Eventi in Puglia: ecoweekend tra musei, visite guidate, escursioni e passeggiate in bicicletta

Visite ai musei, escursioni, giri in bicicletta. È autunno, ma il weekend può essere sempre green e ancora all’aria aperta, tra iniziative e appuntamenti.

In città, in campagna, in riva al mare, in bici o a piedi, è ancora il tempo di gustare le belle giornate di ottobre. Ecco un grappolo di proposte di eventi in Puglia.

Eventi in Puglia:

MUSEum a Bari

Un progetto multimediale innovativo, nato dalla collaborazione fra la Città metropolitana di Bari e l’associazione culturale Daido dedicato alla rappresentazione dei luoghi nei quali l’arte esercita la propria funzione (musei, gallerie, etc.). Sabato 19 ottobre, alle ore 19, nel Museo Archeologico di Santa Scolastica a Bari si terrà l’inaugurazione di “MUSEum. Lo spazio che circonda l’opera”.

Attraverso tredici schermi/monitor installati all’interno degli spazi del Museo Archeologico è possibile assistere alla proiezione di sequenze selezionate da film che raccontano gli spazi dell’arte, altre legate al mondo della videoarte, significativi frame fotografici, performance di danza e video musicali.

«Questa iniziativa – ha spiegato Angelo Ceglie, direttore artistico del progetto – nasce come riflessione sugli spazi espositivi pubblici e privati, sul loro esserci anche a prescindere dalle opere contenute, sulla loro capacità di imporsi all’interno dei contesti urbani in una forma sempre meno neutra e sempre più aggressiva e presente, sul loro ruolo sociale di inclusione o esclusione, in un approccio che non è in alcun modo esaustivo o definitivo su questa delicata materia, ma che ricorre ad una serie di suggestioni visive per raccontare l’evoluzione di realtà così complesse e a volte contraddittorie, e di come questi luoghi siano arrivati a imporsi nel nostro immaginario collettivo”.

“MUSEum. Lo spazio che circonda l’opera” è un percorso aperto fatto di postazioni video tematizzate (The museum as muse, Nel cubo bianco, Let’s face the art and dance, Fear and Desire, Niggers with attitude, Il collezionista, Blenheim Palace, Reperti, Ritratto d’interni) distribuite lungo il percorso espositivo del Museo archeologico di Santa Scolastica in un’efficace e suggestiva contaminazione tra antico e contemporaneo. E’ visitabile fino al 25 ottobre.

Fiera del mare

Dopo 35 anni ritorna nella città di Taranto la “Fiera del Mare”. Circa 18mila metri quadri espositivi a ridosso della rada di mar Grande e che al “mare nostrum” dedicheranno quattro giornate di eventi, laboratori, cultura e convegni dedicati alla blue economy e alla sostenibilità ambientale.

E’ questa la carta d’identità della “Fiera del Mare” che fino al 20 ottobre ai piedi dei pittaggi storici della città vecchia di Taranto (Il Baglio e San Pietro) la Regione Puglia ha voluto organizzare all’interno del lungomare del Molo Sant’Eligio.

Un ritorno al mare, ma anche la rievocazione in chiave moderna di uno degli appuntamenti culturali legati alla storia della città dei due mari: la “Fiera del mare” che alla metà del secolo scorso richiamò a Taranto figure importanti della politica e della cultura nazionale e internazionale e la insignì del ruolo di capitale mediterranea.

Tornare capitale del bacino del Mediterraneo, dedicando la vasta area espositiva anche convegni dedicati allo “sviluppo competitivo del territorio”, passando per lo “sviluppo costiero”, a stand espositivi legati alla nautica, all’accessoristica di settore, al mondo del mare e dei motori, allo sport, nonché all’area food & beverage , in chiave pugliese e sotto l’egida della qualità made in Puglia. Il calendario di eventi prevede numerose attività promozionali, di dibattito scientifico, politico e culturale.

A Rudiae in bicicletta

Domenica 20 ottobre a Lecce si potrà arrivare a Rudiae in bicicletta grazie alla “Gita fuori porta” che condurrà i partecipanti alla scoperta di un percorso che da Porta Napoli (ritrovo ore 9:30), Anfiteatro, Teatro Romano e Castello Carlo V giungerà a Porta Rudiae, la porta ovest che collegava le due antiche città (Lupiae e Rudiae), per poi partire verso il Parco Archeologico dove, dopo un pranzo al sacco, partirà la visita guidata prevista per le 16.

Il percorso urbano di bassissima difficoltà è adatto a tutti. La strada percorsa è oggetto di un prossimo cantiere del Comune di Lecce per la realizzazione di una pista ciclabile di 8 chilometri da Rudiae al Parco di Belloluogo. Info e prenotazioni info@swapmuseum.com – 3357009614.

Donne Impresa

Al Castello Carlo V di Monopoli, presso la sala delle Armi, domenica 20 ottobre, dalle ore 10,30, saranno le olivicoltrici di Coldiretti Donne Impresa Puglia a fare ‘4 chiacchiere tra donne dell’olio extravergine’. Un appuntamento in un momento in cui cresce il consumo di olio in Italia con il 4% in più di bottiglie vendute nei supermercati nel 2019, secondo i dati diffusi da UNAPROL Consorzio Olivicolo Italiano.

L’evento si terrà nell’ambito del Mercato di Campagna Amica ‘in rosa’ sulla Banchina Solfatara di Monopoli per tutta la domenica, dove a dare prova di forza, bellezza e capacità imprenditoriale saranno le contadine di Coldiretti con i prodotti d’eccellenza dei territori dell’intera Puglia.

Festa d’autunno

Al Parco Daunia Avventura di Biccari, gli eventi non finiscono mai. Nella splendida cornice del Bosco di Biccari, fra le casette in legno sugli alberi, il percorso avventura e le escursioni fra il Monte Cornacchia e il Lago Pescara, domenica grande Festa d’Autunno per brindare alla nuova stagione. Prodotti del food a kilometro zero, laboratori didattici, giochi per i più piccoli e degustazione del miglior Nero di Troia. Questi gli elementi che caratterizzeranno la giornata in foresta. Si parte dalle ore 10 del prossimo 20 ottobre per una giornata indimenticabile. Info www.dauniavventura.it

Il cammino dei sensi

Appia, il cammino dei sensi a Castellaneta. Sabato appuntamento con una visita guidata alla chiesa di Santa Maria del Pesco – nota anche come Chiesa di Santa Maria Assunta – e ai suoi affreschi trecenteschi.

La chiesa, in posizione mirabile sul ciglio della gravina grande di Castellaneta, nasconde mille storie. Tra tradizione, storia e leggenda la guida Rossella Tarquinio della proloco “Rodolfo Valentino” di Castellaneta porterà alla scoperta di questo autentico gioiello di architettura e arte medievale e all’esplorazione del cenobio scavato nella tenera roccia calcarenitica.

Avendo acquisito informazioni sulla chiesa e sui suoi dipinti, tutti i partecipanti saranno invitati a cimentarsi con l’arte dell’affresco e sulla conoscenza di piante tintorie selvatiche impiegate per l’estrazione di colori. Ogni partecipante produrrà un proprio elaborato pittorico. Info: www.cooperativaserapia.it

Il Parco Rauccio si mette in gioco

Sabato alle 16 il parco Rauccio di Lecce si “mette in gioco”. Perché nel corso dell’intera storia umana il gioco infantile fu considerato un’ottima preparazione alla vita. La maggioranza dei giochi tradizionali favoriva la socializzazione e lo stare insieme anche per fasce di età diverse. Gli adulti insegnavano le regole dei giochi e i bimbi le applicavano, imparando perfino a costruire giocattoli con semplici materiali reperiti fra gli scarti di falegnameria, dalle zie sarte, in cucina o in cantina. Sughero, legno, stoffa, carta, cartone, tappi, bottoni, barattoli di latta assumevano sembianze di giocattoli con i quali ci si divertiva sia da soli sia in gruppo.

E dopo aver scoperto quali erano i giochi che i bambini e i ragazzi di una volta praticavano in assoluta libertà, al parco Rauccio si proverà a realizzarne alcuni giocando tutti insieme adulti e bambini. Si scoprirà come ci si può divertire con una scatola di latta, un elastico, una corda o semplicemente correndo alla ricerca delle piante presenti nell’area e a scoprirne colori e profumi. Info: www.vivereneiparchipuglia.it

Al mare in autunno

Cosa si nasconde in spiaggia durante i mesi autunnali? Un passeggiata in spiaggia a piedi scalzi alla scoperta degli oggetti naturali che il mare ci porta a riva per poi iniziare una caccia al tesoro partendo tra le dune passando dalla peschiera lungo le sponde del fiume Morelli. Èquella proposta dal Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere (raduno sabato alle 15.30 al Lido Morelli, nei pressi della Casa del Mare). Riusciranno i nostri piccoli partecipati ad ascoltare il ginepro coccolone, a parlare con i pesci a salvare la spiaggia dai rifiuti e a trovare lo scrigno dei tesori marini? L’evento è organizzato dalla cooperativa Serapia.

Per il sociale – La giostra possibile

Parte da Bari “La Giostra possibile – Insieme possiamo cambiare il futuro dei pazienti SMA”, la campagna nazionale di sensibilizzazione e informazione promossa da Famiglie SMA – Associazione dei genitori dei pazienti SMA (Atrofia Muscolare Spinale).

Fino a domenica 20 ottobre, in corso Vittorio Emanuele II, tutti sono invitati a salire su una vera giostra dell’800 per fare un giro, divertirsi, conoscere meglio le Famiglie SMA e contribuire ad avvicinare il giorno in cui per i bambini con questa malattia salire su una giostra non sarà più un sogno.