FAL, domani possibili disagi per sciopero

Possibili disagi per lo sciopero di martedì 21 gennaio. Info al numero verde 800.050.500

Assicurato il servizio nelle fasce di garanzia

 

Possibili disagi su treni e autobus delle Ferrovie Appulo Lucane domani, martedì 21 gennaio: l’Organizzazione Sindacale F.A.I.S.A. C.I.S.A.L. PUGLIA ha proclamato la prima azione di sciopero del personale delle Ferrovie Appulo Lucane, per 4 ore (dalle 15.40 alle 19.39). Lo sciopero è stato indetto con le seguenti motivazioni: mancato rispetto di quanto convenuto nel verbale del 30 aprile 2024; mancato riscontro alla richiesta di convocazione ‘turni EMI e EML’ del 19 agosto 2024; mancato riscontro alla richiesta di tavolo tecnico del 13 settembre 2024. Saranno comunque assicurati i servizi indispensabili, come individuati nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 12:30 alle ore 15:30.

Ulteriori info e orari dei servizi garantiti durante lo sciopero sono disponibili sul sito www.ferrovieappulolucane.it, sulla pagina Facebook aziendale e contattando il Call Center al  numero verde 800.050.500.

Articoli correlati

Uva da tavola, qualità ottima ma prezzi sotto pressione in Puglia
autobus amtab
TPL, 40 milioni per acquistare oltre 100 nuovi autobus in Puglia
Mappato il codice genetico del luppolo per proteggere la birra dai cambiamenti climatici