Emissioni odorigene a Monopoli, firmata convenzione tra Regione Puglia, ARPA e Comune

Emiliano e Maraschio: “attività di monitoraggio a garanzia di cittadini e imprese per tutelare la salute di tutti”

Nel pomeriggio a Monopoli è stata sottoscritta la Convenzione tra Regione Puglia, Arpa e Comune di Monopoli per l’implementazione della rete per il monitoraggio integrato, il campionamento e l’analisi delle emissioni odorigene nel territorio comunale di Monopoli.

Tale rete di monitoraggio in continuo di proprietà della Regione Puglia integrerà, sul territorio comunale, quella dei Gestori degli stabilimenti industriali coinvolti nel progetto. Gli aspetti gestionali relativi all’acquisizione, all’elaborazione ed alla valutazione dei dati della presente Convenzione verranno definiti con un apposito Protocollo Operativo.

La Regione Puglia si obbliga a corrispondere entro un mese dalla stipula della Convenzione, per il tramite della Sezione Autorizzazioni Ambientali, ad Arpa Puglia una somma di 73.200,00 euro per l’acquisto di campionatori olfattometrici e centraline meteo.

Il Comune di Monopoli si obbliga a corrispondere ad Arpa Puglia l’importo complessivo di 44.652,00 euro, a titolo di rimborso delle spese sostenute che dovranno essere debitamente documentate e soggette a rendicontazione, per le attività di supporto tecnico-scientifico, per le analisi e per le elaborazioni dati effettuate dall’Agenzia.

ARPA Puglia si obbliga a provvedere, entro sei mesi dalla stipula della Convenzione e a valle del trasferimento delle risorse finanziarie da parte della Regione Puglia, all’acquisizione di tre campionatori olfattometrici e tre centraline meteo da installare ai recettori sensibili. Provvederà inoltre a rendicontare alla Regione Puglia le spese sostenute e alla restituzione delle eventuali somme non liquidate; all’elaborazione delle segnalazioni di molestia olfattiva raccolte dall’applicazione SegnalApp-Odori del Comune di Monopoli, secondo modalità definite nel Protocollo Operativo; alla gestione e alla manutenzione dei campionatori olfattometrici e delle centraline meteo; alla gestione e all’analisi giornaliera dei dati registrati in continuo dagli strumenti (centraline di monitoraggio olfattometrico e centraline meteo) e alla redazione di report trimestrali, completi di eventuali indicazioni sulla correlazione tra i dati elaborati – sia dai sistemi di monitoraggio in continuo installati presso i siti produttivi dai gestori privati, sia a valle delle determinazioni olfattometriche sui campioni prelevati dai campionatori di proprietà regionale – e le molestie olfattive registrate al recettore da inviare successivamente alla Regione Puglia ed al Comune di Monopoli.

Il report di monitoraggio conclusivo – al termine della campagna di monitoraggio – ove tecnicamente possibile sulla base delle informazioni raccolte – dovrà riportare eventuali indicazioni sulle sorgenti potenzialmente responsabili del disturbo olfattivo, anche al fine di individuare ulteriori interventi migliorativi/modalità di gestione dei processi industriali rispetto alle emissioni odorigene da attuarsi attraverso il riesame/aggiornamento del provvedimento autorizzativo dell’impianto individuato; all’analisi dei campioni olfattometrici prelevati a valle dell’attivazione del campionatore sia ai recettori sia al confine degli impianti monitorati oggetto della presente Convenzione.

Il campionamento potrà essere attivato da remoto al raggiungimento di determinate soglie di inquinanti, in funzione del numero di segnalazioni di molestie olfattive registrate dall’applicazione SegnalApp-Odori oppure su comando di ARPA Puglia. Per la durata della convenzione è previsto un numero annuo minimo di quattro determinazioni olfattometriche (comprensive di ritiro campioni, analisi, emissione Rapporti di Prova, consumabili); ulteriori attività analitiche dovranno essere concordate tra gli Enti. Sarà prevista inoltre una campagna di monitoraggio olfattometrico – della durata minima di sei mesi – nell’area industriale di Monopoli già avviata a metà Giugno 2021 con un campionatore dell’Agenzia.

ARPA Puglia si obbliga a supportare il Comune di Monopoli: nell’allestimento del database georeferenziato delle attività osmogene presenti sul territorio comunale, anche mediante attività di ricognizione in campo; nella definizione della proposta tecnica di dettaglio relativa alla strumentazione oggetto della rete di monitoraggio, con particolare riferimento alla definizione della struttura e del perimetro della stessa nonché alle modalità di gestione e analisi dei dati raccolti dai sistemi di misura in continuo; nella definizione degli accordi con i Gestori degli stabilimenti industriali coinvolti nella rete di monitoraggio, al fine di individuare la strumentazione da acquistare con le risorse private; nella definizione del Protocollo Operativo di dettaglio per la gestione dell’intero sistema di monitoraggio, compreso il campionamento olfattometrico e le attivazioni automatiche; nella realizzazione di eventi di informazione alla popolazione degli obiettivi e dei risultati del monitoraggio.

La Convenzione sottoscritta oggi avrà la durata di due anni.