Ecoweekend tra castagne, vino, gnostre, murales e campagne per il clima

I sapori d’autunno si rincorrono in questo Ecoweekend. È un fine settimana in cui protagonisti sono castagne e vino, ma non solo. Tra sagre ed eventi dedicati a Bacco, c’è anche spazio per “un urlo per il clima” e per trekking naturalistici. Ecco il tradizionale appuntamento con una selezione di eventi in Puglia a sfondo green

Per segnalare iniziative per i prossimi Ecoweekend è possibile contattare la redazione di Ambient&Ambienti, inviando materiale a redazione@ambienteambienti.it o all’indirizzo di posta elettronica fulviodigiuseppe@gmail.com

Un urlo per il clima

Legambiente lancia in Italia per questo weekend una grande mobilitazione per il clima: l’Urlo per il clima. Un urlo collettivo in programma anche a Bari sabato 9 novembre, alle ore 12.00 in Piazza della Torre – Torre a Mare. Evento che si svolgerà in contemporanea in diverse città italiane per chiedere giustizia climatica, decisioni concrete per contrastare la crisi climatica e per ricordare, in particolare, le oltre 200 vittime morte in Spagna a causa dell’alluvione del 29 ottobre.

In occasione dell’evento i cittadini potranno cimentarsi nel gioco del Climate Memory, pensato come un “memory” in larga scala per sensibilizzare le persone sui temi della crisi climatica. Inoltre prima del gioco ci sarà una breve passeggiata quale ultimo ‘percorso inclusivo’ del progetto MacchèO, sviluppato dall’Associazione ODV Genitori Insieme attraverso la partecipazione all’Avviso Puglia Capitale Sociale 3.0, che vede insieme una rete di partner e collaboratori tra i quali il Circolo Legambiente Eudaimonia Bari APS. Ancora una volta i protagonisti saranno i ragazzi con diverso spettro autistico che guideranno il gruppo dei partecipanti in questa piacevole passeggiata, nel gioco e nell’urlo collettivo finale. Raduno alle 10.30 presso la piazza della Torre – Torre a Mare-Bari.

Bacco nelle gnostre 2024

In alto i calici, torna Bacco nelle gnostre. Sabato 9 e domenica 10 novembre, le strade del borgo antico di Noci torneranno a essere gremite di gente proveniente da tutta Italia per celebrare la sagra d’autunno per eccellenza. Fragranze di caldarroste nell’aria, calici di vini sempre pieni, pettorine personalizzate al collo: lo spirito di Bacco è pronto a manifestarsi di nuovo riempiendo di gioia i cuori dei viaggiatori del gusto. Anche quest’anno le sere di Bacco saranno ricche di prelibatezze stagionali, preparazioni accurate dei migliori chef locali, di musica, danze aere e acrobatiche, fiumi di vino, sonorità tradizionali. La città di Noci, ancora una volta, sarà capace di regalare agli avventori rarefatte atmosfere di festa affinché chiunque possa sentirsi parte di un progetto fondato sulla gioia condivisa e la passione per un territorio vocato all’accoglienza. Ingresso libero.

“Novello e Castagne”

A Cassano delle Murge, l’8 e 9 novembre, Cantina Gentile propone l’evento “Novello e Castagne”, due giornate di degustazione gratuita dedicate all’arrivo del primo vino della nuova annata. Venerdì e sabato, dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, la Cantina aprirà le porte per offrire una vera esperienza autunnale nel cuore delle Murge. Protagonista dell’evento sarà il Novello, un vino fresco e aromatico che rappresenta il primo frutto della vendemmia appena conclusa. I visitatori potranno assaporarlo in abbinamento alle castagne arrosto, simbolo della stagione e perfetto complemento per esaltare le sfumature delicate del Novello. Info 080763294

Fai per il clima

Sabato 9 novembre, il Comune di Bari aprirà al pubblico in via straordinaria il vecchio vivaio comunale (via Napoli con angolo via Caracciolo) per celebrare con il FAI la “Campagna nazionale FAI per il clima” e rivelare alla città un luogo sconosciuto, chiuso da oltre 30 anni. Nascosto dietro un cancello di ferro arrugginito, sormontato dallo stemma del Comune di Bari, in questo spazio di circa 2000 mq si è sviluppato infatti un inaspettato bosco urbano: il lungo tempo trascorso dalla chiusura ha preservato il fascino di questo luogo e la meraviglia della sua riscoperta.

Quanti vorranno, potranno visitarlo accompagnati da Gianni Picella, volontario del FAI ed esperto di giardini storici, alla scoperta di glicini, cipressi, pioppi, platani, magnolie ailanthus e acacie. All’evento, intorno alle ore 11, interverranno anche il sindaco Vito Leccese e l’assessora al Clima, Transizione energetica e Ambiente Elda Perlino.

Turni di visita ore: 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30. Contributo libero per iscritti FAI e a partire da 5 euro per non iscritti. Prenotazioni su: faiprenotazioni.fondoambiente.it

Festa dell’agricoltura

Per la giornata dell’Agricoltura, Masseria Spina nel Parco Rurale di Monopoli apre le porte alle aziende agricole del territorio e propone una giornata di esposizioni, degustazioni e laboratori.

A.D.S.I. celebra la III edizione della Festa dell’Agricoltura, dal titolo “Coltiviamo la Cultura”, domenica 10 novembre: nel Parco Rurale di Monopoli è in programma una giornata di esposizioni, degustazioni e laboratori.

I visitatori avranno l’opportunità di immergersi nelle tradizioni agricole, assaporare prodotti freschi e conoscere da vicino le buone pratiche che contribuiscono al benessere e alla sostenibilità, scoprendo le aziende agricole locali più attente al rispetto dell’ambiente e della salute. Inoltre, è possibile partecipare a un tour guidato gratuito del parco rurale attraversando 1200 anni di storia, per adulti e bambini, a cura del Liceo Artistico Luigi Russo di Monopoli (quattro orari disponibili: 10:00-11:00-12:00-15:30). Info 080802141

Retake Bari

Sono passati 10 anni da quando un gruppetto di studenti universitari portò da Roma a Bari l’idea della rivoluzione gentile di Retake. In 10 anni sono state salvate dal degrado decine di spazi pubblici, scuole, parchi, spiagge, sottopassi ferroviari, realizzato murales in tutta la città, tolto tonnellate di rifiuti ma soprattutto portato sorrisi e qualche speranza in più nella cittadinanza. Adesso è tempo di ritrovarsi e festeggiare: sabato 9 novembre appuntamento alle 10:00 al Parco Don Tonino Bello per l’inaugurazione del murale di Tiziano Terzani realizzato da Fedeliano Nacucchi e poi nell’anfiteatro per un omaggio teatrale e musicale da parte delle scuole Amaldi e Marco Polo e dell’attore Lino De Venuto.

Nel cuore del Congo

Arte, cultura tradizionale e spiritualita? in esposizione al Museo Archeologico di Santa Scolastica a Bari. Una mostra concepita per condurre il visitatore «Nel cuore del Congo», come suggerisce il titolo, alla scoperta dell’arte, della cultura tradizionale e della spiritualità dell’Africa centrale. Di proprietà del Museo Africano di Madrid e già apprezzata presso il Museo africano di Verona, questa collezione arriva a Bari, al Museo Archeologico di Santa Scolastica, grazie al patrocinio della Città Metropolitana di Bari, organizzata dai Missionari Comboniani con il supporto dell’Associazione interculturale Abusuan.

L’inaugurazione si terrà sabato 9 novembre alle ore 18:30 e la mostra sarà aperta fino al 31 dicembre 2024. Interverranno il sindaco di Bari, Vito Leccese, la dott.ssa Roberta Giuliani, responsabile del Museo, Josè Antonio Bordallo Huidobro, ex ambasciatore spagnolo in Congo che ha raccolto e donato le opere al Museo Africano di Madrid e Padre Palmiro Mileto dei Missionari Comboniani. Info 0802223328

14^Sagra delle caldarroste e del novello

L’ Associazione culturale “Cocolicchio” organizza la *14^ Sagra delle caldarroste e del vino novello*. L’appuntamento è sabato 9 novembre alle ore 18:30 nella piazzetta di Cocolicchio (Fasano). La sera di sabato 9 novembre, l’atmosfera dei tempi antichi sarà vissuta con l’intrattenimento musicale del gruppo Popular Folk e della comicità di Silvana Topin. L’autenticità della serata sarà consolidata dalla pesca contadina e dalla convivialità con focaccia cotta nell’antico forno di contrada, le “pettole” nonché le caldarroste. Non potrà ovviamente mancare all’allegria dei partecipanti il caratteristico vino novello. Ingresso libero.

Trekking & wine tasting

Bacco nel bosco. Domenica 10 novembre a Noci un’escursione lungo gli antichi tratturi dimenticati della Murgia dei Trulli, dove il tiepido calore del sole autunnale avvolge e accompagna vitigni e querce nella loro suggestiva mutazione cromatica. Un cammino semplice e a ritmo lento che porterà in un bosco incantato, immerso nella vegetazione mediterranea che custodisce da secoli le mura titaniche di un imponente jazzo della transumanza.

E proprio nel nostro jazzo secolare per onorare Bacco e per il piacere dei sensi si degusteranno degli ottimi vini della cantina biologica Vigna il Castagno Puglia dei trulli accompagnati da piatti della nostra tradizione pugliese. Info 3471152492

Le lame del Corsaro

Ad Adelfia è in programma la prima cicloturistica “Le Lame de Corsaro”. Sabato 9 novembre manifestazione che prevede un percorso di circa 50 km per MTB con passaggi nelle “lame”, formazioni tipiche del paesaggio carsico pugliese e ha la finalità di promuovere il territorio dal punto di vista turistico e gastronomico. Info 3335036215

Sagra del fungo cardoncello

La Sagra del Fungo Cardoncello torna a Ruvo di Puglia sabato 9 e domenica 10 con percorsi enogastronomici, musica, laboratori, mostre, artisti di strada, visite guidate ed escursioni. Una grande festa dei sapori murgiani organizzata dalla Pro Loco UNPLI Ruvo di Puglia APS. Ingresso libero.

Brindisi la porta dell’Oriente

Sabato 9 appuntamento con “Brindisi la porta dell’Oriente”. Si camminerà presso la scalinata di Virgilio e le colonne (ammirando il castello Alfonsino e monumento al marinaio), visitando il Duomo di S. Giovanni Battista, proseguendo verso il tempietto di S. Giovanni al Sepolcro, concludendo il percorso presso l’area archeologica di S. Pietro degli Schiavoni e palazzo Granafei – Nervegna, dove sarà possibile visitare il capitello originale della colonna romana. Info 3403394708

Il Trekking delle Masserie abbandonate

Domenica 10 novembre è in programma il Trekking delle Masserie abbandonate, nell’agro di Barletta. Con questo trekking inedito l’obiettivo è mostrare il volto nascosto e ormai dimenticato della Barletta rurale, quella che fino alla prima metà del 900 distribuiva la propria popolazione anche al di fuori dei reticoli urbani della città. Un trekking di quasi 10 km, in cui si visiteranno esternamente 4 masserie monumentali e alcuni casolari, tutti in gran parte abbandonati e in precario stato di conservazione. Si passeggia tra campi coltivati, frutteti, ulivi antichissimi e trulli, scoprendo la morfologia di un territorio solcato dalle lame e torrenti sotterranei, in cui il tempo è ancora scandito dall’agenda contadina. Info 3389940009

Trekking per Emergency

Un’ escursione in collaborazione con Emergency Gruppo provincia di Brindisi cui parte del ricavato sarà devoluto. L’Aps Grott’art di Grottaglie, domenica 10 novembre, propone un’escursione lungo la Gravina del Fullonese fra grotte usate come rifugio dall’uomo fin dal Paleolitico. Dal punto di vista naturalistico il Fullonese è un insieme di diversi habitat con una biodiversità sensibile ai vari microclimi presenti che lascia spiazzati i visitatori. Si camminerà in un ambiente incantevole, fra i colori e i profumi della macchia mediterranea. Esperte guide ambientali escursionistiche Aigae accompagneranno in questa passeggiata esperienziale, piccolo viaggio attraverso la natura, la storia e la geologia del nostro territorio. Info 3480917377

Sui sentieri del Mellitto

Una nuova data per il trekking sui sentieri di Mellitto. Riprendono le escursioni diurne del WWF Alta Murgia Terre Peucete e, domenica 10 novembre, ci si spinge ai confini dell’agro di Grumo Appula, per intraprendere un percorso storico e suggestivo. Appuntamento alle 9.30 presso la sede WWF in via Pietro Antonelli a Mellitto, per un percorso dalla lunghezza complessiva (a/r) di circa 7 km. Info wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com

Un giorno da biologo marino

Una mattinata dedicata ai più piccoli da trascorrere tra le calette di Porto Rosso e Porto Bianco per conoscere i tesori marini emersi del passato con la scoperta dei fossili e quelli del presente che il mare porta a riva. Domenica 10 novembre a Monopoli si vive una domenica da biologo marino, per scoprire quali meravigliose creature si nascondono sotto la superficie del mare. Info 3248490505

Le radici tarantine

Una passeggiata unica e speciale. Non solo i percorsi fra vicoli, postierle, corti medievali e resti di torri e cinte murarie ma anche un viaggio antropologico ed etnografico. Domenica 10 novembre l’Aps Nobilissima Taranto e l’associazione culturale Taranto in Diretta organizzano una passeggiata archeologica alla ricerca delle radici, con visita al Museo Etnografico A. Majorano e Palazzo Pantaleo. Un percorso alla ricerca delle radici della tarantinità e delle sue tradizioni. La visita al Museo etnografico consentirà altresì la conoscenza dell’affascinante settecentesco palazzo Pantaleo, uno dei più belli immobili storici della città. Info 3405538931

Quasano a cavallo

Domenica 10 novembre immersione totale tra i colori, gli odori e i sapori del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, diventato Geoparco UNESCO, attraverso i sentieri della murgia di Quasano, borgata di Toritto. Appuntamento sia a cavallo, per tutti gli appassionati, che camminando per percepire le bellissime sensazioni che l’autunno offre in questo unico paesaggio.

Si conosceranno insieme le caratteristiche dell’ecosistema murgiano, delle sue bellezze naturalistiche e ambientali e di come la storia dell’uomo sia un tutt’uno con questo paesaggio. Ritrovo ore 8.30 presso la sede della Pro loco di Quasano in via della Murgia, info 3473183842