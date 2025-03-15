Ecoweekend tra “Paesaggio”, borghi, mandorli e boschi

Un Ecoweekend che guarda alla primavera. Nel fine settimana, sono numerosi gli appuntamenti con escursioni all’aperto e trekking alla (ri)scoperta di colori e sapori di stagione. E non mancano le iniziative legate alla Giornata nazionale del Paesaggio. Ecco la tradizionale carrellata con una selezione di eventi green previsti in giro per la regione

Per segnalare iniziative per i prossimi Ecoweekend è possibile contattare la redazione di Ambient&Ambienti, inviando materiale a redazione@ambienteambienti.it o all’indirizzo di posta elettronica fulviodigiuseppe@gmail.com

Trek a Bosco Quarto

Domenica 16 marzo Trek alla scoperta di Bosco Quarto, esplorando un percorso inedito all’interno di una delle aree naturalistiche più belle del Gargano, contraddistinta da veri giganti di cerri, maestosi carpini bianchi e un rigoglioso sottobosco di agrifogli, a cui si intervallano zone di pascolo caratterizzate dalla presenza di costruzioni rurali tipiche come masserie, muretti a secco che stanno ad indicare una presenza umana costante e importante, di cui oggi ci resta solo la memoria nei racconti dei pastori. Info 3476490082

Dai sentieri dell’acquedotto al bosco

Dopo aver più volte proposto ai soci la visita del parco fluviale di Caposele e delle cascate presenti nei paesi vicini, Murgia Enjoy propone per il 16 marzo, dalle ore 9 alle 13 circa, un percorso escursionistico su un interessante tratto dell’acquedotto a confine con i Comuni di Santeramo, Acquaviva e Cassano delle Murge fino a giungere in un fitto bosco di querce. Con i suoi 500 chilometri circa il nostro acquedotto è il più grande d’Europa e si divide in due condotte storiche: il Canale Principale, da Caposele (AV) a Villa Castelli (BR), che in soli nove anni (1906-1915) riuscì a far arrivare l’acqua a Bari, e il Grande Sifone Leccese, che dal punto terminale del primo giunge fino a Santa Maria di Leuca (LE), dove l’infrastruttura è celebrata con una cascata monumentale realizzata nel 1939 e recentemente restaurata.

Si tratta un “itinerario narrativo” unico nel suo genere che attraversa tre regioni del Sud (Campania, Basilicata e Puglia), mettendo in collegamento alcuni dei luoghi più affascinanti e ancora poco valorizzati della penisola: Alta Irpina, Vulture Melfese, Alta Murgia, Valle d’Itria, Arneo ed entroterra del Salento. Info 3283130450 e www.murgiaenjoy.it

Rudiae

Anche quest’anno il Parco Archeologico di Rudiae aderisce alla Giornata Nazionale del Paesaggio 2025, evento annuale promosso dal Ministero della Cultura per contribuire a promuovere la cultura del paesaggio in tutte le sue forme sensibilizzando i cittadini.

Per l’occasione, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e l’IISS Agrario-Alberghiero “Presta – Columella”, è previsto un turno di visita guidata gratuita alla quale seguirà una degustazione nella sede dell’istituto. Info: info@parcoarcheologicorudiae.it

Cicloesplorando la Via Verde dell’Ofanto

Conoscere le bellezze del territorio della Valle dell’Ofanto, con una ciclo-escursione alla scoperta di un percorso inedito che collega il Parco delle Cave di Cafiero al Ponte Romano sulla Via Traiana, ai tre confini tra San Ferdinando, Canosa e Cerignola. È Cicloesplorando la Via Verde dell’Ofanto, l’appuntamento in bicicletta in programma il 16 marzo da San Ferdinando al Ponte Romano. La passeggiata si concluderà con un pranzo a km0. Info 3293157647

I borghi più antichi

Visita guidata del suggestivo borgo di Ceglie Messapica e di Oria, un borgo intriso tra splendidi edifici storici e bellezze naturali, è una piccola perla dell’entroterra salentino. Domenica 16 marzo si vive una giornata ricca di storia e cultura, riscoprendo luoghi incantanti. Info 3280740855

La ‘perla’ dell’Adriatico

Domenica 16 marzo si va alla scoperta di uno dei più significativi monumenti medievali dell’Italia meridionale in questo tour approfondito di Castel del Monte in Puglia. Le più rilevanti scelte tattiche dell’Imperatore Federico II di Svevia furono elaborate nella città di Barletta, che, dunque, non fu solo luogo per lui importante per via di volontà e sentimenti personali, bensì ebbe nella sua politica un grande spessore organizzativo e strategico. Nel pomeriggio ci si sposta a Trani, la “perla dell’Adriatico” per la magia delle sue opere architettoniche più belle, che sembrano sospese tra cielo e mare. Si visita anche la maestosa Cattedrale romanica di Trani che domina il Mar Adriatico tra Maria Maggiore, nel quale gotico e romanico si fondono e danno vita alla bellezza della struttura. Info 3280740855

Tra mandorli e segreti

Doppio appuntamento targato Gargano Natour. Sabato 15 marzo escursione tra asparagi e mandorli fioriti sulla la Via Francigena, camminando a ridosso della conca carsica di Sant’Egidio, dove da secoli si coltivano mandorli, tra le produzioni agricole storiche più caratteristiche dei centri del Gargano meridionale, e saranno proprio i mandorli in fiore a colorare la nostra mattinata.

Durante la mattinata si faranno delle incursioni libere fuori percorso alla ricerca degli asparagi selvatici che qui crescono in abbondanza.

Domenica 16 marzo, invece, si va lungo sentieri segreti, tra escursioni inedite che attraversano sentieri, mulattiere, strade sconosciute ai più. Si cammina in una delle zone meno battute del Gargano, tra Valle Pozzillo e Coppa Fusillo, nella zona est della Foresta Umbra. Si percorre uno spettacolare itinerario ad anello che attraverserà fasce vegetazionali e paesaggi diversi tra loro, dalle zone umide e fresche dove prevalgono aceri, carpini e faggi, fino a zone a prevalenza di arbusti di macchia mediterranea come lentisco e olivastro. Info garganonatour.it

La Via del Pane

Domenica 16 marzo la Cooperativa Altereco in collaborazione con il Cai Sez. di Foggia organizza l’escursione le Vie del pane (Valle del Celone) nel territorio del Comune di Castelluccio Valmaggiore nell’ambito del progetto In Valle sostenuto dal bando regionale Luoghi Comuni. Il punto di ritrovo è al ponte del Freddo (Castelluccio Valmaggiore) alle ore 9.00.

L’escursione parte dal caratteristico “Ponte del freddo”, ponte in pietra con arco a tutto sesto, località bosco della Petrera, Castelluccio Valmaggiore ed è dedicata alla ricerca di quel che resta di alcuni Mulini ad acqua, oggi quasi scomparsi sotto i rovi e difficilmente raggiungibili. Siti interessanti in quanto attorno a loro ruotava in gran parte la vita e l’economia di questo territorio. Nell’itinerario si sosterà in alcuni di questi siti, attraverseremo un’area boschiva e guadare il torrente Celone, uno dei maggiori affluenti del fiume Candelaro. Info: 3200659421

Trekking al Vallone dell’Inferno

Trekking sui suggestivi monti di Martina tra boschi, gravine, masserie storiche, grotte e panorami sul golfo di Taranto. Domenica 16 marzo un’emozionante escursione con le guide della Cooperativa Serapia che porterà a esplorare il Vallone dell’Inferno, uno degli angoli più selvaggi del territorio di Martina Franca, tra boschi, grotte e antiche masserie.

Il percorso prenderà avvio da Masseria Tagliente, splendida masseria dall’elegante prospetto ottocentesco, con allevamento di cavalli murgesi. Proseguirà poi lungo sentieri e mulattiere della transumanza che si inoltrano nel bosco, sul fondo del selvaggio Vallone dell’Inferno. Incontreremo cavalli e capre al pascolo ed esploreremo la misteriosa grotta delle Cento Camere, ricca di bianche concrezioni calcaree.

Giunti in fondo al vallone si raggiungerà una suggestiva masseria in abbandono, ai piedi della scarpata murgiana, organizzata su più livelli con chiesa affrescata nel Seicento e circondata da oliveti secolari di rara bellezza. Ne visiteremo lo iazzo in bella posizione panoramica.

Dopo il pranzo a sacco, si riprenderà il cammino tra pascoli e profumata macchia a rosmarino e ginestra spinosa, per ritornare, dopo esserci ristorati sotto la chioma di un accogliente fragno solitario, a Masseria Tagliente. Info 3665999514

Bosco delle Pianelle

Per domenica 16 marzo, Pugliatrekking escursionismo propone un’attività rigenerante nel Bosco delle Pianelle, incantevole oasi naturale dalla straordinaria bellezza paesaggistica, che custodisce un’importante storia di avventure e misteri.

Si attraverseranno i sentieri di boschi che furono rifugio per i famosi briganti delle leggende di queste terre con le loro gesta audaci e solcheremo le pianelle, resistenti lastre di pietra calcarea piatte utilizzate tradizionalmente per la pavimentazione di trulli e masserie.

Un’escursione nella quiete della foresta, alla scoperta di quello che è il legame profondo tra il territorio pugliese e le sue risorse naturali, utilizzate da secoli per costruire e definire l’architettura locale e mantenere l’autenticità e il valore storico. Un percorso che ci donerà l’opportunità di esplorare la bellezza selvaggia di questo luogo incantato, lasciandoci affascinare dalla sua natura incontaminata e dalla ricchezza della sua biodiversità. Info 3471152492

I fuochi di San Giuseppe

I fuochi di San Giuseppe tornano ad accendere la tradizione e il folklore di Casalvecchio di Puglia. Anche quest’anno, infatti, sarà una festa all’insegna dell’accoglienza e della condivisione, da sempre ingredienti principali di questo borgo dei Monti Dauni. L’appuntamento è fissato per sabato 15 marzo a partire dalle ore 19,30 nelle varie piazze del paese. Una festa che coniuga il fascino antico del rituale del fuoco alla musica popolare, alle degustazioni e alla festosa accoglienza della comunità casalvecchiese. Una delle novità dell’edizione 2025 è rappresentata dalla straordinaria presenza di alcuni delegati di uno dei rituali del fuoco più affascinanti d’Italia: “La ndocciata di Agnone”, ridente località dell’Alto Molise in provincia di Isernia. L’evento prevede un percorso enogastronomico, nel rispetto della tradizione “arbërësh”, che partirà da Piazza Santa Maria delle Grazie dove è possibile ritirare il ticket dalle 19,30. Alle 20 partenza per l’accensione simultanea di tutti i fuochi e la tradizionale benedizione.

Gli animali selvatici delle gravine

Un appuntamento dedicato all’ affascinante regno degli animali selvatici rivolto a piccoli e grandi investigatori naturalistici . Domenica 16 marzo si va nelle cave di Frantiano a Grottaglie, per un’escursione che ha lo scopo di far conoscere le specie selvatiche nel loro habitat naturale, una vera e propria lezione all’ aria aperta in cui con l’aiuto del dott. Patrizio Fontana, veterinario presso il centro di prima accoglienza fauna selvatica di Manduria, si scoprirà quali animali popolano le gravine. Se incontrarli è un’ esperienza rara è invece molto stimolante e divertente sapere riconoscere le tracce della loro presenza e scoprire attraverso queste quali sono le loro caratteristiche, comportamenti, abitudini e modi di nutrirsi. Info 3423125196

Pulo di Altamura

Il Pulo di Altamura è la più grande dolina carsica del parco dell’Alta Murgia formatasi per erosione e successivo crollo della volta di una cavità sotterranea. Si apre, a circa 477 m s.l.m. nell’altopiano murgiano a 6 km da Altamura. La depressione ha forma ellittica alla sommità, scavato nella roccia calcarea. Il suo asse maggiore misura 550 m e la profondità massima raggiunge i 92 m. Si conviene nel considerarla una dolina di crollo, anche se solo un tratto del perimetro presenta pareti rocciose a picco. È in questo contesto – con raduno alle 9 presso la sede WWF a Mellitto – che si terrà l’escursione in programma domenica 16 marzo.

Il particolare microclima, creatosi per l’esposizione delle pareti, per la forma e la relativa umidità nei pressi delle grotte, consente il crearsi di una flora e fauna differente dal resto dell’altopiano. Nidifica una coppia di corvi imperiali, il falco lanario, varie specie di rapaci notturni e di pipistrelli. Tra le specie vegetali troviamo: orchidee, macchia mediterranea, felci in ambienti ombrati e umidi, e l’ombelico di Venere. Info wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com

Profumo di pace

Sabato 15 marzo alle ore 10:00, presso il quartiere Libertà, a Bari, si terrà l’inaugurazione del murale “Profumo di Pace” di Daniela Giarratana insieme a volontari, residenti e rappresentanti delle istituzioni.

L’opera è frutto di un’iniziativa organizzata da Retake – realtà da sempre impegnata nella cura e nella valorizzazione degli spazi e dei beni comuni – ed è stata concepita per diffondere un messaggio universale ed eterno: quello della pace, della tolleranza e della giustizia tra i popoli. Concetti e valori che oggi, più che mai, c’è il dovere di tutelare e diffondere.

Oculata e per nulla lasciata al caso anche la scelta del quadrante oggetto dell’intervento: quel quartiere Libertà che soffre sempre di più la lontananza dal centro e che, per molti residenti, sta diventando sempre più difficile da vivere. Per questo la scelta è ricaduta sul muro di un palazzo condominiale che si affaccia sul Giardino Rita Majerotti, ora reso più accogliente grazie a un meraviglioso murale di 45 mq.

Nel corso dell’evento, ai partecipanti saranno proposti momenti di sensibilizzazione sui valori di cura dei beni comuni e valorizzazione degli spazi pubblici propri di Retake, oltre che sulla campagna “Abbracci di Pace” unita al concetto di pacifismo di cui proprio Rita Majerotti fu portavoce.

Equinozio e Comune di Parigi

Anche quest’anno siamo il giardino della Cooperativa Roberto Owen a San Giorgio Jonico accoglie il rito del falò che ricorda gli antichi costumi contadini per l’Equinozio di primavera. Domenica 16 marzo appuntamento in musica, degustando vino accompagnato dal piccolo aperitivo preparato con i prodotti della Cooperativa. Una data che si lega alla festa per l’anniversario della Comune di Parigi (18 marzo 1871) l’esperimento di autogoverno rivoluzionario che segnerà l’intera storia del XX secolo, nel quale per la prima volta le classi popolari, di operai e contadini, presero il potere opponendosi alla guerra. Tutti invitati, portando anche strumenti, canti e testi da condividere assieme aspettando il tramonto, info 3207835689

Storia e sostenibilità

Antichi percorsi di sostenibilità: un’esperienza unica nelle campagne di Latiano è in programma domenica 16 marzo. Ci si immerge in un viaggio tra storia, natura e sostenibilità con un cammino che unisce cultura, paesaggio e tradizione enogastronomica. Un percorso tra storia e sostenibilità, perché questa esperienza porterà alla scoperta di luoghi dal grande valore storico e ambientale, dove ascoltare racconti sulle tradizioni locali e sul sostenibile utilizzo delle risorse ambientali nel tempo. Info 3403660696

Le necropoli del Parco dei Messapi

Proseguono gli appuntamenti settimanali con le visite a tema nel Parco archeologico di Muro Tenente, a Mesagne. Domenica 16 marzo si andrà alla scoperta delle aree necropolari presenti nel Parco dei Messapi, per approfondirne la storia e le caratteristiche. Durante la visita guidata si conoscerà anche la storia dell’area Costanza, la tomba della giovane donna deposta insieme ad una ‘trozzella’. Info 345 8723113