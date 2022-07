Ecoweekend, tra un lungomare di libri, escursioni e feste di quartiere

E’ un inizio luglio particolarmente caldo e le alte temperature mettono a dura prova cammini e trekking. Il primo Ecoweekend del mese regala comunque dei percorsi guidati in Puglia, ma propone soprattutto rassegne e festival che cominciano a prendersi la scena.

La prima edizione di Festambiente Puglia, l’ecofestival delle questioni pugliesi e della qualità culturale e ambientale dei territori regionali prosegue il suo viaggio attraverso la Puglia con la tappa di Martina Franca il 2 e il 3 luglio, con eventi legati alla scoperta del territorio e alla cura dell’ambiente insieme alla comunità, con incontri, mostre e gli spettacoli di punta affidati al talento di grandi artisti.

Il Centro Visite della Riserva Naturale Regionale Bosco delle Pianelle ospita il 2 luglio, dalle 17 alle 19, una passeggiata dedicata alla scoperta del meraviglioso mondo degli insetti presso il Centro Visite Bosco delle Pianelle. L’evento “T-Shirt bug” proseguirà con un laboratorio di pittura personalizzando la propria t-shirt con il proprio insetto preferito. Alle 19.30 prenderà il via la tavola rotonda istituzionale “La valorizzazione dei borghi e delle aree interne”. Al termine della tavola rotonda verrà assegnato il premio Ambiente e Legalità Puglia, che andrà al Comando della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Taranto. Alle 21 prosegue il Festival con il premio del contest musicale “Festambiente Puglia 2022”, alle 21.45 spazio alla grande musica con il concerto dei Radiodervish.

Domenica 3 luglio, dalle 9.30 alle 13 al via l’escursione guidata “L’incantevole Bosco delle Pianelle” lungo i sentieri del Bosco delle Pianelle per conoscerne la storia fatta di carbonai, briganti e tagliaboschi, gli animali e le piante selvatiche del bosco. Il programma prosegue alle 19.30 con la presentazione del nuovo libro di Roberto Guido “In bici sulla via dei Sassi e dei Trulli” e scoperta delle buone pratiche del cicloturismo con Pietro Chiatante, presidente Cooperativa Serapia, Nunzio Ravazza, Rotary club Martina Franca e Carlo Dilonardo, assessore Assessorato alla Creatività del Comune di Martina Franca. Alle 21.30 la chiusura della tappa con l’appuntamento e le letture con Paolo Panaro. Info festambientepuglia.it

Festa di Quartiere

Per chi resta a Bari sono varie le iniziative. Tra queste, sabato 2 luglio, a partire dalle ore 19, negli spazi del centro polifunzionale comunale Casa delle Culture, è in programma la “Festa di Quartiere”, un’iniziativa aperta alla città e al territorio con l’obiettivo di creare un momento di socializzazione e di conoscenza indispensabile per favorire nuove relazioni e nuova consapevolezza.

Casa delle Culture, in via Barisano da Trani, al quartiere San Paolo, promuove processi di rete e di partecipazione per diventare punto di riferimento per il quartiere e per la città quale luogo di scambio, incontro e conoscenza affinché cittadini italiani e migranti, adulti e minori, possano incontrarsi e condividere esperienze significative e storie di vita diverse per costruire ponti culturali, solidali e inclusivi. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’associazione InConTra di Bari, impegnata da diversi anni in attività di contrasto alla povertà e di aiuto a quanti vivono in condizione di emarginazione e difficoltà, e con l’associazione La Paranza, che si occupa di promozione sociale attraverso il teatro.

Lungomare di libri

Nel capoluogo pugliese il fine settimana ospita anche la seconda edizione di Lungomare di Libri, la manifestazione letteraria che trasforma il capoluogo pugliese in una grande libreria a cielo aperto, prosegue con numerosi incontri e attività nelle location simbolo di Bari, dalla Muraglia al Fortino Sant’Antonio, passando per largo Maurogiovanni per arrivare fino al Teatro Margherita.

La giornata del 2 luglio inizia alle 18.30 in largo Vito Maurogiovanni con un Omaggio a Vasilij Grossman, autore di Stalingrado (Adelphi), con Pietro Tosco, esperto di letteratura russa. Dalle 19 riapre la Terrazza del Fortino Sant’Antonio con l’incontro Le biblioteche colibrì, le biblioteche scolastiche e la formazione alla lettura nelle scuole. Alle 19.30 in Largo Vito Maurogiovanni Bari e la Puglia nelle serie tv per parlare del grande successo di Bari set cinematografico con i registi Alessandro Casale e Luca Miniero, Il filologo Luciano Canfora terrà la sua lectio alle 20 sulla Terrazza del Fortino su Guerra e Pace nel mondo contemporaneo. Introduce l’editore Alessandro Laterza. Dalle 21 nella sala interna del Fortino secondo appuntamento con Ponti e notti di pace. La serata si conclude con Paolo Rumiz, autore di Canto per l’Europa (Feltrinelli) che dialogherà con Annabella De Robertis, ricercatrice IPSAIC (Istituto per lo Studio dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea), alle 21.30, in largo Vito Maurogiovanni.

Domenica 3 luglio alle 18:30 in Largo Vito Maurogiovanni, presso via Venezia 41 “Consigli di lettura dei librai”: tre minuti ogni libraio, un ventaglio di consigli di lettura per un’estate in compagnia dei libri. Nello stesso luogo, alle 19:30 Alessandro Vanoli presenta il suo “Autore di Storia del mare”. Allo stesso orario nell’ala interna del Fortino Sant’Antonio, Francesca Palumbo presenta “Hai avuto la mia vita”.

Alle 20 nella Terrazza del Fortino di Sant’Antonio, Claudio Martelli presenta “Vita e persecuzione di Giovanni Falcone”. Gli appuntamenti sono tutti a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Trentadate

Un viaggio fra narrazioni, voci e orchestre animato da artisti d’eccezione; una rassegna culturale di ampio respiro che intesse relazioni nuove tra musica, arte e teatro. Per meravigliarsi non serve andare lontano: dal 30 giugno al 30 luglio 2022, tutti i Musei, Castelli e Parchi archeologici del Ministero della Cultura – Direzione Regionale Musei Puglia ospiteranno la prima edizione del festival itinerante “Trentadate”

Tra gli appuntamenti del weekend, il 2 luglio alle 20.30 al Castello Angioino di Copertino la compagnia Diaghilev porta in scena Lenòr, di Enza Piccolo, Nunzia Antonino e Carlo Bruni (che cura anche la regia). Allo stesso orario al Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia c’è “Concerto per handpan”, con protagonista Maurizio Rana. Il 3 luglio alle 20.30 al Castello Svevo di Trani “Cammelli a Barbiana”, Don Lorenzo Milani e la sua scuola di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia. Allo stesso orario al Museo Archeologico Nazionale “Giuseppe Andreassi” e Parco Archeologico di Egnazia c’è lo spettacolo “IO che amo solo te”. Leggi qui tutto il programma.

Vieste Magic Festival

Dopo il successo del 2019, è in programma sabato 2 e domenica 3 luglio la seconda edizione di “Vieste Magic Festival”. ancora più ricca di magia e divertimento, con ospiti provenienti da noti programmi televisivi, con rinomati artisti del mondo della comicità magica e di star internazionali. Testimonial d’eccezione sarà Alessandro Cecchi Paone.