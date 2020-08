Energie rinnovabili: qual è il futuro del petrolio? E il nostro?

Le stime dicono che finirà presto, ma le alternative non sono funzionali ed economiche. L’inquinamento provocato dal petrolio sta accelerando la ricerca.

Il petrolio è un elemento fondamentale per la nostra civiltà. Tutta la nostra giornata è scandita e organizzata dalle innovazioni tecnologiche derivate dall’uso del petrolio. Il progresso da esso scaturito ha fatto fare all’umanità un grande passo avanti in meno di due secoli, sia da un punto di vista storico, scientifico, sociale, economico, culturale e politico. Ma un giorno, il petrolio finirà. Alcune stime parlano di 20 anni, altre 40, altre 70. I dati sono incerti perché i Paesi produttori, per ovvie ragioni, non forniscono dati corretti. Per cui, il passaggio ad una nuova fonte energetica è doveroso. Ma è ora anche necessario, perché in 200 anni l’uomo ha avvelenato, in maniera quasi irreparabile, il mondo con il petrolio.

Ma perché è così importante per noi? Lo abbiamo chiesto a Massimo Nicolazzi, avvocato, conosciuto in tutto il mondo per la sua esperienza quasi quarantennale nel settore dell’energia, con ruoli apicali in ENI, AGIP, Lukoil, Centrex e Gazprom, nonché docente universitario di Economia delle Fonti Energetiche all’Università di Torino e autore di numerose pubblicazioni in materia di energia e geopolitica.

Dott. Nicolazzi, lei ha presentato poche settimane fa a Conversano, nell’ambito di Lectorinfabula, un libro dal titolo Elogio del petrolio. Perché questo titolo?

«I combustibili fossili sono stati la fonte e il motore di quello che è successo al mondo come moltiplicazione sia di popolazione che di ricchezza, a cominciare dalla rivoluzione industriale inglese per arrivare poi alla piena petrolizzazione del Secondo Dopoguerra e degli ultimi 50 anni del’900. Da un miliardo di esseri umani, in 10 anni siamo diventati 7 miliardi. Se togliamo i fossili dall’equazione, probabilmente non avremmo visto niente di tutto questo. Dopo l’elogio storico c’è l’elogio funebre, che non sarà gratis e non potrà essere per domattina».

Dunque, non ci libereremo tanto presto del petrolio. Ma pare proprio che dovremo farne a meno. E allora, cosa ci sarà dopo il petrolio?

«Il problema è “riusciremo a sostituirlo con qualcosa di altrettanto efficiente, con qualcosa che in qualche modo non ci faccia tornare indietro dal punto di vista della disponibilità di energia?”. Questo è essenzialmente il tema di come avanzerà la tecnologia nei prossimi anni. Oggi i fossili continuano ad essere più efficienti. Il problema è che le emissioni stanno seriamente mettendo a rischio la vita sul pianeta, quindi dobbiamo trovare un modo per toglierceli il prima possibile. Non sarà facile».

Che tipo di società potrebbe essere quella senza il petrolio?

«Non lo so. Nella storia, ogni cambiamento di addomesticamento dell’energia ha cambiato il modello sociale. La storia umana ce lo insegna. L’unica cosa certa è che saremo di più. Saremo 9 miliardi, continuerà l’urbanizzazione, vivremo sempre più in verticale, per ragioni di spazio, e concentreremo in loco la produzione di energia elettrica, perché ci sarà poco spazio per produrla. Il cambiamento ha cambiato anche le forme della politica. Se la democrazia che conosciamo sopravviva alla transizione, sarà un bello spettacolo da vedere».

Una società che si basa sulle fonti energetiche alternative o su quella che oggi, l’elettricità, è considerata la fonte energetica più pulita, che tipo di evoluzione potrebbe avere?

«Innanzitutto, l’elettrico è un vettore, non una fonte. La bellezza dell’elettrico è che si può farlo con il carbone, con il petrolio, con il gas, con le rinnovabili, con qualunque cosa. Una società che vuole viaggiare con le rinnovabili ha bisogno di risolvere alcuni problemi tecnici. Il più importante è lo stoccaggio economico ed efficiente di energia elettrica per superare i temi dell’intermittenza. Oggi, l’energia eolica la produci se c’è vento, lo stesso il fotovoltaico con il sole, e non abbiamo ancora dei sistemi di accumulo che ci consentono di mettere tutto sulla rete, anche se si stanno facendo molti progressi. Questo avanzamento tecnologico detterà i tempi della transizione».

Con le fonti energetiche alternative, come potrebbe trasformarsi l’aspetto geopolitico del mondo?

«Se diminuisce la rendita petrolifera, più che un cambiamento di potere tra Stati è abbastanza facile prevedere una tensione sociale fortissima e un ampliarsi delle possibilità di conflitti interni nei Paesi produttori di petrolio. Sarà un processo di progressivo riallineamento dei consumi, anche in funzione dell’economicità delle fonti. Quanti anni ci si metterà? Non ne ho la minima idea, così come non ho idea di come ci ritroveremo, ma credo che già oggi finanza e tecnologia contino molto più del sedere sopra risorse petrolifere».

La costruzione dell’immensa centrale elettrica a energia solare a Dubai nel deserto può essere il futuro dell’energia visto dai proprietari dei grandi pozzi petroliferi?

«La motivazione fondamentale era che i sauditi, avendo pochissimo gas e altissimi consumi energetici, usavano il petrolio per qualsiasi cosa. Un paio d’anni fa, una proiezione ha evidenziato che con l’aumento dei consumi interni, non gli restava più niente da esportare. I Sauditi dunque stanno cercando di fare elettrico senza petrolio avendo in testa di conservare più petrolio da esportare».

Cosa dobbiamo aspettarci dalla tecnologia nei prossimi 5 anni?

«Spero che da qui a 5 anni si facciano progressi decisivi sulle tecnologie di stoccaggio della generazione elettrica. Poi però ci vorranno altri 5 anni per incorporarli nelle reti esistenti».

La carne è stata necessaria per l’evoluzione umana, il petrolio per l’evoluzione tecnologica. Ci mancherà il petrolio come in alcuni casi ci manca la carne?

«Per un ambientalista verde e serio, dovremmo scordare la carne. Ma anche il latte. Le emissioni bovine di gas serra sono in prevalenza “prodotte” dalle femmine da latte. Stiamo parlando di una percentuale a due cifre del totale mondiale di emissioni nell’atmosfera. I maschi di solito vengono macellati da vitelli. Dire che il latte è più nocivo del gasolio è assurdo e incomprensibile. È più facile dire che i fossili sono brutti e sporchi. Si fa a meno di una cosa perché progressivamente non è più economica. Ricordiamo che i gilet gialli sono nati da un aumento della accisa sulla benzina giustificata dal governo francese come carbon tax a favore dello sviluppo delle rinnovabili».

Fridays for Future, un movimento oggi fondamentale per difendere l’ambiente. Cosa può fare nel concreto oggi e quale sarà il futuro?

«Il futuro si gioca nella capacità di trasformare i movimenti in politica. Dovremmo chiederci come si conquista consenso, come dare rappresentanza politica maggioritaria ad una visione del mondo compatibile con l’avvio di una transizione energetica seria».

In una situazione climatica ambientale così grave, come possono convivere Bolsonaro e Fridays for Future?

«Non convivono, vivono in due pianeti diversi, uno fa politica, l’altro fa movimento. Fino a quando quello che fa movimento non impara a fare politica maggioritaria, continueranno a giocare in due stadi diversi».

Il futuro è sempre dei giovani?

«A volte quando diventano vecchi».

