Eventi per il fine settimana in Puglia col FAI e la campagna #salvalacqua

Sono le Giornate FAI d’Autunno 2018 a monopolizzare gli eventi per il fine settimana in Puglia: passeggiate tra natura e arte, con il filo conduttore dell’acqua

Eventi per il fine settimana in Puglia: quest’anno il FAI promuove la campagna #salvalacqua per sensibilizzare i cittadini sul valore di questa risorsa preziosa ma sempre più scarsa. Per questo motivo molti percorsi previsti dalla campagna avranno come filo conduttore l’acqua e, tra i siti visitabili, ci saranno numerosi mulini, dighe, cisterne, acquedotti e depuratori.

Eventi per il fine settimana in Puglia: Acqua come Acquedotto Pugliese

Intanto l’Acquedotto Pugliese apre le sorgenti a visite guidate programmate sia sabato 13 che domenica 14 ottobre. Le sorgenti dei siti di Acquedotto Pugliese aperte alle visite sono, con la Sorgente Madonna della Sanità di Caposele (AV), anche la Sorgente Peschiera Pollentina in Cassano Irpino (AV) e l’Impianto di potabilizzazione in Conza della Campania (AV). A Caposele (Av), alla Sorgente Madonna della Sanità, ci si ritrova nella Galleria Rosalba, dal nome dell’ingegnere salernitano, Camillo Rosalba, che ideò la possibilità di raccogliere e imbrigliare l’acqua dalla sorgente irpina e portarla nella Puglia “sitibonda”. Acqua che scorre alla velocità di quattro chilometri orari, grazie alla lentissima, progressiva pendenza di un metro a chilometro. Occorrono cinque giorni ai 4.000 metri cubi di acqua al secondo che sgorgano dalla montagna Paflagone a Caposele, in provincia di Avellino, per arrivare a Santa Maria di Leuca (Lecce), dopo aver percorso 384 chilometri.

Acqua come diga di Occhito tra li eventi per il fine settimana in Puglia

Sempre in tema d’acqua, un’altro appuntamento FAI, alla diga di Occhito. Il Consorzio aderisce alla campagna nazionale FAI #salvalacqua e offre una visita inedita alla diga, tra le più grandi in Europa della categoria delle dighe in terra, alimentata dalle acque del fiume Fortore ed i torrenti La Catola, Tappino e Cigno. Oltre ad essere inserita in un contesto paesaggistico di grande valore. Per accrescere l’interesse dei visitatori, è stata allestita una mostra di foto storiche della diga in costruzione.

Acqua come teatro sull’acqua: il Margherita a Bari

A Bari, sull’acqua si erge il Teatro Margherita, primo edificio realizzato a Bari in cemento armato, unico in Europa per la particolare costruzione con il sistema delle palafitte. La delegazione di Bari aprirà al pubblico il foyer e l’ingresso del Teatro.

Acqua come Otranto

La “Domenica nel borgo”, uno degli eventi di ottobre dei Borghi più belli d’Italia, prevede tra le altre cose la possibilità di proporre visite guidate a cura dei ragazzi delle scuole che diventeranno “Ciceroni per un giorno”. Otranto aderisce a questa bella iniziativa proponendo un ricco programma per tutta la giornata di domenica 14 ottobre: percorsi naturalistici, visite guidate, musica, orienteering. Tutti appuntamenti gratuiti. Trekking anche in lingua inglese alla scoperta delle bellezze culturali e naturalistiche; Piazza Castello, Torre del Serpe, Orte, Lago di bauxite e ritorno. Ma anche dei monumenti di Otranto più rappresentativi (Castello Aragonese, Cattedrale, Chiesa bizantina di San Pietro, borgo antico) a cura dei bambini delle scuole di Otranto. Sia mattina che pomeriggio c’è la possibilita di visitare il Faro di Palascia. A cura dell’Università del Salento. E la sera allietata da musica e concerti.

Eventi per il fine settimana in Puglia: Famiglie al Museo, Giornata Nazionale

Ma domenica 14 ottobre ricorre anche la Giornata Nazionale delle Famiglie al museo 2018. Nova Apulia organizza al Parco Archeologico di Monte Sannace attività ludiche e manuali con bambini e ragazzi. Mentre genitori ed adulti, contemporaneamente, saranno guidati dal direttore del Parco archeologico alla scoperta dell’antica città di Thuriae.

Al Museo Nazionale Archeologico/Castello di Gioia del Colle (nella foto), invece, bambini e ragazzi avranno la possibilità di conoscere due artisti di fama internazionale con i Cartoons di Matì e Dadà, partecipare a laboratori creativi e divertirsi con attività ludiche. Anche in questo caso, i genitori e gli adulti saranno guidati dal personale Educativo del Museo alla scoperta del patrimonio archeologico, storico-artistico del Museo Nazionale e Castello Normanno-Svevo di Gioia del Colle .

Tutto gratuito. Info: bookshop Nova Apulia Gioia del Colle tel. 080 3491780.

Bari, tutti al Parco Gargasole, ex caserma Rossani

A Bari, sabato mattina una forma di giardinaggio condiviso con attività di innaffiatura partecipata: un addetto della Multiservizi è a disposizione al Parco Gargasole per fornire ai volontari tubi e boccioni per dare acqua alle piante.

E domenica “Evviva lo sport!”; una mattinata di benessere psicofisico dedicata agli over 50. L’open day, a cura del CONI Bari con il supporto del Municipio 2, prevede training cognitivo, ginnastica posturale, danze popolari, momenti di informazione sulla prevenzione del diabete con l’associazione Diabetici Baresi Onlus e misurazioni della glicemia pre e post attività di cammino.