Educazione ambientale nelle scuole: si fa lezione tra mare ed orto

Educazione ambientale nelle scuole si può fare anche nell’orto e nelle riserve marine. Tante le proposte riservate agli studenti pugliesi

L’itinerario di educazione ambientale nelle scuole di Ambient&Ambienti continua e si sviluppa questa volta tra orto e riserve marine.

Educazione ambientale nelle scuole, si fa anche corretta alimentazione e non spreco

L’educazione ambientale nelle scuole inizia con “Giochi di inOrto”, un progetto educativo e ludico ideato dalla Fondazione Bonduelle per sensibilizzare i bambini sull’importanza del consumo di verdura e frutta e non spreco di cibo e risorse. L’iniziativa si rivolge a bambini tra 5 e 12 anni. L’evento si compone di 30 grandi caselle colorate che segnalano il percorso da seguire per raggiungere la meta: la creazione di un vero e proprio orto. In particolare, i piccoli concorrenti, divisi in squadre e guidati dagli animatori, sono coinvolti in giochi interattivi ed attività di preparazione del terreno, semina, cura e raccolta delle piantine. Dopo i positivi riscontri del 2018 a Crema, Morbegno e Mantova, sono già in fase di organizzazione altri eventi in Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana ed Emilia-Romagna.

Educazione ambientale, la Coldiretti Puglia invita a non sprecare cibo e risorse con il decalogo di Campagna Amica

Un spunto di riflessione, a questo punto, sono le cifre fornite dalla Coldiretti Puglia durante la Giornata nazionale contro lo spreco alimentare. In Puglia il cibo buttato supera le 310 mila tonnellate all’anno. Gli sprechi alimentari si verificano per il 54% nel consumo, 21% nella ristorazione, 15% nella distribuzione commerciale, 8% nell’agricoltura e 2% nella trasformazione. Lo spreco, quindi, si può combattere con il decalogo anti-spreco di Campagna Amica. I dieci consigli suggeriscono di fare la lista della spesa, procedere con acquisti ridotti e ripetuti nel tempo, preferire le produzioni locali ed i mercati a km 0, fare acquisti secondo stagionalità dei prodotti, prendere la frutta con il giusto grado di maturazione, separare le diverse varietà di frutta e verdura ed i cibi che si consumano in tempi diversi, controllare sempre l’etichetta, chiedere la doggy bag al ristorante per consumare gli avanzi a casa, cucinare ricette anti-spreco con gli avanzi.

Educazione ambientale nelle scuole, si fa lezione nella Riserva di Torre Guaceto.

Il percorso di educazione ambientale nelle scuole prosegue nella Riserva di Torre Guaceto, un ambiente naturale visitato dai piccoli studenti della scuola elementare e materna della “Quality Schools International” di Brindisi. La prima tappa è stata la spiaggia di Punta Penna Grossa per una lezione pratica di scienze sull’erosione costiera causata dagli agenti atmosferici. La visita è proseguita al Centro recupero tartarughe marine “Luigi Cantoro” che ha offerto la storia degli animali ospiti della struttura e le cause del loro malessere riconducibili all’inquinamento del mare, pesca accidentale o ferimento in acqua.

Educazione ambientale nelle scuole, la formazione continua per diventare operatore del mare e delle acque interne

L’educazione ambientale nelle scuole può anche formare gli operatori del mare e delle acque interne. Queste figure professionali gestiscono le operazioni di pesca e raccolta e prime operazioni del pescato, la navigazione e conduzione dell’apparato motore, monitorano il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, eseguono attività di approvvigionamento, stoccaggio e conservazione delle materie prime e semilavorati ed operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione e stoccaggio dei prodotti. Tali profili professionali possono essere formati con il corso organizzato dall’Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi (ABAP) e destinato a 18 giovani di età inferiore ai 18 anni che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) nell’anno 2017/2018 o negli anni precedenti. Il percorso formativo di tre anni ha una durata di 3.200 ore, di cui 600 di stage presso qualificate aziende del settore. Le lezioni si svolgeranno nelle ore mattutine presso l’ABAP-A.P.S. in Via G. Petroni 15/F, 70124 Bari. La frequenza è obbligatoria. La partecipazione al corso è gratuita. La regolare frequenza ed il superamento degli esami finali daranno diritto al rilascio dell’attestato di qualifica.

Educazione ambientale nelle scuole, 32 classi premiate al concorso del WWF

L’educazione ambientale nelle scuole non poteva che concludersi con la premiazione di 32 classi di scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “S. Pertini” di Martinsicuro (Te). Gli studenti si sono classificati tra le prime 50 classi al concorso Mi curo di te: il gesto di ognuno per il Pianeta di tutti realizzato da WWF Italia in collaborazione con Sofidel, leader mondiale nella produzione di carta per uso igienico e domestico. Si tratta di un progetto educativo digitale molto apprezzato dalle scuole italiane. E’ necessario registrasi su www.educazionedigitale.it/wwf/ per partecipare al progetto e scaricare i materiali didattici.