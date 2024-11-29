Ecoweekend tra foliage, mercatini, luminarie e musei

Nell’Ecoweekend che lancia gli appuntamenti di dicembre, il Natale comincia a prendersi la scena. È un fine settimana segnato dai primi mercatini e dall’inaugurazione di luminarie in giro per la Puglia. Ma l’occasione è anche propizia per godersi ancora il fascino dell’autunno, tra foliage e trekking a tema, senza dimenticare le aperture gratuite dei musei. Ecco il tradizionale appuntamento con una selezione di eventi green in Puglia, meteo permettendo

Per segnalare iniziative per i prossimi Ecoweekend è possibile contattare la redazione di Ambient&Ambienti, inviando materiale a redazione@ambienteambienti.it o all’indirizzo di posta elettronica fulviodigiuseppe@gmail.com

Arteterapia tra foglie e colori d’autunno

C’è una “Metamorfosi” da vivere il 30 novembre a Noci. Un percorso di trekking che inizia nel silenzio contemplativo dell’autunno, una stagione di transizione che invita alla consapevolezza e al cambiamento. Camminando tra i boschi, immersi nei colori e nei profumi della natura, ci si confronta con le foglie che cadono, simbolo di ciò che lasciamo andare. Attraverso l’arteterapia, utilizzando i colori dell’autunno, si compie un viaggio interiore, durante un’attività grafico-pittorica: uno spazio di creatività, fatto di pennelli e colori, che preparerà al passaggio dalla quiete autunnale alla rinascita della primavera. Un cammino che invita a trovare comfort nel cambiamento e a scoprire una nuova forma di equilibrio tra il dentro e il fuori, tra il passato che sfuma e il futuro che lentamente prende forma. Info 3471152492

Il Cammino dei bambini e delle bambine

Il 30 novembre è in programma la seconda edizione del Cammino dei bambini e delle bambine, un appuntamento dedicato alla scoperta delle Meraviglie di Giovinazzo. L’itinerario, dedicato ai più piccoli e alle famiglie, permette di educare all’arte e tramite un approccio ludico e esperienziale.

Il team di Mamamma condurrà i “piccoli turisti” alla scoperta dei luoghi della cultura di Giovinazzo: dalle architetture rurali, percorrendo le strade di campagna, si scopriranno le piazze, i monumenti, i palazzi storici e le chiese della Città affacciata sul mare. Info: 3773987684

SpaccaBari

Da domenica 1 a venerdì 27 dicembre al Fortino Sant’Antonio di Bari è in programma l’appuntamento con Presepi nel borgo (Spaccabari): mostra di presepi e manufatti, con laboratori artigianali, info 3398849509

Domenica al museo

Domenica 1 dicembre 2024 si rinnova l’appuntamento con “Domenica al museo”, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito in tutti i luoghi della cultura statali. Un’occasione per visitare gratuitamente castelli, musei e parchi archeologici della Direzione regionale Musei nazionali Puglia. Informazioni e orari di apertura al pubblico disponibili sul sito del Ministero della Cultura alla pagina dedicata: cultura.gov.it/domenicalmuseo

Borgo di Natale

Anche quest’anno Conversano è pronta a trasformarsi in un magico e avvolgente Borgo di Natale. Con un cartellone ricco di appuntamenti, l’iniziativa prenderà ufficialmente il via domenica 1 dicembre alle ore 18.00 con l’accensione di una spettacolare installazione luminosa in Piazza Castello nel corso di una celebrazione dedicata alla comunità che si prepara a coinvolgere cittadini e visitatori.

Tema di questo Natale 2024 il “ritorno alle tradizioni”, richiamato sin dagli allestimenti, un insieme di dettagli e tradizioni condivise attraverso le quali la Città ripropone l’intima e magica atmosfera che abita le case durante le feste, trasformandosi in un grande salotto dove accogliere tutta la comunità cittadina per le feste. Ad addobbare il centro storico, infatti, ci saranno i simboli tipici della festa più amata dell’anno: un grande albero di Natale, che – avvolto dalle eleganti decorazioni luminose e arricchito quest’anno dal tipico trenino rievocato in film e racconti natalizi – dominerà Piazza Castello e il presepe che troverà spazio in Largo Conciliazione, fino a raggiungere Villa Garibaldi che per l’occasione si trasformerà in un grande spazio elegante e luminoso.

FèXtra Experience

Penultimo weekend per “FèXtra Experience”, lo spin-off di FèXtra, la festa dell’olio extravergine d’oliva di Mattinata: il format arriverà nel weekend a Carpino e a Ischitella. Anche in queste tappe sono previste le visite nei frantoi, attività esperienziali legate alla raccolta degli ulivi, degustazioni delle eccellenze gastronomiche del Gargano e della Puglia, laboratori pratici e visite negli attrattori culturali e turistici delle città che ospitano le tappe del format.

I funghi delle Murge

Giunge all’ottava edizione l’attività associativa Murgia Enjoy che ha consentito ai partecipanti alle precedenti edizioni dell’evento di imparare a riconoscere e a saper selezionare le varietà di funghi che in questo periodo, grazie alle particolari condizioni climatiche, proliferano sulla Murgia. Le varie specie fungine, che “tappezzano” alcune aree del territorio murgiano, rappresentano un importante omaggio della natura all’uomo e svolgono un ruolo ecologico fondamentale perché decompongono il materiale organico e lo trasformano in nuove sostante nutritive per le piante.

Oltre a preparati ed esperti micofili, che guideranno i partecipanti sul percorso e illustreranno le specie raccolte, domenica 1 dicembre all’attività a Cassano delle Murge sarà presente anche il giovanissimo Emanuele Smaldino, già premiato pubblicamente dall’associazione per le conoscenze generosamente condivise con i partecipanti ad una precedente iniziativa. Info www.murgiaenjoy.it

Natale a Castellana

Domenica 1 dicembre a Castellana Grotte, in Piazza Garibaldi, alle 18.30, prenderanno il via gli appuntamenti di Piazze d’Inverno, il calendario di eventi voluto e realizzato in collaborazione da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Domi Ciliberti, dell’assessore agli eventi Fabio Caputo e del presidente della società Grotte di Castellana srl Serafino Ostuni, una serie di esibizioni accompagnerà tutti all’accensione del grande albero di Natale e delle Luminarie intorno alla piazza con le parole di una filastrocca di Natale. Ad aprire il pomeriggio saranno i Bimbi in banda, seguiti dall’orchestra e dal coro della scuola media inferiore del plesso “Tauro-Viterbo”, dal coro della scuola media inferiore dell’Istituto “Angiulli-De Bellis” e dal coro dell’Associazione culturale musicale “Nino Rota”. Ad animare la manifestazione sarà l’associazione “Radio Puglia e le sue 100 sfumature APS” che arricchirà l’evento con le Grandi Bolle di Sapone Magiche, la presenza di due elfi e una renna e la Baby Christmas Dance. Non mancherà il trenino di Babbo Natale.

“Archeo Trekking – Le Pietre Tagliate”

Tra gli appuntamenti di PugliArte, domenica 1 dicembre ci si riunisce al Bosco comunale di Bitonto per “Archeo Trekking – Le Pietre Tagliate”. Un viaggio a ritroso nel tempo attraverso un territorio caratterizzato dalle tipiche ondulazioni del paesaggio carsico dovute alla presenza di lame e doline tra i bassi dossi arrotondati. Si passeggia nel bosco di conifere sino ad arrivare allo “Jazzo Pietre Tagliate” un gioiello di architettura rurale, con ben visibili ancora i muretti perimetrali, il casolare, le pietre paralupi ed il mungituro. Info 3403394708

Laboratori di Natale e picnic nell’uliveto

Laboratori creativi, giochi e un gustoso picnic per aspettare il Natale nella natura: l’appuntamento è per domenica 1 dicembre a Ugento, fra l’uliveto e i filari di melograni di Orti abitati (sp. 325 svincolo via San Pantaleo). A partire dalle ore 11.30 si comincia con le attività per i bambini, dalla caccia alla pigna ai laboratori natalizi. A seguire picnic per tutta la famiglia, a base di pucce, vino locale, castagne calde, dolcetti e tante altre bontà. Info: 3286516521

Trekking del foliage d’autunno

Due giorni – sabato e domenica – camminando nella maestosa Foresta Umbra, circondati dai colori magici del foliage dei faggi in autunno, con le loro sfumature dal verde al giallo, fino all’arancio. La Foresta Umbra si veste con i colori d’autunno, in tante sfumature dal verde al giallo, fino all’arancio. Si parte dal laghetto d’Umbra per attraversare la faggeta e dirigersi verso la vecchia Caserma Murgia al centro della foresta, un tempo utile al controllo delle attività umane in questi luoghi. Attraversando doline carsiche e ammirando millenari alberi di tasso, si arriva al Laghetto D’Otri, tra i luoghi più belli della Foresta Umbra. Il percorso, di circa 14km in totale, è facile e adatto a tutti. Info garganonatour.it

Natale a Celle

Dal 30 novembre, Celle di San Vito sarà il paese del Natale ‘più piccolo e illuminato’ della Puglia. Le luminarie artistiche daranno luci, fantasie e colori natalizi ad archi, vie, piazze e vicoli del borgo inaugurando le iniziative del lungo periodo in cui tanti cellesi tornano nel loro paese natìo da tutta Italia e da ogni parte del mondo. Sabato 30 novembre saranno accesi anche gli addobbi del grande albero di Natale che, come ogni anno, diventa il simbolo dell’unione e del ritrovarsi insieme di tutta la Comunità. Saranno addobbati anche gli ingressi delle case, dell’ufficio postale e del Municipio.

Sabato 30 novembre, già dal mattino si avrà la possibilità di partecipare ai percorsi guidati lungo i sentieri del borgo, per immergersi nel mondo della natura e della montagna. Non solo, sarà possibile visitare con la guida anche il Museo della Civiltà Contadina Francoprovenzale.

Alle ore 17 il momento clou: davanti alla sede del Municipio, si procederà all’accensione dell’albero di Natale. Contemporaneamente, le luminarie artistiche saranno accese in ogni luogo del borgo. Ci sarà spazio anche per i sapori, con le degustazioni dei prodotti tipici locali, e per la musica, con i complessi bandistici di Castelluccio Valmaggiore e Roseto Valfortore che attraverseranno il paese. Celle di San Vito, con i suoi 140 abitanti, è il Comune più piccolo della Puglia.

Natura e Cultura

Portare la periferia al centro scoprendola, raccontandola e gustandola: questo è l’obiettivo di “Tra natura e cultura”, una rassegna di eventi che punta al rafforzamento dell’identità del Municipio IV di Bari.

Il 30 novembre, con punto d’incontro Via Generale Dalla Chiesa c/o pizzeria Quadrifoglio, è in programma Suburban Explorer Bari a Lama Picone. Domenica 1 dicembre, con punto d’incontro Via Caterina Fontana c/o Inps di Carbonara, visita guidata a Ceglie del Campo con apertura della necropoli peuceta della scuola Calamandrei e del Castello di Ceglie. Info 3403394708

Mercatini di Natale di Apulia for Christmas

Sabato e domenica la magia del Natale avvolge Tenuta Monacelle (Monopoli) nella magica atmosfera dei Trulli tutti illuminati in una favola mai raccontata. Canti e balli popolari, musica dal vivo, maghi e folletti, cori gospel e per i più piccini c’è anche Babbo Natale. Tanti artigiani, provenienti da tutta Italia per esporre le proprie creazioni in chiave natalizia. Info 0809309942

Tra rovine e paesaggi

Domenica 1 dicembre a Conversano è in programma un trekking “tra rovine e paesaggi”. Un trekking naturalistico e storico di 6.5 km circa che permetterà di passeggiare sui resti dell’antica Norba risalente al 33 a.C. e ai piedi della Torre di Castiglione. Tra verdi colline, masserie, Chiesette e tratturi approfondiremo la storia del famoso Conte Giulio Acquaviva d’Aragona e i suoi punti di forza fuori dalla città. Un bosco ai piedi della Torre porterà indietro di 2000 anni. Info 3760358327

Il “mare” di Egnazia

Una visita speciale per conoscere Egnazia sotto il profilo storico e naturalistico. Domenica 1 dicembre si parte con una passeggiata tra gli orti e la piana degli olivi monumentali dalle forme scultoree e stravaganti, millenari, contorti e piegati dalla forza del vento.

Giunti al mare, si scoprirà la flora e la fauna presente in uno dei tratti più interessanti della costa pugliese con le sue calette incontaminate. A far da cornice saranno le mura messapiche, l’acropoli e l’antico porto della città romana; da qui sarà possibile spaziare con lo sguardo dal bellissimo skyline di Monopoli a quello di Torre Canne con il suo faro, ottima posizione per scattare foto naturalistiche.

Si visiterà poi l’urbs romana e le terme dove scoprire la grandezza di Egnazia dell’epoca romana, la sua importanza quale centro nevralgico per gli scambi commerciali e culturali tra occidente e oriente fino al suo definitivo abbandono avvenuto nel medioevo. Si giungerà in seguito al Museo Archeologico Nazionale di Egnazia, recentemente ristrutturato, per ripercorrere la storia di Egnazia, i miti e la sua evoluzione dall’età del bronzo al medioevo.

E infine, ci si “immergerà” letteralmente nella nuovissima sezione museale dedicata al mare di Egnazia. Un allestimento emozionale che ruota intorno ad un acquario di 30.000 litri di acqua salata che ospita al suo interno elementi della fauna ittica del nostro mare. Info: 3470081412