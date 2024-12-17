Esce “Qualità della vita 2024”, la classifica delle province dove si vive meglio

Bergamo è al primo posto della classifica “Qualità della vita 2024”, che traccia una fotografia approfondita delle province italiane dove si vive meglio

Nell’indagine sulla “Qualità della vita” del Sole 24 Ore occorre scorrere la graduatoria fino ad arrivare alla 65ma posizione per trovare la provincia di Bari, prima città pugliese che, in ascesa, guadagna ben quattro posizioni rispetto allo scorso anno. Al 72mo posto c’è quella di Lecce, all’86mo Barletta – Andria – Trani, all’89mo Brindisi, 94mo posto per la provincia di Taranto e fanalino di coda per Foggia in 99ma posizione.

É una graduatoria che vede posizionarsi ai primi tre posti le province di Bergamo, Trento e Bolzano e, in generale, tutto il Nord e il Centro Italia, mentre il Sud rimane fanalino di coda, nell’ultima parte della classifica, con Reggio Calabria in maglia nera all’ultimo posto preceduta da Napoli e Crotone, ma ci sono segnali positivi.

Dalla posizione 83 del ranking in poi è una sfilata di territori del Sud: città metropolitane come Catania (83ª), Messina (91ª), Palermo (100ª) e Napoli (106ª), ma anche realtà decisamente meno urbanizzate come il Sud Sardegna (93ª), le province di Enna (97ª) e Cosenza (102ª). Tra i peggiori piazzamenti dei territori del Nord, invece, si segnalano due province liguri: Imperia (79°), preceduta da Savona (69ª).

Se dalla fotografia il Mezzogiorno sembra un malato cronico, alcuni dati evidenziano però un cambio di marcia: il trend del Pil pro capite che premia Palermo, Caltanissetta e Nuoro; il valore tendenziale delle presenze turistiche, con Isernia, Frosinone ed Enna a registrare i valori più elevati. L’aumento dell’attrattività sul piano economico, si accompagna a una maggiore accessibilità sul fronte dell’affitto o acquisto di immobili e a una minore inflazione, creando condizioni potenzialmente favorevoli per il futuro.

Gli indicatori utilizzati per costruire le sei macrocategorie

L’indagine della “Qualità della vita” ha preso in esame 90 indicatori, suddivisi in sei macrocategorie tematiche: ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia, società e salute, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero. Ogni macrocategoria è composta a sua volta da 15 sotto-indicatori che consentono di misurare molti aspetti del benessere, che indicano punteggi intermedi (per ciascuno dei 90 indicatori, mille punti vengono dati alla provincia con il valore migliore e zero punti a quella con il peggiore).

Ciascuna delle sei macro-categorie di settore ottiene una graduatoria determinata dal punteggio medio riportato nei 15 indicatori, ciascuno pesato in modo uguale all’altro (1/90) e, infine, la classifica finale è costruita in base alla media aritmetica semplice delle sei graduatorie di settore.

Le posizioni in classifica delle province pugliesi: le migliori tra quelle del Sud

Tutti i piazzamenti in graduatoria hanno “performance” migliori e peggiori che spiccano numericamente, ad esempio la provincia di Bari è prima in classifica per Indice di Clima ma 102ma per furti di automobili, la provincia di Lecce (che perde una posizione rispetto allo scorso anno) è al quarto posto per Energia elettrica da fonti rinnovabili (Incidenza eolico, fotovoltaico, geotermico e idrico) ma scende al 103mo posto per Aree Protette, Barletta-Andria-Trani é in classifica per Indice della solitudine (Persone sole in % sul totale dei nuclei) ma 107° in classifica per Furti di autovetture. La provincia di Brindisi guadagna ben 11 posizioni in classifica ottenendo un quarto posto nell’indicatore di Consumo di farmaci per depressione (un buon risultato) ma 106° in classifica per Densità di tutti gli impianti fotovoltaici, un tema molto scottante e quanto mai attuale.

94mo posto per la provincia di Taranto, che guadagna tre posizioni, 8° in classifica per Indice della solitudine e bassa posizione (105ma) per l’indicatore Raccolta differenziata. Chiude la classifica regionale della Puglia la provincia di Foggia che ha comunque il merito di avanzare di otto posizioni: risulta avere una performance positiva per consumo di farmaci in depressione (primo posto), ma é 107° in classifica per Mortalità stradale in ambito extraurbano.

Ancora più nel dettaglio

Prendendo i singoli posizionamenti delle città pugliesi nelle sei macrocategorie, si nota che la provincia di Lecce è ventesima nell’indicatore “Ambiente e servizi” avendo punte di eccellenza in Efficienza delle reti di distribuzione dell’acqua potabile, Energia elettrica da fonti rinnovabili e Illuminazione pubblica sostenibile, è però al 95mo posto in “Cultura e tempo libero” perché c’è poca partecipazione elettorale, scarsa Copertura alla rete Gigabit e pochissime aree protette che, vista la zona, dovrebbero essere senz’altro molte di più.

La provincia di Bari brilla invece nella macrocategoria di “Cultura e tempo libero” con molte offerte culturali, buon clima, aree protette e buona accessibilità ai servizi essenziali ma dovrebbe fare di più in Giustizia e sicurezza perché i procedimenti civili durano troppo e ci sono molti incendi e furti di automobili, oltre che riciclaggio e impiego di denaro.

Brindisi è al penultimo posto in Cultura e tempo libero: quasi nulle le aree protette, poche le piscine e centri di benessere, bassa offerta culturale. Non brilla in nessuna delle macrocategorie ma si può dire che va meno peggio in quella di Giustizia e sicurezza perché sembra avere pochi furti con destrezza, con strappo e rapine in pubblica via.

Anche Barletta-Andria-Trani non sembra brillare particolarmente: si posizione male in Ricchezza e consumi perché ha molti Pensionati con reddito pensionistico di basso importo, scarse riqualificazioni energetiche e molte famiglie che denunciano un ISEE basso, a metà classifica per Demografia e società per il primo posto per Indice solitudine, basso quoziente di mortalità.

La provincia di Foggia ha livelli di classifica molto alti, così come quella di Taranto perché, nonostante il miglioramento delle loro posizioni, hanno pochi indicatori che riescono ad arrivare a metà classifica.

In definitiva le provinci della Puglia sembrano discostarsi dalle altre regioni del Sud Italia, riuscendo ad ottenere l’obiettivo di risultare le prime province del Sud.