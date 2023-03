Ex Ilva, lo scudo penale è legge: le reazioni della politica

Camera divisa in due: scudo di SI, M5S e PD

Con 144 voti a favore, 103 contrari e 16 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il decreto legge sulle misure urgenti per gli impianti strategici riguardante l’ex Ilva. La norma dispone, tra le altre cose, il versamento di 680 milioni da parte di Invitalia ad Acciaierie d’Italia (di cui è partner di minoranza): fondi, questi, destinati ad assicurare la continuità della produzione dello stabilimento di Taranto. Festeggia su Twitter il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso: “Così lo Stato torna in campo. Con l’approvazione, ad ampia maggioranza, del decreto Ilva poste le condizioni per il rilancio industriale, ora tocca all’azienda: investimenti, produzione, occupazione. Non molliamo. Insieme si può”.

Lo scudo della discordia

Tuttavia, non è questa la norma che ha scatenato le polemiche dell’opposizione. Il decreto legge, infatti, introduce anche lo scudo penale: ciò significa che, come si legge nel testo del decreto, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell’attività, se l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato. In parole povere: le parti coinvolte (commissario straordinario, affittuario o acquirente e i soggetti delegati) non sono punite. Lo scudo penale risale originariamente al decreto Ilva del 2015, quello che poneva Ilva in amministrazione straordinaria, ma la sua proroga era stata stralciata dal decreto Crescita del 2019 (ai tempi del governo Conte I). Ciò aveva portato Arcelor Mittal a recedere dall’accordo per l’acquisto dello stabilimento.

Le reazioni

La Camera, adesso, è spaccata in due. Angelo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra parla di “una vera e propria barbarie giuridica”, “una vergogna”: La Corte Costituzionale, con sentenza 58/2018, aveva già dichiarato incostituzionale una precedente norma sull’immunità per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro. Oggi, quindi, il Parlamento approva una legge già dichiarata incostituzionale”. Il co-portavoce nazionale di Europa Verde ha annunciato in Aula un esposto alla Commissione europea: “È scandaloso – dichiara Bonelli – che il Parlamento accetti i diktat di Arcelor Mittal e Acciaierie d’Italia che hanno chiesto anche in accordi parasociali l’immunità penale e il dissequestro. In nessuna parte d’Europa è prevista l’immunità a un impianto produttivo. Annuncio che, siccome ci sono già quattro sentenze della Corte di giustizia su Taranto che condannano l’Italia, sarà inevitabile rivolgersi nuovamente alla Corte per porre in evidenza come si sta lavorando e indirizzando l’attività legislativa contro una popolazione a cui sono stati sottratti i diritti: la salute, a Taranto è calpestata per legge come gli ultimi dati epidemiologi – +266% di mesetelioma alla pleura e +63% malformazioni genetiche – dimostrano. Ricorreremo nuovamente, con i cittadini e le cittadine di Taranto, presso la Corte di giustizia per far presente questa barbarie giuridica e presenteremo un esposto alla Commissione UE”.

Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci confida nel fatto che si tratti di un “incidente di percorso, che venga sanato dalla tempestiva attivazione della cabina di regia che lavorerà materialmente alla redazione dell’accordo di programma. Se così non dovesse essere, il Governo avrà perso non solo questa occasione, ma la credibilità che deve aver chiunque affronti questioni di tale delicatezza, così legate alle sofferenze della popolazione”. Sempre Melucci sostiene che nell’iter legislativo si è assistito a “un’esagerata prova di forza” che ha cancellato gli emendamenti presentati da ogni schieramento, anche dalla stessa maggioranza: “In molti di quegli emendamenti, e soprattutto in quelli del Pd, erano state poste alcune questioni di merito molto importanti per iniziare a ragionare dei dettagli dell’accordo – dice il primo cittadino di Taranto. La loro approvazione ci avrebbe consentito di ridurre i tempi della procedura, insomma, ma il Governo ha preferito consolidare la posizione dell’azienda, ponendo in secondo piano le legittime aspirazioni della comunità. Ne prendiamo atto, senza evitare di censurare un atteggiamento che non depone affatto a favore della prospettiva che abbiamo costruito sin dal 2017: accompagnare la conversione del territorio verso un modello sostenibile che, finalmente, tenesse insieme tutti i diritti fondamentali”.

Parla di “brusco e pericoloso ritorno al passato” il Consigliere regionale del Partito Democratico Michele Mazzarano. “Dunque – evidenzia il Consigliere del Pd – oggi non si determina quel cambiamento nella governance a favore del socio pubblico, da più parti auspicato; non si prevede alcun intervento mirato a mettere in sicurezza i lavoratori, né a programmare una riconversione economica del territorio. Infine viene ripristinato lo scudo penale per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale, e viene riproposto in una versione peggiorativa, dal momento che non delimita affatto le situazioni alle quali si applica”.

L’Odg di Patty L’Abbate

Contestualmente, è stato accolto con riformulazione l’Odg della Vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera, Patty L’Abbate, che impegna il governo ad adottare, con urgenza, interventi finalizzati a ridurre drasticamente l’esposizione della popolazione all’inquinamento dello stabilimento ex Ilva, con particolare riferimento all’area del quartiere Tamburi. “Su Taranto, con il Governo abbiamo idee profondamente diverse, e questo è noto a tutti”, ha dichiarato L’Abbate. “Ma con l’accoglimento dell’Odg odierno continuerò la mia battaglia per i diritti dei cittadini, delle famiglie e del loro ambiente”.

L’Odg, inoltre, sollecita il Governo a migliorare i criteri di valutazione della qualità dell’aria (fermi al 2010), allineandosi alle linee guida “WHO global air quality guidelines”, redatte dall’OMS del 2021. Uno stacco quindi di undici anni, e aggiunge: “Vivere o lavorare non può essere una scelta: la scienza e la tecnologia, insieme a una giusta transizione ecologica, possono risolvere situazioni complesse come quelle dell’Ilva. Sostengo da sempre che, su Taranto, una riconversione in chiave sostenibile dell’area ex Ilva sia possibile”.

Peacelink: “Il decreto è incostituzionale”

PeaceLink, associazione eco-pacifista italiana, ha scritto una lettera al Presidente Sergio Mattarella, sostenendo che il decreto viola la direttiva 2008/99/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008. Nel dettaglio, viola gli articoli 3, 5 e 6, i quali prevedono che ciascuno Stato membro si assicuri che siano dichiarati i responsabili di attività pericolose per l’ambiente, e che questi siano puniti con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive. , associazione eco-pacifista italiana, ha scritto una lettera al Presidente, sostenendo che il decreto viola la direttiva 2008/99/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008. Nel dettaglio,, i quali prevedono che ciascuno Stato membro si assicuri che siano dichiarati i responsabili di attività pericolose per l’ambiente, e che questi siano puniti con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive.

Anche Angelo Di Ponzio per l’associazione Giorgioforever si è rivolto al Presidente, chiedendogli di non promulgare questa legge. “Riteniamo inaccettabile – si legge nella lettera – come genitori di Taranto che hanno perso i loro figli per malattie connesse agli inquinanti industriali, che lo Stato continui a finanziare una attività inquinante con impianti sequestrati più di dieci anni fa”. Ed ancora: “Se Taranto è in Europa come può il Governo italiano legiferare in violazione dei diritti umani (dopo cinque condanne della CEDU) e in violazione delle direttive europee? La 75/2010, in particolare l’art.8, la quale indica che in caso di pericolo per la salute umana o ripercussioni serie e immediate sull’ambiente si debbano sospendere le attività. O ancora, secondo la Commissione europea, con il principio di precauzione citato nell’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (UE) che ha come scopo il garantire un alto livello di protezione dell’ambiente grazie a delle prese di posizione preventive in caso di rischio e si estende anche alla politica dei consumatori, alla legislazione europea sugli alimenti, alla salute umana, animale e vegetale”.

La pensa diversamente l’Onorevole leghista Davide Bellomo, sostenitore del dl, che crede invece che lo scudo penale coniughi “interessi di pari valore sociale come risanamento ambientale e occupazione”, una strategia “chiara e pragmatica”: “La barbarie e l’offesa alla dignità di un popolo, invocate a sproposito da qualche anima pia di una sinistra radical chic e falsamente ecologista che sulla vicenda ha storiche responsabilità, è quella di chi vorrebbe chiudere la fabbrica in attesa della svolta green, mandando in mezzo a una strada intere famiglie”.

(ha collaborato Cosimo Lucaselli)