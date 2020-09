Eventi di Carnevale tra carri green, social trekking e passeggiate ecologiche

È Carnevale e anche il fine settimana viene animato da feste in maschera, sfilate e carri allegorici, con un occhio puntato alla sostenibilità ambientale

Carnevale Popolare

Sabato 22 febbraio dalle 15:30 da Piazzale Bologna a Lecce prende il via la sesta edizione del “Carnevale Popolare”, organizzato dall’associazione Baraonda, in collaborazione con Arci, Villeggiatura in panchina e Storie cucite a mano – progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa.

La parata, sul tema “Tutti Diversi! Tutti Uguali!”, animata dalla musica della street band “Ombrass”, che spazia dalla rumba balcanica al reggae, dallo ska al funky, proseguirà sino a Piazzale Cuneo nel cuore della 167, nella periferia del capoluogo salentino.

Dalle 10, sempre in Piazzale Bologna, i “Community Worker” di Storie Cucite a Mano proporranno un laboratorio aperto a tutti di costruzione di maschere e addobbi per la parata. L’appuntamento rientra nelle attività promosse in questi mesi dall’associazione Fermenti Lattici, responsabile territoriale del progetto, dal Comune di Lecce e dalla Parrocchia San Giovanni Battista, finalizzate a facilitare la nascita di una comunità di famiglie che insieme realizzino piccoli interventi di rigenerazione sociale già in atto nel vasto quartiere cittadino.

Eco – carrelli

Una grande festa, per i bambini è in corso al Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta in occasione del martedì grasso.

I bambini sfileranno nei corridoi della galleria con i carrelli eco-allegorici da loro realizzati che rimarranno in mostra in piazza Ottagono, nel cuore del Gran Shopping.

Si tratta di vere opere d’arte: i carrelli, che di solito vengono utilizzati per la spesa all’interno del centro commerciale, sono stati “vestiti” di abiti coloratissimi, realizzati con bottiglie di plastica, carta e rotoli di cartoncino, scatole di latta, persino grucce e imbuti. Ciascun carrello è legato ad un tema differente, ma tutti a sfondo ecologico: dalla corretta raccolta differenziata al riutilizzo di oggetti che non si usano più, dallo spreco di cibo all’inquinamento selvaggio. Fra i carrelli più gettonati quello con il volto di Greta Thunberg e inerenti al problema “ArcelorMittal” di Taranto.

Ma ciò che emerge maggiormente è la preoccupazione dei bambini per il futuro del nostro mare e delle specie marine. I carrelli più significativi verranno votati domenica 23 febbraio dalle 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30. L’iniziativa è coordinata da Pippoparty in collaborazione con ScartOff di Barletta, eco-bottega che si occupa proprio di riutilizzo di materiali usati e che in occasione del martedì grasso promuoverà il “Gran Galà di Carnevale” per i giovani ospiti del Gran Shopping Mongolfiera. L’obiettivo è stimolare bambini e ragazzi a nuove idee per il recupero di oggetti “scartati” che potrebbero inquinare campagna e città, mari, fiumi e laghi, boschi e montagne, e quindi rovinarne la bellezza. Lo spettacolo è un’esilarante avventura di personaggi allegri e divertenti disposti a tutto pur di non essere buttati.

Carnevale “veneziano”

Anche quest’anno Fasano a Carnevale diventa un “distaccamento” di Venezia grazie al carnevale d’epoca la manifestazione promossa dall’Associazione Fasanofotografica di Mauro Martellotta. Domenica 23 febbraio, il centro cittadino sarà infatti animato da bellissime maschere e costumi in stile veneziano che faranno respirare anche tra le stradine lastricate di chianche di Fasano la magica atmosfera sofisticata è un po’ ruffiana che si vive tra le calli e campielli della Venezia carnevalesca.

“Fasano carnevale d’epoca” si svolgerà a partire dalle ore 18:30 articolata in tanti momenti di musica, spettacolo e sfilate.

Madre Nostra

Appuntamento a Teana (Potenza) domenica 23 febbraio per il giornalista-viaggiatore pugliese Lorenzo Scaraggi, protagonista di un lungo tour di presentazione del documentario “Madre Nostra” per cui ha da poco ricevuto il premio come miglior regista all’Italian Film Days di Cipro. Alle 17 nella Sala Multimediale Marino di Teana (Largo Edificio 1, accesso libero) ci sarà la proiezione dell’opera – prodotta da Fondazione CON IL SUD e Apulia Film Commission attraverso il Social Film Fund Con il Sud – in cui Scaraggi racconta, fra orti sociali, terre confiscate alla mafia e comunità di recupero, storie di agricoltura come occasione di redenzione. All’incontro con il regista parteciperanno il presidente della Pro Loco Teana Vincenzo Salvo, il presidente di Libera Basilicata Gerardo Melchionda e la direttrice di Lasiritide.it Mariapaola Vergallito.

“Madre nostra” è un reportage on the road diventato documentario di 52 minuti in cui il 43enne reporter di Bitonto (Bari), in giro per la Puglia con il suo camper Vostok100k del 1982, raccoglie storie e testimonianze di riscatto sociale. Quattro tappe: “Il Trullo sociale” a San Michele Salentino (Brindisi), “Semi di vita” a Bari, “Pietra di scarto” a Cerignola (Foggia) e “Spazio Esse” a Loseto (Bari). Tutte con un filo conduttore: l’agricoltura come via per la redenzione in una terra troppo spesso al centro dell’attenzione per piaghe come la xylella e il caporalato.

Le bande musicali

La magia delle bande musicali di paese appartiene alla storia d’Italia. Gli ottoni luccicano, riflettono la luce del sole, e restituiscono alla piazza e alle strade un’atmosfera di partecipazione collettiva, di festa, che attraverso la musica dà una colonna sonora alle ricorrenze più sentite, al patrimonio d’identità e appartenenza che si rinnova da secoli ad ogni grande occasione. Ma la banda musicale non è soltanto questo: è la prima opportunità, per tanti giovani della provincia italiana, di essere affascinati dalla musica e di essere poi educati e formati musicalmente.

E’ da queste premesse che domenica 23 febbraio, da Bovino, alle ore 16 prenderà il via “Piano di Banda”, progetto di Cesare Dell’Anna, musicista bandista per biografia, formazione e passione, conosciuto e apprezzato in tutta Italia e nel mondo. L’iniziativa è parte di FineConfine, progetto finanziato nell’ambito dell’Avviso pubblico “Periferie al centro”, intervento di inclusione culturale e sociale della Regione Puglia, Assessorato all’Industria Turistica e Culturale e Assessorato al Bilancio e programmazione unitaria, Politiche Giovanili, Sport per tutti coordinato da Teatro Pubblico Pugliese. Dell’Anna porterà a Bovino, Candela (22 marzo), Monteleone di Puglia (26 aprile), e Orsara di Puglia (24 maggio) la musica e la magia delle bande musicali. Lo farà attraverso una serie di seminari che condurrà in collaborazione con il Complesso Bandistico “Santa Cecilia” Città di Orsara di Puglia.

Social trekking

Prenderà il via a Nardò (Lecce), la nona edizione nazionale del Social Trekking. Un appuntamento che è ormai una collaudata tradizione. Il Social trekking nasce da un’idea della cooperativa toscana Walden Viaggi a piedi, che proprio quest’anno compie 10 anni nel settore dei viaggi sostenibili e responsabili (tant’è che nel 2013 ha ricevuto il prestigioso premio Green Travel Awards). Ad affiancare Walden nell’organizzazione di questo evento vi sarà Avanguardie, realtà locale attivissima nel settore escursionistico ed ambientale. Numerosi anche i soggetti pubblici e privati che patrocineranno l’iniziativa, tra cui le municipalità dei due centri salentini ospitanti.

Le giornate del Social Trekking sono inziate alle 15,30 di venerdì 21 in Piazza del Castello a Nardò, con delle camminate per conoscere il centro. Sabato invece,una lunga camminata verso il mare ed il parco di Portoselvaggio, mentre nel pomeriggio il clou saranno i percorsi a sorpresa nel centro di Nardò. La domenica vi sarà il trasferimento a Lecce a cura del comune di Nardò per un trekking urbano nel capoluogo salentino. La serata di sabato avrà invece luogo attività culturali quali conversazioni sul viaggiare consapevole, sul territorio (in particolare quello ospitante salentino) nonché occasioni di svago quali cene, cabaret e danze.

Per chi volesse approfittare dell’occasione, il lunedì successivo al social trekking, il 24, avrà inizio un viaggio a piedi lungo la Via francigena salentina, a cura della cooperativa Walden e condotto dall’esperta guida ambientale di Avanguardie, Emanuela Rossi. Informazioni e prenotazioni al link www.socialtrekking.it/

Hell in The Cave

Aperture straordinarie alle Grotte di Castellana (Ba) in occasione del Carnevale 2020. Da sabato 22 a martedì 25 febbraio, il complesso carsico pugliese amplia notevolmente il ventaglio delle visite guidate, così da offrire più occasioni ai visitatori di scoprire uno tra i principali attrattori turistici pugliesi.

Dal 22 al 25 febbraio, quindi, sarà possibile visitare le grotte durante tutto il giorno, anche nel pomeriggio. Sarà possibile partecipare alla visita completa, itinerario di 3 km e della durata di circa 120 minuti che conduce alla splendente Grotte Bianca, alle ore 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00 e 16:00. La visita parziale, più breve (lunghezza 1 km e durata circa 50 minuti) e che non prevede il passaggio nella Grotta Bianca, si svolgerà alle ore 13:00 e alle 17:00.

Sabato 22 febbraio, inoltre, sarà possibile abbinare alla visita delle grotte anche lo spettacolo stanziale Hell in the Cave, rappresentazione dell’Inferno di Dante nelle viscere della terra. Per l’occasione si potrà acquistare un pacchetto scontato che prevede la visita completa delle grotte alle ore 18:00 e lo spettacolo alle ore 21.00 (prenotazioni via mail a segreteria@grottedicastellana.it).

Ulteriori informazioni sulle Grotte di Castellana sono disponibili sui canali social ufficiali e sul sito www.grottedicastellana.it.

Piazza del Baratto

Torna il baratto domenica mattina al parco 2 giugno di Bari, per “scambiare ciò che vuoi, anche solo due chiacchiere”.

Tutto potrà essere scambiato, purché funzionante e in buono stato, senza alcun passaggio di denaro, ma con il dono di tanti sorrisi. Perché il baratto – spiegano i promotori dell’Adirt – è conoscersi e condividere, confrontarsi su di una linea comune, difendere il presente e costruire il futuro, sentirsi uniti pur nella diversità

Passeggiata ecologica

L’organizzazione di Volontariato “Mottola Attiva” in collaborazione con il Comitato Nati nel 1970 – Mottola promuove la prima Passeggiata ecologica del 2020. Appuntamento sabato 22 febbraio alle ore 10.00 all’inizio della via Madonna delle 7 Lampade a Mottola.

Verranno recuperati i numerosi rifiuti abbandonati da gente senza scrupolo lungo il ciglio della strada che porta all’ingresso della antica chiesetta dedicata alla Madonna delle 7 Lampade.

Lettura in punta di dita

In occasione della Giornata Nazionale del Braille, momento di sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti delle persone non vedenti, Parcocittà e la Cooperativa Sociale Louis Braille promuovono “Letture in punta di dita”. È un laboratorio gratuito di lettura e scrittura Braille per le bambine e i bambini dai 6 ai 10 anni (ma anche per i loro genitori) tenuto dagli Amici del Centro diurno per il recupero sociale dei Ciechi Pluriminorati Adulti, che si terrà al Centro Polivalente Parcocittà, a Foggia, sabato 22 febbraio 2020 alle ore 18. La prenotazione è obbligatoria.

Il weekend di Parcocittà si arricchirà di altri due appuntamenti: sempre sabato, ma alle ore 17, torna il percorso di Yoga bimbi, il corso di Yoga dell’età evolutiva per bimbi dai 6 ai 13 anni che li porterà alla scoperta del loro potenziale come già accaduto nei due precedenti appuntamenti.