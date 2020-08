Ecoweekend tra castagne e brasciuole

Castagne regine di questo weekend. Ma anche brasciuole e passeggiate sulla Murgia in compagnia ideale con l’Uomo di Altamura

Il penultimo weekend di ottobre non si arrende ad un surreale clima quasi estivo. Ma le castagne incombono comunque, ed il loro sapore trionfa sulle nostre tavole. Niente di meglio, dunque, che andar per boschi per raccoglierle. Oppure girar per sagre, a loro dedicate.

Melfi, la sagra della Varola celebra le castagne

A Melfi, come ogni anno il sabato e la domenica della penultima settimana di ottobre, si celebra una tra le più blasonate sagre della Basilicata, la Sagra della Varola. Sono circa trentamila le persone che ogni edizione giungono fin qui per assaporare il marroncino del Vulture dal sapore talmente delizioso da essere in lizza per il riconoscimento IGP.

Organizzata dalla Pro Loco cittadina, la manifestazione si tiene lungo le strade del centro storico, trasformatosi per l’occasione in un bosco, con tanto di rifugi montani, ovvero stand, a proporre tutto in tema vendere. Sembra essersi trasferiti in un bosco, con tanti rifugi montani dove assaggiare castagnaccio, dolci e gelato di marroni, birra di castagne.

Oltre alle tavolate con pasta ottenuta dalla farina di castagne, carne condita con crema di marroni e pizza al marroncino. Senza dimenticare, tra gruppi musicali che allietano l’evento, la possibilità gustare la classica varolata, nome che indica le caldarroste e insieme il recipiente in cui vengono arrostite. Il Vulture che domina la cittadina di Melfi è quasi un tappeto di piante di castagne forse importate dall’Imperatore Federico II dalla Turchia. Una curiosità: il “marroncino di Melfi” (o del Vulture) viene raccolto soprattutto dalle donne che in una sola giornata riescono perfino a raccoglierne dai due ai tre quintali.

Ancora castagne, sempre nello stesso fine settimana, a Trecchina.

Bari, sagra delle brasciuole

A Bari, invece, che di castagni e castagne non è certo ricca, si festeggia la 1^ Sagra delle brasciole.

Sabato 20 ottobre, organizzata dal circolo Acli – Dalfino in P.zza Cattedrale, la sagra sarà preceduta da una visita guidata dal preciso itinerario “del ragù e delle brasciole” per vicoli e corti della Città vecchia. La sera, spettacolo con gruppi musicali e folkloristici; e per finire degustazione con piatto di brasciole con sugo e panino, accompagnati da un buon bicchiere di vino). Informazioni tel. circolo Acli – Dalfino: 080 5210355

“Appia, il cammino dei sensi” sulla Murgia

Infine due iniziative del progetto “Appia, il cammino dei sensi”, vincitore dell’avviso pubblico per la promozione della Murgia barese e tarantina.

Una è dedicata all’Uomo di Altamura e la storia antica della Murgia, in collaborazione con Uomo di Altamura – Rete Museale.

L’altra è una escursione naturalistica per conoscere le piante della Murgia, dove, ahinoi, non ci sono castagne. Sono entrambe aperte a ipovedenti e non vedenti, perché l’obiettivo del progetto è che ogni partecipante sia promotore dell’iniziativa e del territorio, documentando l’esperienza con audio, foto e video. Qui tutte le informazioni.