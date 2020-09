Eventi in Puglia: ecoweekend tra resilienza, mostre, novello e startup

È ricco di appuntamenti l’ecoweekend in Puglia e Basilicata tra incontri, resilienza, mostre, vino novello sotto il castello e visite guidate.

Eventi in Puglia: Matera

Resilienza. Sembra fatto apposta per Matera. In una settimana terribile da un punto di vista meteorologico, la Capitale della Cultura deve affidarsi alla resilienza, ovvero quel concetto che in psicologia indica la capacità di far fronte in maniera positiva a eventi traumatici, di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà. e si chiama proprio “Resilient Ecological Design Strategies” ad animare dalle 14.30 l’aula magna del Campus Università della Basilicata.

Un appuntamento dedicato al progetto contemporaneo del patrimonio, materiale e immateriale. Più di 7 milioni di case vuote, più di 6.000 Km di infrastrutture inutilizzate, il continuo processo di abbandono di centri storici, siti industriali ed esercizi commerciali, rendono la questione del patrimonio esistente inderogabile in Italia come in tutto il mondo occidentale. La stessa Legacy sarà per i prossimi anni e per le generazioni a venire il principale habitat. Matera è oggi l’icona indiscussa della qualità dell’abitare nella città esistente. E ne discutono architetti, artisti e ricercatori che devono la loro fama internazionale alla riflessione sul progetto della città esistente. Ingresso libero.

Ambiente e clima

È in corso a Lecce, nella sala teatrino del Convitto Palmieri (piazzetta Carducci), il convegno nazionale dell’associazione “Donne e Scienza” sul tema “Ambiente e clima. Il presente per il futuro”. Organizzato in collaborazione con l’Università del Salento, diversi istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, il convegno è articolato in quattro sessioni e vedrà gli interventi di donne e uomini attivi nella ricerca e nella comunicazione, e di rappresentanti istituzionali e di associazioni ambientaliste e movimenti civici.

La quarta sessione, su “Ambiente scienza e società. Gestire e comunicare la complessità” (16 novembre, dalle ore 8.30), sarà incentrata sul rapporto tra scienza e società, sulla comunicazione del rischio e sui nuovi approcci di comunicazione e partecipazione in contesti che hanno a che vedere con ambiente e salute, spesso terreno di conflitti tra diversi portatori di interessi. Dalle ore 11, una tavola rotonda coordinata dalla giornalista Tiziana Colluto metterà a confronto le istanze di associazioni e movimenti a difesa della salute e dei territori, la ricerca scientifica e la politica a diversi livelli: vi parteciperanno Alessandra Roselli (Fridays for future – Lecce), Alessandra Caragiuli (Coordinamento Civico Ambiente e Salute – Galatina, Lecce), Catia Scarcia (Associazione AttivaMente – Ugento, Lecce), Maurizio Portaluri (Associazione Salute Pubblica, Brindisi), Cristina Mangia (CNR, Associazione Donne e Scienza), Angela Valli (Assessora all’Ambiente, Comune di Lecce), Fabio Tarantino (Provincia di Lecce, Delegato alla Tutela e Valorizzazione Ambientale) e Antonio Trevisi (consigliere Regione Puglia). Info convegnods2019@gmail.com

Alberi per il Futuro

Torna l’appuntamento con “Alberi per il Futuro”, iniziativa dell’Associazione Gianroberto Casaleggio che si occupa di piantare alberi nelle nostre aree urbane. Perché piantare alberi in città? Si tratta di forestazione urbana, un processo che contribuisce a migliorare le condizioni ambientali dei suoi abitanti. Ogni albero assorbe intorno ai 15 kg di CO2 e produce ossigeno per 2,5 esseri umani. Ma non solo. Un albero assorbe e blocca le polveri sottili, incamera ozono e migliora il microclima. La creazione di boschi urbani aiuta il contenimento dell’inquinamento, sia acustico che dell’aria e favorisce la biodiversità. La forestazione urbana contribuisce anche all’abbassamento delle temperature di 1-2 gradi e previene il consumo del suolo.

Tra gli eventi, in provincia di Foggia sabato 16 novembre, alle ore 10.30, in via Togliatti (incrocio via Nenni) appuntamento ad Apricena, per una giornata di festa e per mettere a dimora diversi alberi. Lo stesso accadrà domenica 17 novembre a San Paolo di Civitate, l’appuntamento è alle 10.30 in via Giacomo Leopardi.

L’albero dei desideri

E in attesa della Giornata degli alberi, domenica 17 novembre, dalle ore 12 alle 18, nel Centro servizi per famiglie di Torre a Mare, in via Morelli e Silvati), si terrà “L’albero dei desideri”, un evento dedicato all’incontro e allo scambio.

Il programma, organizzato dalla struttura finanziata dall’assessorato al Welfare, prevede il pranzo sociale aperto a tutti e, a seguire, l’allestimento dell’albero natalizio, che sarà addobbato con messaggi contenenti i desideri dei partecipanti, e una performance di teatro danza condotta da Carmen De Sandi insieme alle donne che frequentano il centro di Torre a Mare.

La strega rossa

Prosegue al Crac di Taranto, nella città vecchia, la mostra “Ilvarum Yaga”: cento disegnatori contro la Strega Rossa“, collettiva con le tavole originali ispirate all’acciaieria ex ILVA.

Protagonista di questa mostra è il fumetto, con cento tavole, realizzate da altrettanti autori di fama riconosciuta, che raccontano una storia amara: l’inquinamento prodotto dall’industria pesante nella città di Taranto. Messaggi visivi composti prevalentemente da immagini e parole che servono a rendere comprensibile ed efficace la comunicazione. Ogni autore esprime il proprio messaggio con il contributo di metafore, rendendo incisivo il concetto al di là della stessa parola.

LEGGI ANCHE: Maltempo: la Regione Puglia approva lo stato di calamità. Chiesti 50 milioni al Governo

Scopo della mostra, che negli ultimi due anni è già stata allestita in cinque località (Martina Franca, Crispiano, Leverano, Carosino e Copertino) è sensibilizzare su questa tematica e raccogliere fondi per l’acquisto di libri da donare, tramite i pediatri, ai genitori dei bambini del Quartiere Tamburi. Appuntamento dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 21. Ingresso libero.

Startup weekend

Sabato e domenica l’Impact Hub Bari alla Fiera del Levante ospita Startup Weekend. Un appuntamento che si configura quindi come una grande opportunità per tutti coloro che hanno idee valide ma non sanno come tradurle in realtà: un evento che riunisce tutti coloro che hanno voglia di innovare, che lavorano insieme per trasformare un’idea in un prototipo/business concept in sole 54 ore.

L’intento di questo evento è quello di promuovere un prolifico incontro tra coloro che hanno delle idee, delle proposte e delle iniziative con coloro che possono renderle operative e quindi renderle una vera e propria realtà aziendale. Per questo motivo Startup Weekend non si limita a far incontrare idee e sviluppatori ma si allarga anche alle realtà dell’imprenditoria già avviata, sempre pronta a dare feedback e consigli, e degli investitori sempre alla ricerca di progetti interessanti.

Novello sotto il Castello

Una selezione enogastronomica che raccoglie i migliori sapori del territorio italiano, 50mila lucine colorate che fanno da guida al visitatore, archi e monumenti che diventano palcoscenici per performance all’insegna delle contaminazioni di genere. L’11esima è un’edizione all’insegna delle novità per Novello Sotto il Castello, il festival del buon gusto diventato ormai appuntamento fisso dell’autunno pugliese. Innovazione, ma anche tradizione: sarà come sempre il suggestivo centro storico di Conversano sabato a partire dalle ore 18 e domenica dalle ore 11 un ricco programma di attività.

Di fianco alle postazioni enogastronomiche e agli eventi musicali, infatti, l’associazione La Compagnia del Trullo propone un ricco calendario che include visite guidate ai tesori architettonici della città, show circensi, mostre, dibattiti, laboratori e conferenze dedicate all’economia agricola e al vino.

Laboratori per bambini

A Bari l’associazione di genre socio educativa e culturale ” Cucciolo”, da anni impegnata in attività ludico-laboratoriali-teatrali-sportive con bambini dai 3 ai 12 anni e che collabora con amministrazioni pubbliche e private nella realizzazione di eventi a tema, organizza un coinvolgente laboratorio per bambini.

“Freakshake di pan di zenzero” si terrà sabato 16 novembre, dalle ore 17 alle 19, presso la sede operativa dell’associazione sita a Bari in via Pessina 36. Info 347.1166645

Faro Palascìa

Al Faro Palascìa di Otranto è in programma l’Osservazione astronomica della Luna, Galassia di Andromeda. Appuntamento alle 18 di sabato, info e prenotazioni 328.8310000 e apuliastories@gmail.com

Play your place

Domenica 17 novembre, l’A.P.S. “Play your Place” – assieme a “Zafferano di Campomarino”, “La ‘ngegna” di Marco Piccinni e con il patrocinio del Comune di Maruggio – organizzano una passeggiata per raggiungere i campi coltivati a zafferano, in questo periodo in fiore. Nel Boschetto della Maviglia verranno illustrate origini, caratteristiche, fasi di semina e raccolta di questa preziosa spezia.

Per tutti, una gustosa degustazione di prodotti dolciari preparati con lo zafferano dalle mani esperte di Matteo Summa, titolare della pasticceria “Delicieux Sweet Bar”. Si parte alle ore 9.00 dal punto di ritrovo, presso il Boschetto della Maviglia. Il percorso è lungo circa 4 km (A/R) e non presenta particolari difficoltà. La partecipazione è gratuita, prenotazione al numero 349.1971486.

Alla scoperta dei Monti Dauni

Una Domenica tra i caratteristici borghi di Troia e Bovino nel cuore dei Monti Dauni, fra tradizioni enogastronomiche e storia. La giornata ha inizio con una passeggiata nel centro storico di Troia e la visita della sua Cattedrale tra le più belle di Puglia, che risente delle influenze del romanico pisano. È considerata uno dei massimi capolavori artistici pugliesi per l’armonia delle proporzioni e per gli esempi artistici quali il rosone e il portale di bronzo, veri capolavori dell’arte medievale. A seguire degustazione di vino e salumi locali nel centro storico.

Nel primo pomeriggio spostamento a Bovino e visita guidata del Borgo inserito tra i più belli d’Italia, le cui origini risalgono al periodo Romano. Durante il percorso guidato si ammireranno il centro storico, il Duomo, il Castello Ducale e il Museo Civico. Info www.turistinpuglia.it.