “Segnalibro fecondo” arricchito di semi e piantabile nei vasi di casa, per la nascita di nuove piantine di fiori.

Gli appuntamenti di Legambiente

Città più verdi per rispondere alla crisi climatica, ridurre l’inquinamento dell’aria e migliorare la salute dei cittadini nelle aree urbane: è questo l’obiettivo della collaborazione tra EY, leader mondiale nei servizi professionali, e Legambiente che, in occasione della Giornata Nazionale dell’Albero del 21 novembre, istituita dal Ministero dell’Ambiente, hanno messo a dimora 100 alberi, tra cui 90 arbusti e 10 tamerici, in località Pineta San Francesco a Bari.

Ma è ancora più articolato il programma messo in piedi dal comitato regionale pugliese di Legambiente, che ha predisposto un cartellone di iniziative che coprono tutto il territorio. Ecco nel dettaglio gli eventi in tutta la regione.

SABATO 19 NOVEMBRE

A Polignano a Mare (BA) è in programma la riqualificazione di aree verdi: l’incontro avverrà presso Via Giuseppe Gimma (Sagrato della Chiesa, ore 10:45)

A San Giovanni Rotondo, in collaborazione con Casa Sollievo della Sofferenza e Consorzio di bonifica del Gargano, incontro per affidare alle famiglie di bambini nati nel 2021, 600 alberi in sei Comuni.

DOMENICA 20 NOVEMBRE

A Trani, in uno dei pochi polmoni verdi della città sopravvissuti al consumo di suolo, si piantano e curano alberi insieme per restituire la zona umida alla comunità. Specie faunistiche protette, un’antica vasca ottocentesca, spiagge incontaminate: l’invito è quello di scoprire l’area di Boccadoro e il percorso di cittadini, associazioni e amministrazione per l’istituzione di un Ecomuseo della Padura. Appuntamento alle 9:30 alla Vasca di Boccadoro.

A San Nicandro Garganico (FG) ritrovo al CEA di Bosco Spinapulci alle 10 con il Circolo Legambiente “Iride”, per un’iniziativa dedicata alla cura del bosco. Per info: nazario.bizzarri@tin.it

A Fragagnano appuntamento in via San Giuseppe, ore 10:30, per la messa a dimora di nuovi alberi. Per info: legambiente.fragagnano@gmail.com

A Polignano a Mare ulteriore incontro per la riqualificazione aree verdi: appuntamento presso Via Giuseppe Mancini alle ore 9.

LUNEDI 21 NOVEMBRE

A Nardo’ piantumazione di alberi e arbusti di macchia mediterranea con l’aiuto dei ragazzi della scuola primaria e della comunità locale: appuntamento presso il sito naturale del Frascone-Palude del Capitanodalle 9:30 alle 12:30 con il Circolo Legambiente “Neretum” di Nardò. Per info: ilariatrinchera@yahoo.it

A Sammichele Di Bari, in occasione della Festa dell’Albero e della Giornata mondiale dei diritti dell’Infanzia saranno messi a dimora alberi e si svolgerà la “Marcia dei diritti”, in collaborazione con l’istituto comprensivo di Sammichele di Bari. I bambini della scuola primaria, reciteranno inoltre poesie e canti. Iniziativa promossa dal Circolo Legambiente Quattromiglia di Sammichele di Bari alle ore 9:00. Per info: gtaneburgo@gmail.com

A Copertino l’incontro si terrà alle ore 10:00 nell’istituto Don Tonino Bello.

A Fragagnano l’incontro si terrà in tre scuole differenti: l’istituto Salesiano, la scuola dell’infanzia di Fragagnano e una dell’infanzia a Sava, dove si pianteranno una quarantina di alberi.

A Taranto l’incontro si terrà in due scuole differenti: Sciascia di Taranto (vicino alla succursale di San Vito e alla Colombo in città) dove si pianteranno alberi da frutto.

A Gallipoli l’incontro avverrà con l’istituto comprensivo Polo 2 “Borgo” e istituto comprensivo Polo 3 “Stephens” e si terrà presso il parco di Via Firenze alle ore 12:00 dove si pianterà un albero di corbezzolo con gli alunni degli istituti.

A Terlizzi l’incontro si terrà con gli alunni della scuola d’infanzia e primaria Don G. Bosco e Don P. Pappagallo alle ore 9:30-11:00.

MARTEDI 22 NOVEMBRE

A Barletta presentazione del libro “Fatti Albero” di Alfredo De Giovanni. L’incontro si terrà nella sala rossa del castello di Barletta alle ore 18:00.

Ad Andria l’’incontro si terrà alle ore 10:30 presso il plesso Aldo More piazzale Antonio Mariano 1.

SABATO 26 NOVEMBRE

A Taranto l’evento si terrà con i bambini del circolo didattico Pertini al Quartiere Paolo VI e si pianterà un’intera aiuola di circa 250 metri quadrati in Via Pietro Nenni.

DOMENICA 27 NOVEMBRE

A Spinazzola, in collaborazione con altre associazioni, il Circolo Legambiente Spinazzola organizza la messa a dimora di alberi e arbusti a completamento delle aiuole della villa comunale. Appuntamento alle 9 a Villa Cappuccini. Per info: geommicheledibari@tim.it

A Leverano l’iniziativa, promossa dal Circolo Legambiente “Leverano e Terra d’Arneo” è volta a promuovere l’attenzione e la cura verso gli alberi. L’invito a cittadini/e è quello di diventare custodi degli alberi: sarà fatto loro dono di una pianta che troverà dimora nel territorio cittadino di Leverano! Appuntamento in piazza Fontana alle ore 9:00. Per info: filomenamy@libero.it

LUNEDI’ 28 NOVEMBRE

A Fragagnano l’incontro si terrà nella scuola primaria di Fragagnano dove si ripristineranno alcuni alberi morti di altrettante aiuole di nuova edificazione.

LUNEDI 12 DICEMBRE

A Manduria il Circolo Legambiente “Mandonion” organizza un’iniziativa di Festa dell’Albero che inaugurerà i festeggiamenti della nascita delle Riserve Naturali del Litorale Tarantino Orientale. Sarà occasione per rigenerare il parco dopo gli incendi degli scorsi anni. Appuntamento alle 9:00 presso la Masseria Marina – San Pietro in Bevagna. L’iniziativa rientra nel progetto Music for the Planet. Per info: avv.giuseppedesario@gmail.com

L’Università del Salento

In occasione della Giornata nazionale degli alberi l’Orto botanico dell’Università del Salento, in collaborazione con la Fondazione per la gestione dell’Orto Universitario, ha organizzato l’iniziativa “A terra per restare”. Il programma è articolato in due giornate.

Dopo l’appuntamento di venerdì nell’Orto botanico del complesso Ecotekne, con la piantumazione di alcuni alberi e una “caccia al tesoro botanico”. sabato 19 novembre appuntamento all’Orto botanico del Salento, in via Palumbo a Lecce: dalle 10 alle 11.30 visite guidate; dalle 15 alle 16.30 guida alla scoperta dei 13 ettari di verde dell’Orto (con Gian Pietro Di Sansebastiano e Fabio Ippolito).

Gli alberi della legalità

In occasione della tradizionale Giornata Nazionale degli Alberi, che ricorre il 21 novembre, il Comando Unità Forestali, Ambientali ed Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con l’UNICEF e con l’EarthdayItalia, promuove la messa a dimora su tutto il territorio nazionale di piante autoctone per la valorizzazione e la riqualificazione delle aree urbane degradate.

L’obiettivo è focalizzare l’attenzione sulla multifunzionalità e sulla fondamentale importanza del “verde urbano”, attraverso il recupero di aree abbandonate. La creazione di queste piccole oasi verdi permette di esaltare tematiche come la coesione sociale, il benessere collettivo, il rispetto degli spazi comuni e la consapevolezza dell’importanza delle funzioni ecosistemiche che gli alberi regalano anche in città.

Il 21 novembre, Giornata Nazionale degli Alberi, tutte le strutture periferiche del CUFA (gruppi, reparti, stazioni e nuclei) organizzeranno, con la collaborazione delle autorità locali, scolaresche e associazioni, una capillare messa a dimora di piante forestali autoctone messe a disposizione dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità e si svolgeranno attività di sensibilizzazione e divulgazione ambientale, con l’auspicio di essere presenti almeno in 1000 località con circa 5000 piante messe a dimora. Tutte le piante, così come negli anni precedenti, saranno fornite dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità e saranno corredate di fascetta con QR CODE necessaria per la loro geolocalizzazione e il conseguente inserimento nel portale www.unalberoperilfuturo.it per la creazione e crescita di un grande bosco diffuso della legalità.