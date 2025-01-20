FAL, domani possibili disagi per sciopero

Assicurato il servizio nelle fasce di garanzia

Possibili disagi su treni e autobus delle Ferrovie Appulo Lucane domani, martedì 21 gennaio: l’Organizzazione Sindacale F.A.I.S.A. C.I.S.A.L. PUGLIA ha proclamato la prima azione di sciopero del personale delle Ferrovie Appulo Lucane, per 4 ore (dalle 15.40 alle 19.39). Lo sciopero è stato indetto con le seguenti motivazioni: mancato rispetto di quanto convenuto nel verbale del 30 aprile 2024; mancato riscontro alla richiesta di convocazione ‘turni EMI e EML’ del 19 agosto 2024; mancato riscontro alla richiesta di tavolo tecnico del 13 settembre 2024. Saranno comunque assicurati i servizi indispensabili, come individuati nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 12:30 alle ore 15:30.

Ulteriori info e orari dei servizi garantiti durante lo sciopero sono disponibili sul sito www.ferrovieappulolucane.it, sulla pagina Facebook aziendale e contattando il Call Center al numero verde 800.050.500.