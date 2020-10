Eventi in Puglia tra caccia al tesoro e archeotrekking

Anticipo di primavera in questo finesettimana di metà marzo. A spasso per la Puglia con molte proposte, per chi vuole godersi la campagna con l’archeotrekking o in compagnia degli amici a quattro zampe.

Eventi in Puglia per grandi e piccini.

Un weekend che promette un anticipo di primavera? E allora girovaghiamo con i nostri amici a quattro zampe, visitiamo cantine nella città vecchia di Bari dopo aver sorseggiato un aperitivo serale in un palazzo storico della città. O, meglio ancora, organizziamo una caccia al tesoro; anzi, una “carta al tesoro”.

Eventi in Puglia: Bari, spettacoli al Planetario, tra stelle e pianeti

Sabato 16 marzo, al Planetario di Bari alle ore 19 (nella foto) appuntamento con lo spettacolo Sistema solare coast to coast. Si conosceranno tutti i pianeti del Sistema Solare, la pericolosa fascia degli asteroidi, si cavalcheranno le stelle comete e si scoprirà perché la Terra è un posto così speciale. Domenica 17, invece, ritorna lo spettacolo di teatro-scienza In viaggio con Darwin. Accompagnati da Charles Darwin si andrà sulla nave HMS Beagle per esplorare le isole Galagapos. Attraverso straordinarie immagini 3D si conoscerà il percorso che ha condotto il grande naturalista a svelare le regole dell’evoluzione della vita. Si ammirerà il maestoso albero della vita dalle sue fronde più alte alle radici più arcaiche. In entrambi i casi si consiglia prenotazione attraverso mail a info@ilplanetariodibari.com o telefonando al 3934356956.

Bari, aperitivo a Palazzo Fizzarotti…

A Bari, apertura straordinaria di Palazzo Fizzarotti per un aperitivo serale. Visita guidata del Salone del Camino, Salone del Lavoro e delle Arti, Salone Neo Gotico, e Salone Rosa in restauro. La prenotazione va fatta via mail a info@pugliarte.it, o mandando un sms o whatsapp al 3403394708.

…Carta al tesoro per la vie della Città

Sempre sabato 16 marzo Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli imballaggi a base cellulosica, in collaborazione con il Comune di Bari e Amiu Puglia, organizza “Carta al tesoro”, gioco a squadre per informare sulle pratiche per una corretta raccolta differenziata di carta e cartone. Una sfida a squadre in un percorso a tappe per le strade del centro storico, tra quiz e giochi legati al mondo della carta e al suo riciclo. In palio 3mila euro in buoni spesa. La partecipazione è gratuita. Per iscriversi si può inviare il modulo scaricabile sul sito www.comieco.org oppure registrarsi il giorno stesso della gara in piazza del Ferrarese dalle ore 9 alle ore 10.

Eventi in Puglia: Cassano, in compagnia degli amici a quattro zampe

Ottava edizione per la “Passeggiata a 6 zampe”, nella Murgia di Cassano. Una passeggiata educativa attraverso percorsi naturalistici, organizzata da Danilo Spagnulo, educatore cinofilo CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) in collaborazione con la psicologa e psicoterapeuta Loredana Caporusso e l’ingegnere ambientale Valentina Caporusso. L’intento è condividere insieme a tutti i partecipanti nozioni e riflessioni su svariate tematiche relative a psicologia, ambiente e territorio ed educazione cinofila. Per info e prenotazioni: Spagnulo 349 2634715; Caporusso Loredana 328 8597436; Caporusso 3337125285 Caporusso Valentina.

Bari, per le vie delle vecchie cantine

Domenica 17 marzo il circolo Acli – Dalfino organizza una visita guidata a Bari vecchia con itinerario del vino e delle antiche cantine. Nel percorso sarà possibile vedere la memoria di cantine come: “Cianna – Cianna”, “u Cemece”, “Calandridde”, “cantine de Mechele u puzze”, “pane e auine”, “mane muzze” (Ladisa). Alla fine, tarallucci e vino al Sottano de “comà Jiannine” in Strada S. Marco dei Veneziani. Informazioni e prenotazioni tel. 080 5210355.

Eventi in Puglia: Archeo trekking nella conca barese

Un’escursione di archeo trekking, domenica 17, tra le Lame Lamasinata e Villa Lamberti, una zona molto suggestiva per la presenza anche di strutture fortificate come masseria Lamberti, Torre La Monaca e insediamenti rupestri.

La tappa si svolge prevalentemente attraverso il tipico paesaggio della conca barese, snodandosi tra vaste distese di pseudo-steppa e veri e propri corridoi ecologici. Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o via whatsapp al 3403394708