Escursioni e passeggiate per tutti i gusti nell’ultimo Ecoweekend di maggio

E’ l’ultimo Ecoweekend di maggio prima del lungo ‘ponte del 2 Giugno’ che segnerà anche l’avvio della stagione balneare in Puglia. Le condizioni meteorologiche sono favorevoli e ideali per escursioni fuoriporta e , in particolare, per trekking e passeggiate. E ce n’è per tutti i gusti…

Orto Domingo

Nell’ambito della Giornata mondiale della biodiversità, il 28 maggio alle 10 appuntamento all’Orto Domingo – orto urbano della città di Bari. Tra i protagonisti della giornata, Maria Panza su Bd e gli indispensabili servizi ecosistemici e Girolamo Russo su Biodiversità: il ruolo che ricopre nel settore agroalimentare.

Merenda nell’Oliveta

Un’occasione per immergersi da pomeriggio a sera nel paesaggio olivicolo e trascorrere qualche ora all’aria aperta all’insegna del relax e del divertimento. Sabato 27 maggio anche a Castellana Grotte si fa “Merenda nell’Oliveta”, grazie a una iniziativa dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, promossa dal Comune.

Il ritrovo è alle 16 presso Frantoio Rotolo in Strada Comunale Cucumo, alle 16:30 inizio della passeggiata verso il campo situato in Strada Comunale Conzane, alle 17 performance teatrale a cura della Compagnia Amici Nostri. alle 17:30 laboratori per bambini e attività per adulti e alle 18:30 ritrovo e merenda comune. Info 3341439920.

Trekking sulla Selva

In zona Fasano i promontori della Selva si innalzano come uno spartiacque tra ambienti e ed eco zone molto diverse. Scalando la collina è possibili fare un viaggio verticale, un’ascensione non impegnativa ma che concede uno sguardo sul sorprendente modo in cui gli ecosistemi cambiano. E’ questo il senso di Beyond the hill, il Trekking della Selva in programma sabato 27 maggio. Attraverso roccia, terra, grotte e fitto bosco, il visitatore si spinge fino ai grandi panorami della selva con il verde dei boschi sotto e l’azzurro del cielo sopra. Un trekking da non perdere che bilancia bellezza e senso di sfida adatto a tutti. Info: pugliatrekking.com.

Open days Monti Dauni

Torna per la seconda edizione il Festival del Turismo Rurale itinerante dei Monti Dauni. Quest’anno i borghi ospitanti sono Candela, Deliceto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia e Rocchetta Sant’Antonio, lungo cui si snodano i 5 itinerari tematici basati sui sensi (gusto, olfatto, tatto, vista, udito).

Sono più di 80 le esperienze proposte, la maggior parte delle quali replicate su più turni: si va dalle degustazioni e laboratori enogastronomici dell’itinerario Gusto, alle attività sportive en plein air (cicloescursioni, trekking, flow fit, yoga, spartan system, etc…) dell’itinerario olfatto.

Il tatto è dedicato ai laboratori e alle dimostrazioni dell’artigianato locale, mentre la vista è ricca di visite guidate ed esperienze immersive. Infine l’itinerario dell’udito è dedicato a performance sonore e concerti.

I programmi delle attività di ogni borgo ospitante e le schede inerenti ad ogni esperienza proposta sono consultabili dal sito web www.visitmontidauni.it, da cui è possibile prenotare le esperienze gratuite.

Erbe da bere

Un’escursione tra orti sociali e fioriture nobili, con racconti, suoni, cibo e bevande con erbe selvatiche. Sono Erbe da bere a Melpignano: sabato 27 maggio il borgo guidato da Valentina Avantaggiato propone un originale itinerario nella natura. Una passeggiata di 3 ore con racconti, canti e degustazione nell’aia nella Pineta Longa con Salvatore Gervasi e Mariella Salierno e visita con la guida Paola Russo del giardino del Palazzo Marchesale ed esperienza “Erbe da bere” con Il Giardino sotto il Naso e i loro drink selvatici. Info 3277128024.

“Legni di mare”

Dal 28 maggio fino al 4 giugno, al Faro Borbonico, potrà essere visitata la mostra fotografica della socia Antonella Berlen, dal titolo “Legni di mare”. Il Faro sarà aperto alle visite nei giorni 28 maggio, 2 e 4 giugno, dalle 11 alle 13 e dalle 17,30 alle 19,30. Ingresso libero dal Varco della Vittoria.

In escursione con gli astri

Per domenica 28 maggio l’associazione Murgia Enjoy propone un nuovo appuntamento escursionistico-culturale al quale parteciperà la socia Alessia Praitano che, grazie alle sue competenze, arricchirà l’incontro con nozioni sull’astrologia.

L’incontro dei partecipanti è previsto sul piazzale del Convento di Cassano alle ore 9:00 del 28 maggio. Info: www.murgiaenjoy.it

Passeggiata archeologica

Domenica 28 maggio Angelo Galasso di Tarantoindiretta e il professor Nello De Gregorio dell’associazione Nobilissima Taranto organizzano una passeggiata archeologica alla scoperta del Cristo Redentore di Martina Franca.

Si gode non solo del paesaggio mozzafiato ma si ammira una meravigliosa statua alla cui base ci sono formelle decorative che raffigurano alcuni degli episodi principali della storia del Cristianesimo. Appuntamento in piazza Fontana da cui è prevista la partenza. Info 3405538931.

Il futuro di Herdonia

Si terrà il prossimo 27 maggio dalle ore 15,30 presso la Biblioteca Comunale di Ordona l’evento partecipativo promosso dal Comune di Ordona in sinergia con Learning Cities, impresa specializzata in processi di rigenerazione culturale e turistica, incentrato sul Museo HERMA. L’iniziativa è rivolta a soggetti che si occupano di gestione e valorizzazione di musei e luoghi della cultura nonché ad imprese ed organizzazioni dei settori della cultura e creatività, compresi quelli turistici, artigianali e artistici, affinché si pongano le basi per la co-progettazione di attività ed interventi che possano rappresentare la futura offerta culturale del Museo HERMA. Info: www.learningcities.it

Cantine Aperte

Sabato 27 e domenica 28 maggio 2023 torna ‘Cantine aperte’, l’evento enoturistico più atteso dagli appassionati del vino. Le cantine aderenti al Movimento Turismo del Vino Puglia aprono i battenti ai wine lovers per far conoscere e promuovere il prezioso “nettare di Bacco” con un ricco programma che prevede escursioni tra vigneti, bottaie e impianti produttivi, degustazioni di vini in compagnia dei vignaioli ed eventi culturali, yoga in vigna e concerti.

L’accesso alle cantine è gratuito, e per alcune aziende su prenotazione. L’acquisto del calice in vetro marchiato Movimento Turismo del Vino Puglia con la sua tasca porta calice dell’odierna edizione di Cantine Aperte (il costo è di 5 euro) dà diritto ad una degustazione di benvenuto in tutte le cantine visitate. Ciascuna cantina aderisce con un proprio personale programma che si potrà visionare su mtvpuglia.it

Il suono degli alberi

Una passeggiata esperienziale nella Murgia per svelare il canto degli alberi. Domenica a Quasano (Toritto), dalle 10 si percorrono 4 km per inoltrarsi in un bosco e ascoltare la musica prodotta da diversi alberi, arbusti e fiori della Murgia. Accompagnati dagli esperti di Essere Terra si potrà scoprire il mondo segreto delle piante e aumentare la capacità percettiva e imparare a sentirvi parte consapevole della rete interdipendente della vita. Info 3204481666

Biolab a Torre Canne

Biolab al Faro di Torre Canne. Domenica 28 maggio, partendo dalla spiaggia, si va alla scoperta di tanti tesori, come conchiglie, parti di animali e piante, le alghe più strane che il mare porta sulle spiagge del Parco Regionale delle Dune Costiere dopo le mareggiate. Ci si sposta poi all’interno del Faro di Torre Canne, dove svolgere un laboratorio didattico di biologia marina dedicato ai cetacei e ad altre creature marine, guidati da Eleonora la nostra biologa marina. Info: 3484966368

Passeggiata letteraria

Un’escursione letteraria nel bosco dell’Incoronata per leggere insieme ad alta voce in tappe itineranti. È il nuovo appuntamento organizzato dal Presidio del Libro di Foggia RivoltaPagina, in programma domenica 28 maggio per promuovere la lettura in modo originale e divertente.

Si parte alle ore 10 nell’area picnic, con arrivo al fiume Cervaro alle ore 12.15. Un totale di circa 1,7 km, in gran parte pianeggiante. Previste quattro tappe intermedie, con la lettura di brani su temi ambientali. Altre letture saranno condivise dai partecipanti, una volta arrivati a destinazione, lungo il fiume, dove si sosterrà per la pausa pranzo al sacco, con l’accompagnamento di prodotti messi a disposizione dalla bottega Centonove/Novantasei, sponsor dell’iniziativa. Nel pieno rispetto della sostenibilità, si consiglia di utilizzare solo eco-stoviglie, rigorosamente non di plastica usa e getta. Prima del rientro, tutti i partecipanti provvederanno alla raccolta differenziata dei rifiuti. Rientro previsto intorno alle ore 15.00, con ripartenza verso casa intorno alle ore 16.00. Info: presidiofgrivoltapagina@gmail.com

Il naso rosso

Torna anche a Bari La Giornata del Naso Rosso, un momento per trasmettere il messaggio della clownterapia e raccogliere fondi dedicati alla formazione di base, a quella specialistica e alle missioni all’estero.

L’appuntamento con i clown di Vip ODV Bari “I colori del sud” è per domenica 28 maggio all’interno del Parco 2 Giugno. Dalle ore 9:00 alle ore 17:00 si alterneranno momenti di intrattenimento, di informazione e sensibilizzazione: dal picnic tra i nasi rossi alla gara di ballo, dal momento “raccontastorie” al “truccabimbi”. L’evento si sposterà successivamente per le vie del centro e dalle 19 alle 20, dalla Chiesa di San Ferdinando a Piazza del Ferrarese i volontari di Vip Bari saranno accompagnati in parata dai percussionisti “Bandita”.

Torre Pozzelle

Uno spettacolare paesaggio sul mare blu che si confonde con il cielo, dune sabbiose, ginepri secolari, spiagge nascoste ed insediamenti umani antichi come la nostra storia ma che spiccano come un simbolo sulla scogliera. E’ in questo ambiente, a Ostuni, che si articola il Trekking a Torre Pozzelle. Un trekking in una atmosfera magica alla scoperta di un territorio e di un ecosistema vario che condurrà su una delle coste più wild della nostra terra per godere insieme di un paesaggio esclusivo tra mare e pietra. Info pugliatrekking.com